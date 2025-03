2025年歐洲統一專利法院 (UPC) 預算與法官擴編計劃：最高薪法官年薪近千萬台幣

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

歐洲統一專利法院(UNIFIED PATENT COURT, UPC)於2025年將大幅增加法官人數,並進一步擴展其司法體系。根據UPC最新公布的預算案,法院將投入更多資源於人力擴充、資訊技術基礎設施的升級,以及專利仲裁與調解中心(PMAC)的運作。UPC的預算案詳細披露了UPC 2025年預算的主要內容,包括法官擴編計劃、薪酬結構、財務分配,以及成員國的財政貢獻分配。UPC發言人證實成員國已通過預算案,而德國將是對經費作出最大貢獻的成員國。

法官擴編計劃

UPC計劃在2025年大幅增加法官人數,以應對日益增長的工作量。根據預算案資料,上訴法院將新增6.9個全職法官職位(FTEs),而一審法院的法官職位將從目前的34.6個FTEs增加至47.3個FTEs。這些新增職位將通過招聘新法官以及增加現有兼職法官的工作時間來實現。

目前,擴編計劃已經啟動。據JUVE Patent研究中心指出,像是法官Tobias Pichlmaier自2024年2月起已全職在UPC工作,Dirk Böttcher也於同月加入。此外,Jule Schumacher已成為杜塞爾多夫地方法院的第三位法官。技術水平合格的法官人數於今年也將從75人增加至115人。這些法官的薪酬因兼職和案件計酬的方式不同,難以從預算中直接推算。

法官薪酬結構

UPC法官的薪酬相當具競爭力。法官的基本月薪起薪約為13,000歐元,這對於曾在慕尼黑地方法院等機構工作的法官來說,此待遇極具吸引力。上訴法院院長Klaus Grabinski是UPC收入最高的人員,其2025年含津貼之總年薪為289,419歐元,相當於德國聯邦總理年薪的80%。

次高薪職位為年薪278,747歐元的註冊官Alexander Ramsay,排名第3者為年薪261,612歐元的一審法院院長Florence Butin;以上年薪均為含津貼之金額。

儘管UPC法官的薪酬低於歐洲專利局(EPO)上訴委員會成員(月薪16,321歐元),但仍與德國聯邦憲法法院法官的薪酬水平相當。

圖1. UPC每一職務含津貼之總年薪;資料來源:DECISION OF THE BUDGET COMMITTEE of 25 November 2024 adopting the budget of the Unified Patent Court for the Year 2025,UPC Budget Committee

預算分配與財務來源

2025年UPC的總預算為30,344,347歐元,其中近60%用於人力成本,特別是法官薪酬。值得注意的是,法院費用(收入)僅能覆蓋34%的開支,這意味著成員國需要承擔更多的財政責任。德國作為最大貢獻國,將支付7,231,055歐元(占總預算的42.82%),其次是意大利(17.44%,接近300萬歐元)和法國(約250萬歐元)。

此外,UPC計劃在2025年夏季推出新的案件管理系統(CMS),預算為1,256,600歐元。該系統將提升財務和人力資源管理的效率,並提供新的分析與報告工具。

未來財務展望

UPC的預算顯示,未來幾年開支將持續增長。2026年的預算預計超過3,000萬歐元,其中三分之一用於人力資源開支。到2029年,預算預計將增至4,250萬歐元。然而,預算中並未計劃提高法院收費,顯示可能進一步增加成員國的財政壓力。

專利仲裁與調解中心(PMAC)的預算也首次在文件中披露。中心主任Aleš Zalar的年薪為148,833歐元(含津貼)。PMAC於2025年將擴充人員編制,新增一名秘書和兩名案件經理,以應對日益增長的工作需求。

此外,UPC亦將投入618,415歐元用於法官和員工的培訓。其中近一半的資金將用於年度為期3天的研討會,讓所有法律和技術合格的法官共同參與。

結論

UPC的2025年預算反映了其擴展司法體系和提升運作效率的決心。然而,這一擴張計劃也帶來了顯著的財政壓力,特別是對成員國而言。未來幾年,UPC需要在財務可持續性和司法效率之間找到平衡,以確保其長期發展。

