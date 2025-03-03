快訊

新任食藥署長遭藥界反彈 姜至剛：醫藥本就一家

否認找人架走退休師 傅崐萁還原現場控「葉霸」是深綠

00929配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

馬斯克變法強勢來襲 USPTO人心浮動亦受衝擊

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像 ；維基百科 / 北美智權報 唐銘偉製圖
圖片來源 : shutterstock、達志影像 ；維基百科 / 北美智權報 唐銘偉製圖

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

川普2.0登台迎來馬斯克變法震撼，人事凍結、回歸辦公室兩道行政命令嚴重衝擊USPTO運作， DOGE權限之大，亦引發USPTO申請人諸多疑慮。

剛過一個農曆年回來，驚見美國聯邦公部門地覆天翻，川普的MAGA願景能否實現猶待觀察，歐巴馬曾經的Change口號狀似已然成真。同處動盪中的USPTO，雖然不是馬斯克變法第一刀整治對象，但川普2.0兩大政策 ─ 人事凍結及回歸辦公室（Return to Office，簡稱RTO） ─ 仍對USPTO造成衝擊，而美國政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱 DOGE）權限之大，也讓USPTO申請人多有疑慮。

2025年1月20日川普再度宣誓就職當天，曾於USPTO服務多年的Coke Morgan Stewart也回鍋出任該局副局長兼代理局長[1]。過去通常等USPTO局長提名人獲美國參議院同意之後，才會接續補齊副局長等官員職缺，因此，這項布局類似創設DOGE由馬斯克總領，充滿川普政府人事案的非典型色彩。按1998年《聯邦職缺改革法》（Federal Vacancies Reform Act）及歷年慣例，代理局長不會直接真除轉正，但因代理期間最長可達300天，同樣有權推動執行白宮行政命令，又毋須美國參議院審議通過，有人解讀為白宮要立刻推出新政的訊號。[2]是否有智權面向新政，暫時無從判斷，可是人事凍結及RTO肯定打亂了USPTO原本規畫。

USPTO眼下困境

前USPTO代理局長Derrick Brent在政權未交接時曾短暫看守USPTO業務，2025年1月17日在該局局長網誌發文透露，2023年度（即2022年10月1日至2023年9月30日期間）該局新聘644名審查官，2024年度再增聘969名審查官，多管齊下，USPTO全年度所發1st OA件數明顯增加，由2023年度約53萬單位增至2024年度近54.5萬單位；1st OA平均製發時間也由20.5個月減為19.9個月，2025年度前幾個月USPTO又擴招逾500名審查官，並加發引薦獎金持續擴編，希望2025年度所發1st OA數量衝到58.5萬單位；預計2024年度80萬件積案量能在2028年度結束前壓縮至約65萬件。[3]

無奈人去往往政息，在川普加緊聯邦政府縮編力道[4]之前，已有剛錄取者表示被USPTO取消錄取，尚未通過試用期的新晉人員聘僱合約亦有變數。但惶惶不安的豈只有USPTO新人，被RTO這道天雷一嚇，USPTO的老員工們同樣充滿焦慮，不知道能不能信任馬斯克、該不該申請優離。

其實USPTO早在 1997年就已導入遠距辦公制度，不是因應新冠疫情爆發的權宜措施，且在疫情期間發揮了維持工作量能的作用，對降低其成本有一定幫助，也是USPTO徵才留人的利器。[5]依該局2023年度報告，USPTO員工中有近13000人、逾九成的比率，都使用某種形式的遠距上班模式；全職遠距辦公者，甚至包括在阿拉斯加有3人、夏威夷19人、波多黎各39人。[6]目前不清楚有多少員工能就近重返USPTO總部或區域辦公處所工作，但USPTO先前重整資源就有部分辦公大樓退租，其現有辦公空間，應無法立即容納全部員工回籠。

圖1：2023年度USPTO全職遠距辦公人員統計示意圖。圖片來源：USPTO官網釋出的USPTO FY 2023 Telework Annual Report。
圖1：2023年度USPTO全職遠距辦公人員統計示意圖。圖片來源：USPTO官網釋出的USPTO FY 2023 Telework Annual Report。

