馬斯克變法強勢來襲 USPTO人心浮動亦受衝擊

黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

川普2.0登台迎來馬斯克變法震撼,人事凍結、回歸辦公室兩道行政命令嚴重衝擊USPTO運作, DOGE權限之大,亦引發USPTO申請人諸多疑慮。

剛過一個農曆年回來,驚見美國聯邦公部門地覆天翻,川普的MAGA願景能否實現猶待觀察,歐巴馬曾經的Change口號狀似已然成真。同處動盪中的USPTO,雖然不是馬斯克變法第一刀整治對象,但川普2.0兩大政策 ─ 人事凍結及回歸辦公室(Return to Office,簡稱RTO) ─ 仍對USPTO造成衝擊,而美國政府效率部(Department of Government Efficiency,簡稱 DOGE)權限之大,也讓USPTO申請人多有疑慮。

2025年1月20日川普再度宣誓就職當天,曾於USPTO服務多年的Coke Morgan Stewart也回鍋出任該局副局長兼代理局長[1]。過去通常等USPTO局長提名人獲美國參議院同意之後,才會接續補齊副局長等官員職缺,因此,這項布局類似創設DOGE由馬斯克總領,充滿川普政府人事案的非典型色彩。按1998年《聯邦職缺改革法》(Federal Vacancies Reform Act)及歷年慣例,代理局長不會直接真除轉正,但因代理期間最長可達300天,同樣有權推動執行白宮行政命令,又毋須美國參議院審議通過,有人解讀為白宮要立刻推出新政的訊號。[2]是否有智權面向新政,暫時無從判斷,可是人事凍結及RTO肯定打亂了USPTO原本規畫。

USPTO眼下困境

前USPTO代理局長Derrick Brent在政權未交接時曾短暫看守USPTO業務,2025年1月17日在該局局長網誌發文透露,2023年度(即2022年10月1日至2023年9月30日期間)該局新聘644名審查官,2024年度再增聘969名審查官,多管齊下,USPTO全年度所發1st OA件數明顯增加,由2023年度約53萬單位增至2024年度近54.5萬單位;1st OA平均製發時間也由20.5個月減為19.9個月,2025年度前幾個月USPTO又擴招逾500名審查官,並加發引薦獎金持續擴編,希望2025年度所發1st OA數量衝到58.5萬單位;預計2024年度80萬件積案量能在2028年度結束前壓縮至約65萬件。[3]

無奈人去往往政息,在川普加緊聯邦政府縮編力道[4]之前,已有剛錄取者表示被USPTO取消錄取,尚未通過試用期的新晉人員聘僱合約亦有變數。但惶惶不安的豈只有USPTO新人,被RTO這道天雷一嚇,USPTO的老員工們同樣充滿焦慮,不知道能不能信任馬斯克、該不該申請優離。

其實USPTO早在 1997年就已導入遠距辦公制度,不是因應新冠疫情爆發的權宜措施,且在疫情期間發揮了維持工作量能的作用,對降低其成本有一定幫助,也是USPTO徵才留人的利器。[5]依該局2023年度報告,USPTO員工中有近13000人、逾九成的比率,都使用某種形式的遠距上班模式;全職遠距辦公者,甚至包括在阿拉斯加有3人、夏威夷19人、波多黎各39人。[6]目前不清楚有多少員工能就近重返USPTO總部或區域辦公處所工作,但USPTO先前重整資源就有部分辦公大樓退租,其現有辦公空間,應無法立即容納全部員工回籠。

圖1:2023年度USPTO全職遠距辦公人員統計示意圖。圖片來源:USPTO官網釋出的USPTO FY 2023 Telework Annual Report。

USPTO潛在問題

USPTO前任Commissioner for Patents,即該局原專利事務主管Vaishali Udupa,離職前於2025年2月4日發出內部信,通知多種遠距辦公方案使用人員須於2月重返辦公室工作,如係受集體勞資協議(collective bargaining agreement,簡稱CBA)保障的工會成員及其他例外人員,則(暫時)不受影響。[7]不過相關訊息十分紊亂,甚至互相矛盾,譬如PTAB行政專利法官(administrative patent judge,APJ)及審查部門督導專利審查官(supervisory patent examiner,簡稱SPE)究竟應遵循哪一規範?一說援引美國商務部1月24日所發Memo,其內容明確將USPTO列入RTO命令豁免名單[8];反之,亦有一說,指RTO是原則上的大方向,APJ及SPE非CBA覆蓋範圍,且因人事凍結無從降轉一般審查官,部分APJ及SPE已蒙生退意。

