2025 OLED顯示器再進步：折疊、捲曲、智慧化

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

有機發光二極體（OLED）在色彩飽和度、厚度、重量、靈活性和對比度等方面具備優異特性，雖然成本較高、製造工藝較複雜，仍為中小型顯示器的理想選擇。隨著OLED生產規模的逐漸擴大，加速顯示器市場從LCD轉向OLED，2025年中小型OLED面板出貨將首次突破10億台。今年可以看到OLED產品更多亮眼的表現，並朝向折疊、捲曲、智慧化的設計方向邁進。

根據調研機構Omdia數據顯示，由於OLED技術顯著進步和應用落地，中小型OLED顯示器（涵蓋1吋到8吋）的出貨量，預計將於2025年首次突破10億台大關，並應用於OLED電視、智慧手機、智慧手錶、AR/VR/MR耳機、VR頭戴式顯示器、平板、筆記型電腦和汽車顯示面板等多個領域，並實現超輕量、可折疊等創新外型設計。

圖1. 2025年中小型OLED面板出貨量預估；圖片來源：Omdia

OCF技術主要優勢

三星顯示器剛在2025年世界行動通訊大會（MWC2025）上展示下一代OLED技術，該技術的最大亮度高達5,000尼特（nits）。三星這款超高亮度OLED是基於無偏光片顯示器技術（On-cell Film，OCF）所開發，三星顯示器是第一個將OCF技術商業化的公司。這項創新不僅提高了OLED在戶外可視度，還降低了功耗，讓OLED的產品設計可以更靈活性應用。繼成功應用在折疊螢幕智慧型手機之後，OCF技術又開始應用於可捲曲筆記型電腦。

圖2.三星在MWC2025展示OCF技術的顯示器；圖片來源：Samsung Display

OCF技術透過消除偏光片並結合薄膜、特殊材料和其他元素，將防反射功能整合到面板中，滿足低功耗、環保、增強亮度、輕薄設計等要求。三星在2021年第一次將OCF技術應用在可折疊手機Galaxy ZFold3中，今年又MWC25中展示了下一代顯示器的突破性方向，成功吸引消費者和客戶的目光。三星顯示器指出，此次展出的OCFOLED面板峰值亮度為5,000尼特，當衡量螢幕上活動像素的百分比達到10%時，就能達到這種亮度，即使在日常觀看電影等環境中，也可以提供超過3,000尼特的高亮度，並在保持相同功耗的同時，提高約1.5倍的亮度。

進入人工智慧主導產品的時代後，高效能運算任務會消耗大量電力，對於裝置設備維持高效能、低功耗的需求更高，三星顯示器率先開發出全球首個面板堆疊結構，該結構無需使用偏光片，同時可有效阻擋外部光的反射。偏光片是一種可以防止顯示器反射外部光線的不透明的塑膠片，然而當像素發出的光穿過偏光片時，會降低顯示器的發光效率，為了克服這一缺陷，顯示器產業一直在積極研究和開發潛在的解決方案。三星研發出去除偏光片的顯示器，大幅減少亮度損失，僅用大多數面板消耗能量的63%，即可保持相同亮度。此外，消除偏光片有助於減少面板厚度，可比傳統OLED面板薄20%，尺寸纖薄化更容易優化面板設計，並提高耐用性和可見性，催生出可滑動和可捲動等創新外形的顯示器。

可折疊螢幕再進化

在西班牙巴塞隆納舉行的MWC2025期間，三星顯示器展示了一系列可拉伸、可變成公文包的柔性可折疊螢幕，並推出新的遊戲設備。三星展出一款名為「Flexible Briefcase」的面板概念產品，展開後可變成一台對角線長18.1吋的平板電腦，相當於兩台標準螢幕大小的平板電腦，應用在手提箱內即可變身方便攜帶的螢幕顯示設備。

圖3. 18.1吋可折疊OLED螢幕的柔性公文包；圖片來源：Samsung Display

此外，三星Samsung Display展示其可折疊OLED的概念遊戲機Flex Gaming，目前市面上的遊戲掌機外型都偏大，這款7.2吋規格的摺疊掌機可採凹折方式收納和攜帶，目前還在概念設計階段，雖然不確定三星是否計畫推出搭載此顯示面板的遊戲機，但消息一出已讓遊戲迷感到期待。

圖4. 三星展示Flex Gaming；圖片來源：Samsung Display

實現智慧化多工處理

另一方面，人工智慧正在從根本上改變企業的運作方式，聯想在MWC 2025曝光的概念展示品ThinkBook Flip AI PC，引入了向外折疊的OLED顯示器，實現了多功能的AI工作流程、多螢幕多任務處理，重新定義了AI如何增強工作流程和動態工作環境互動。

聯想過去曾展示過「捲動螢幕筆電」，螢幕是從內部延伸出來，經過兩年的開發，終於在2025年的CES上推出市售版本「ThinkBook Plus G6 Rollable」，這款筆記型電腦計畫於今年6 月在全球發布，搭配採用的是三星顯示今年4月開始量產的可捲曲 OLED螢幕。

而聯想新推出的ThinkBook Flip AI PC，首度搭載「外翻式」OLED顯示器，可從筆電模式的13.1吋，將筆電螢幕完全向上展開至18.1吋大小，方便使用者以複數視窗進行多工處理，減少瀏覽長文件和網站的滑動次數，進而達到事半功倍的效果，並支援五種變形模式以滿足多工處理需求，包括用於傳統筆記型電腦任務的「翻蓋模式」、用於文件審查的「垂直模式」、用於雙顯示器協作的「共享模式」、用於創意工作流程的「平板電腦模式」以及用於無干擾閱讀的「閱讀模式」。

圖5. 聯想ThinkBook Flip AI PC；圖片來源：聯想官網

聯想智慧設備集團中小企業和商業產品中心高級副總裁 Eric Yu指出，人工智慧設備將以前所未有的方式推動效率、個人化和協作，聯想將推出人工智慧整合業務設備和智慧IT的解決方案組合。

展望未來，OLED技術仍在不斷發展，面板廠商之間的競爭日益激烈，除了韓國顯示器大廠三星、LG，中國的京東方和TCL華星光電科技也將在技術和生產能力上爭奪主導地位。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助 經濟日報財經組記者 東森購物總經理室經營企劃

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