USPTO潛在問題

USPTO前任Commissioner for Patents，即該局原專利事務主管Vaishali Udupa，離職前於2025年2月4日發出內部信，通知多種遠距辦公方案使用人員須於2月重返辦公室工作，如係受集體勞資協議（collective bargaining agreement，簡稱CBA）保障的工會成員及其他例外人員，則（暫時）不受影響。[7]不過相關訊息十分紊亂，甚至互相矛盾，譬如PTAB行政專利法官（administrative patent judge，APJ）及審查部門督導專利審查官（supervisory patent examiner，簡稱SPE）究竟應遵循哪一規範？一說援引美國商務部1月24日所發Memo，其內容明確將USPTO列入RTO命令豁免名單[8]；反之，亦有一說，指RTO是原則上的大方向，APJ及SPE非CBA覆蓋範圍，且因人事凍結無從降轉一般審查官，部分APJ及SPE已蒙生退意。

APJ負責的IPR、PGR等PTAB授權後審理（trial）程序，每年受理案件量是AIA立法之初預計值的數倍之多，儘管毀譽參半，基本可於法定期間（一年，例外狀況最長可延長為一年半）內審結，兩百多位APJ若有較高比例的人員退職，在受理案件量未明顯減少的情況下，這類授權後審理程序，以及同樣由APJ主理的訴願（appeal）程序，審結時間有可能隨之拉長。而SPE身負USPTO審查部門第一線管理培訓重任，若留不住人，骨牌效應問題之大不亞於前者：比方過去兩年逾千名的審查新兵，只能由其他資深老兵分擔帶訓工作，老兵們這頭的工作負載增加，能用以處理積案的量能肯定減少，不利達成USPTO原定積案消化目標；再比方，升任SPE等主管職的誘因減少，意味USPTO內部升遷選擇有限，職涯發展不若以往，人才的招募及留任難度必然升高。

面對種種變革，美國兩大智權組織AIPLA及IPO 2月4日聯合發聲為USPTO請命，敦促美國國會確保USPTO有足夠資源及彈性處理積案問題，因為及時完成專利申請案審查，對美國的技術新創、經濟成長、維持國際競爭力及經濟領導地位至關重要，並指USPTO運作經費不同於其他美國聯邦機構，不是靠美國納稅人的稅金支持，而是由其服務使用者支付規費，但近期包括人事凍結、RTO、優離辦法等政策，都可能對USPTO運作產生負面影響。[9]

對此，2月10日USPTO新任代理局長Stewart在社群平台發聲，援引美國商務部長Howard Lutnick說法，表達支持RTO的立場，並表示USPTO其實逾八成僱員，包括專利及商標審查人員，都有RTO豁免金牌。[10]儘管如此，目前傳出的部分訊息，例如USPTO為擠出更多量能處理積案，大砍Primary審查官可登錄的「其餘工時」（Other Time，比方用以協助帶訓新進審查官的工作時數）、新進審查官排定培訓遭取消、Art Unit內部會議時程縮短等等，凡此種種，都讓USPTO老臣[11]和其服務使用者深感不安，擔心專利審查及授權的品質下降、下來將有更多爭議訴訟。

DOGE權限疑慮

川普2.0時代正式揭幕前，還有評論稱DOGE僅為顧問職，沒有實權在手，恐難達成所提聯邦政府瘦身目標。不料川普與馬斯克君臣異常相得，DOGE雷厲風行，一出手就殺得美國一眾公務員措手不及。誠然，不破不立，重大改革推動初期難免亂象紛呈，只不過，對眾多USPTO申請人來說，問題不只是，甚至不在於美國政府效率能否隨之提升，關鍵是DOGE權限範圍究竟到哪裡？

1月20日川普重掌白宮首日，立即發布多道行政命令，其中行政命令編號14158（EO 14158）係〈建立暨落實總統之「政府效率部」〉（Establishing and Implementing the President’s “Department of Government Efficiency”），其Section 4(b)責令美國聯邦政府各級機關配合DOGE，在法規容許的最大範圍裡，全面立即開放DOGE取得全部Unclassified機關記錄、軟體系統及IT系統資料。[12]而依媒體報導，DOGE自有EO 14158作尚方寶劍，陸續接管美國聯邦人事管理局（Office of Personnel Management，簡稱OPM）、財政部、國務院、外交部門敏感資料，甚至利用所取得的美國政府數據訓練AI系統，以利精簡人事、提升公部門系統自動化效能。