APJ負責的IPR、PGR等PTAB授權後審理(trial)程序,每年受理案件量是AIA立法之初預計值的數倍之多,儘管毀譽參半,基本可於法定期間(一年,例外狀況最長可延長為一年半)內審結,兩百多位APJ若有較高比例的人員退職,在受理案件量未明顯減少的情況下,這類授權後審理程序,以及同樣由APJ主理的訴願(appeal)程序,審結時間有可能隨之拉長。而SPE身負USPTO審查部門第一線管理培訓重任,若留不住人,骨牌效應問題之大不亞於前者:比方過去兩年逾千名的審查新兵,只能由其他資深老兵分擔帶訓工作,老兵們這頭的工作負載增加,能用以處理積案的量能肯定減少,不利達成USPTO原定積案消化目標;再比方,升任SPE等主管職的誘因減少,意味USPTO內部升遷選擇有限,職涯發展不若以往,人才的招募及留任難度必然升高。

面對種種變革,美國兩大智權組織AIPLA及IPO 2月4日聯合發聲為USPTO請命,敦促美國國會確保USPTO有足夠資源及彈性處理積案問題,因為及時完成專利申請案審查,對美國的技術新創、經濟成長、維持國際競爭力及經濟領導地位至關重要,並指USPTO運作經費不同於其他美國聯邦機構,不是靠美國納稅人的稅金支持,而是由其服務使用者支付規費,但近期包括人事凍結、RTO、優離辦法等政策,都可能對USPTO運作產生負面影響。[9]

對此,2月10日USPTO新任代理局長Stewart在社群平台發聲,援引美國商務部長Howard Lutnick說法,表達支持RTO的立場,並表示USPTO其實逾八成僱員,包括專利及商標審查人員,都有RTO豁免金牌。[10]儘管如此,目前傳出的部分訊息,例如USPTO為擠出更多量能處理積案,大砍Primary審查官可登錄的「其餘工時」(Other Time,比方用以協助帶訓新進審查官的工作時數)、新進審查官排定培訓遭取消、Art Unit內部會議時程縮短等等,凡此種種,都讓USPTO老臣[11]和其服務使用者深感不安,擔心專利審查及授權的品質下降、下來將有更多爭議訴訟。

DOGE權限疑慮

川普2.0時代正式揭幕前,還有評論稱DOGE僅為顧問職,沒有實權在手,恐難達成所提聯邦政府瘦身目標。不料川普與馬斯克君臣異常相得,DOGE雷厲風行,一出手就殺得美國一眾公務員措手不及。誠然,不破不立,重大改革推動初期難免亂象紛呈,只不過,對眾多USPTO申請人來說,問題不只是,甚至不在於美國政府效率能否隨之提升,關鍵是DOGE權限範圍究竟到哪裡?

1月20日川普重掌白宮首日,立即發布多道行政命令,其中行政命令編號14158(EO 14158)係〈建立暨落實總統之「政府效率部」〉(Establishing and Implementing the President’s “Department of Government Efficiency”),其Section 4(b)責令美國聯邦政府各級機關配合DOGE,在法規容許的最大範圍裡,全面立即開放DOGE取得全部Unclassified機關記錄、軟體系統及IT系統資料。[12]而依媒體報導,DOGE自有EO 14158作尚方寶劍,陸續接管美國聯邦人事管理局(Office of Personnel Management,簡稱OPM)、財政部、國務院、外交部門敏感資料,甚至利用所取得的美國政府數據訓練AI系統,以利精簡人事、提升公部門系統自動化效能。

「全部Unclassified機關記錄、軟體系統及IT系統資料」(access to all unclassified agency records, software systems, and IT systems)?包含USPTO未公開申請案資料嗎?!未公開申請案的內容,USPTO須依美國專利法35 U.S.C. 122(a)予以保密,然而法律條文總有解釋空間,「法規容許的最大範圍」(to the maximum extent consistent with law)究竟以何為界?不只是非美國申請人霧裡看花,美國專利律師也沒有準確答案。[13]未公開申請案不一定都會走到須公開、被公開的那一步,但假設DOGE真能取得USPTO未公開申請案資料,美國當然可視作未向第三人揭露,但其他國家的智財局和法院也會是同一立場?