「全部Unclassified機關記錄、軟體系統及IT系統資料」（access to all unclassified agency records, software systems, and IT systems）？包含USPTO未公開申請案資料嗎？！未公開申請案的內容，USPTO須依美國專利法35 U.S.C. 122(a)予以保密，然而法律條文總有解釋空間，「法規容許的最大範圍」（to the maximum extent consistent with law）究竟以何為界？不只是非美國申請人霧裡看花，美國專利律師也沒有準確答案。[13]未公開申請案不一定都會走到須公開、被公開的那一步，但假設DOGE真能取得USPTO未公開申請案資料，美國當然可視作未向第三人揭露，但其他國家的智財局和法院也會是同一立場？

備註：

[1] 依USPTO官網介紹，Stewart 2011-2021曾在USPTO任職，請見https://www.uspto.gov/about-us/coke-morgan-stewart

[2] New Deputy Director at US Patent and Trademark Office Implementing New Administration Policies，請見https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20250129-new-deputy-director-at-us-patent-and-trademark-office-implementing-new-administration-policies

[3] Patent pendency goals: A road map for the future，請見https://www.uspto.gov/blog/patent-pendency-goals-road-map-future

[4] 白宮2025年2月11日追加發布新行政命令Implementing the President’s “Department Of Government Efficiency” Workforce Optimization Initiative，請見https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/implementing-the-presidents-department-of-government-efficiency-workforce-optimization-initiative/

[5] USPTO為吸納人才，其官網徵才網頁特別列出其彈性工時及遠距辦公方案，請見https://www.uspto.gov/jobs/why-choose-us/work-life-balance

[6] USPTO FY 2023 Telework Annual Report，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TAR_2023.pdf

[7] USPTO前TC 1600質檢專員QAS Julie Burke社交平台貼出這封內部信內容，請見https://www.linkedin.com/posts/julie-burke-492264120_patent-fork-ip-activity-7292676941176848384–0mX。USPTO前朝管理團隊卸任前，分別於2024年12月11日、2025年1月15日與該局兩大工會組織POPA、NTEU 243簽署CBA，但有人主張CBA協議中的有關遠距辦公安排的條款無效；CBA簽署新聞稿可見於https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-patent-office-professional-association-sign-new-collective-bargaininghttps://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-national-treasury-employees-union-chapter-243-sign-new-collective-0

[8] 美國商務部2025年1月24日發布Information Memorandum for Department Leadership on Return In-Person Work，請見https://www.commerce.gov/sites/default/files/2025-01/Information%20Memo%20-%20Return%20to%20In-Person%20Work_0.pdf

[9] AIPLA and IPO Issue Joint Letter to Congress Urging Action to Reduce Patent Backlog，請見https://www.aipla.org/detail/news/2025/02/04/aipla-and-ipo-issue-joint-letter-to-congress-urging-action-to-reduce-patent-backlog

[10] 請見https://www.linkedin.com/posts/julie-burke-492264120_fork-telework-patent-activity-7294442841185886210-NwUt

[11] What Do the Return to Office and Hiring Freeze Orders Mean for Examiners and SPEs?，請見https://ipwatchdog.com/2025/02/09/return-office-hiring-freeze-orders-mean-examiners-spes/。另可參考https://www.linkedin.com/posts/julie-burke-492264120_from-the-patentexaminer-community-on-reddit-activity-7294796936199512067-YXNp

[12] Executive Order 14158 of January 20, 2025: Establishing and Implementing the President’s “Department of Government Efficiency”，請見https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/29/2025-02005/establishing-and-implementing-the-presidents-department-of-government-efficiency

[13] 兩篇文章可作例證：

– It appears that DOGE has access to all USPTO records and systems，請見https://blog.oppedahl.com/it-appears-that-doge-has-access-to-all-uspto-records-and-systems/；及

– Does Elon Musk Have Access To Your Patent Application?，請見https://www.filewrapper.com/does-elon-musk-have-access-to-your-patent-application/

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》375期；歡迎加入NAIPNews網站會員，或以系統訂閱《北美智權報》

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

否認跟風黃仁勳 雷軍：太滑稽了！每個人家裡都有皮衣

德國之聲客座評論／台灣恐成明日烏克蘭？盤點「川普不會賣台」七理由

又當爸了！馬斯克再得1子 擁至少14名子女

馬斯克籲退休航管員返崗 喊讓星鏈接手航管系統惹議

相關新聞

2025年歐洲統一專利法院 (UPC) 預算與法官擴編計劃：最高薪法官年薪近千萬台幣

歐洲統一專利法院（UNIFIED PATENT COURT, UPC）於2025年將大幅增加法官人數，並進一步擴展其司法體系。根據UPC最新公布的預算案，法院將投入更多資源於人力擴充、資訊技術基礎設施的升級，以及專利仲裁與調解中心（PMAC）的運作。UPC的預算案詳細披露了UPC 2025年預算的主要內容，包括法官擴編計劃、薪酬結構、財務分配，以及成員國的財政貢獻分配。UPC發言人證實成員國已通過預算案，而德國將是對經費作出最大貢獻的成員國。

折疊式手機強勢回歸？從2024年的折疊式設備專利說起

2024 年，折疊裝置技術持續進化，各大品牌如三星、蘋果、微軟、GOOGLE、華為、小米及 OPPO 等紛紛投入研發，專利技術的競爭更加激烈。各家公司在鉸鏈設計、螢幕耐用性、折疊結構與材料技術上不斷突破，以提升裝置的使用體驗與壽命。本文整理及分析了 2024 年主要的折疊裝置專利，探討市場趨勢與未來發展方向。

馬斯克變法強勢來襲 USPTO人心浮動亦受衝擊

川普2.0登台迎來馬斯克變法震撼，人事凍結、回歸辦公室兩道行政命令嚴重衝擊USPTO運作， DOGE權限之大，亦引發USPTO申請人諸多疑慮。

WIPO：永續發展和數位化兩大趨勢驅動 交通運輸專利成長快速

世界智慧財產權組織（WIPO）一份新報告顯示，全球交通領域的創新正日益集中於更加環保的未來技術，如空中計程車、電動汽車無線充電和自動駕駛貨船等，其中九成專利申請來自中國、日本、美國、韓國和德國；交通運數專利集中在陸地交通領域，主要專利擁有者為日本、德國和美國企業，其中豐田汽車遙遙領先。

訓練AI模型的著作權風險：當資料成為兵家必爭之地 台灣有何策略？

在二月初時，國科會表示為了建置主權 AI，需要完整、高可信度的資料庫，並直指要鬆綁著作權法，以將政府的開放資料用在 AI 研發，來解決缺乏訓練資料的問題，此提議引起學界譁然。 為了推動 AI，修法放寬聽起來勢在必行，但修訂著作權法可能牽一髮而動全身，要如何顧及著作權人的權益？目前業界用於訓練 AI 的資料，除了使用無著作權，以及合法授權的資料外，大多還需加入一些灰色地帶的資料，例如網路新聞、部落格文章、論壇留言等，這些其實都屬於未授權之使用。若進行修法，勢必要考量是否會有連帶影響。

再論美國專利訴訟中聯邦地方法院的特定性管轄權與四件國外案例分享

在美國專利訴訟中，實體法議題常為焦點，例如顯而易見性（OBVIOUSNESS）、專利適格性（PATENT-ELIGIBILITY）等，但程序法問題亦應注意，例如聯邦地方法院的「對人管轄權」（PERSONAL JURISDICTION），其涉及外國籍被告能否受地方法院的審判。本文旨在介紹「對人管轄權」中的「特定管轄權」（SPECIFIC JURISDICTION）的概念與分享四件國外案例。該等案例可供台灣廠商參考，以決定是否向法院聲請以無管轄權為理由而裁定駁回起訴，並進而選擇被告友善的地方法院來進行訴訟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。