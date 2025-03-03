折疊式手機強勢回歸？從2024年的折疊式設備專利說起

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

2024 年，折疊裝置技術持續進化，各大品牌如三星、蘋果、微軟、GOOGLE、華為、小米及 OPPO 等紛紛投入研發，專利技術的競爭更加激烈。各家公司在鉸鏈設計、螢幕耐用性、折疊結構與材料技術上不斷突破，以提升裝置的使用體驗與壽命。本文整理及分析了 2024 年主要的折疊裝置專利，探討市場趨勢與未來發展方向。

微軟（Microsoft）：重塑折疊裝置技術

微軟曾經嘗試進軍折疊市場，然而 Surface Duo 失敗後，公司重新思考產品策略。2024 年公開的專利顯示，微軟正在研發全新柔性鉸鏈技術，允許單螢幕完整折疊。

與過去雙螢幕設計的 Surface Duo 不同。該件在2024年12月公開的專利（US 20240426335）描述了一種輕薄、佔用內部空間更少的鉸鏈系統，透過伸縮連桿（slider links）提供更順暢的折疊體驗，減少螢幕受力不均造成的摺痕。

圖1. 微軟美國專利US 20240426335：Hinged Device with Flexible Hinge，圖片來源：USPTO

此外，微軟的另一件同時期公開的專利（US 12108620）則涉及翻蓋式折疊手機，類似三星 Galaxy Z Flip。專利文件提及超薄玻璃（UTG）與背板槽設計（Backplate Slots），提升螢幕耐用性並避免明顯摺痕。然而，由於微軟已暫停手機開發計畫，這些技術更可能應用於折疊式 Surface 平板或筆電。

圖2. 微軟美國專利US 12108620：Foldable display device with backplate slots，圖片來源：USPTO

圖3. 微軟美國專利US 12108620：Foldable display device with backplate slots，圖片來源：USPTO

蘋果（Apple）：獨特的金屬手錶鏈式鉸鏈

蘋果的折疊裝置研發進展緩慢，但 2024 年的專利（US 12164344）顯示，公司正在開發一種創新的鉸鏈系統，類似金屬手錶鏈的互鎖結構（Interlocking Links）。此技術的關鍵在於讓每個連結節點獨立轉動，確保螢幕折疊時不會產生明顯摺痕，同時提供更穩固的支撐。

該專利的鉸鏈較厚，可能更適用於折疊式 iPad 或 MacBook，而非 iPhone。由於可折疊手機需要更高的防水防塵等級，蘋果目前仍在克服這些技術挑戰。有傳言指出，蘋果預計 2025 年推出折疊式 iPad，但可折疊 iPhone 可能仍需數年時間。

圖4. 蘋果美國專利US 12164344：Hinges for folding display devices，圖片來源：USPTO

圖5. 蘋果美國專利US 12164344：Hinges for folding display devices，圖片來源：USPTO

Google（Pixel Fold）：進一步提升折疊 OLED 技術

Google 在 2023 年推出 Pixel Fold，但市場反應平平，主要問題包括螢幕耐用度與摺痕問題。2024 年 Google 獲得的專利（US 20240121330A1）顯示，其新一代可折疊 OLED 技術採用更柔韌的顯示層，搭配內部支撐結構，減少摺痕並提升螢幕壽命。此外，Google 也開發了更智慧的軟體適應技術，使UI可根據折疊角度自動調整，增強使用體驗。

預計這些技術將應用於Pixel Fold 2，該機型將進一步提升耐用性，並與三星攜手改善折疊裝置的長期可靠性。

圖6. Google 美國專利US 20240121330A1：FLEXIBLE ELECTRICAL INTER-ASSEMBLY COUPLING CIRCUIT FOR FOLDABLE DEVICES；USPTO

三星（Samsung）：挑戰三折裝置技術

三星目前仍是折疊手機市場的領導者，其 Galaxy Z Fold 與 Z Flip 系列已發展至第五代。2024 年，三星獲得的新專利顯示其正在開發三折裝置，以進一步拓展可變形裝置的應用。該專利描述了一種三重折疊鉸鏈，允許裝置變形為三種模式：標準手機模式、平板模式與額外展開的超寬螢幕模式。

此外，三星的三折技術還包含一種特殊防護層（Barrier Layer），可增強螢幕耐用度並降低摺痕影響。市場預測，三星可能在 2025 年正式推出這款三折裝置，以與華為 Mate X Ultimate 競爭。

圖7. Samsung美國專利US 12134262：DISPLAY DEVICES；USPTO

圖8. Samsung美國專利US 12134262：DISPLAY DEVICES；USPTO

華為（Huawei）：領先的內折與外折雙技術

從2024 年的專利顯示，華為正在同時開發內折與外折式裝置，並在耐用性與摺痕控制方面取得突破。例如，華為的 Mate X Ultimate 針對鉸鏈強化設計，使用液態金屬與碳纖維結構，提供更堅固的支撐，減少長期使用後的變形與鬆動問題。

專利號：CN118733158A，一种显示界面的布局方法及电子设备：提出系統級的頁面佈局解決方案，使內容可分為多欄同時顯示。此技術消除開發者因應不同螢幕尺寸進行適配的需求，提升使用者體驗並最大化螢幕利用率。

圖片來源：華為中國專利118733158 A說明書，Google Patents

專利號：CN118738838A，一种电子设备：透過三殼體設計優化天線輻射性能。該設計調整殼體之間的角度，並融合先進散熱技術，以提升設備的連接穩定性與訊號表現。

圖片來源：華為中國專利CN118738838A說明書，Google Patents

專利號：CN118675410A ，一种电子设备：描述創新的雙旋轉軸設計，確保裝置能順暢折疊與展開，同時為柔性螢幕提供安全的收納空間，減少磨損並提升結構可靠性。

圖片來源：華為中國專利CN118675410A說明書，Google Patents

專利號：CN118560119A ，复合叠层结构、柔性显示模组和电子设备：採用層壓結構與高模量、抗衝擊材料支撐柔性螢幕，確保螢幕輕量化的同時，具備耐衝擊、抗彎折與耐壓性能。

圖片來源：華為中國專利CN118560119A說明書，Google Patents

專利號：WO2024198666A1 ，一种电子设备：進一步優化三折式機殼設計，並結合高效散熱技術，改善電流分佈與輻射性能，確保流暢的通訊與連接體驗。

圖片來源：華為國際專利WO2024198666A1說明書，Google Patents

小米（Xiaomi）：投入三折疊技術研發

小米近年來積極進軍折疊市場，2024 年的專利顯示，除了正在研發超薄鉸鏈技術，使裝置在折疊時更輕薄，減少機身厚度外，也獲得了三折疊技術專利，是否會在近期推出相關產品，值得觀察。

專利號：CN308817132S，手機及其主體

授權公告日期：2024 年 9 月

專利細節與設計特色：中國國家知識產權局（CNIPA）於 2024年9 月3日公布了小米的三折疊專利，公佈號為CN308817132S，專利申請日期為 2022 年12 月21日。其設計與華為 Mate XT 相似，採用Z 形摺疊結構。然而，小米可能在光學模組方面進行調整，帶來獨特升級。例如：(1) 主相機設計：專利圖片顯示，裝置背部的相機模組呈長方形條狀，內含三顆鏡頭水平排列，並配有細長的膠囊形 LED 閃光燈、(2) 螢幕結構：不同尺寸的面板設計有助於折疊後的厚度控制，使裝置更纖薄。

圖片來源：小米中國專利CN308817132S說明書，CNIPA

Oppo：縫轉軸技術及高強度摺疊螢幕材料

Oppo 的摺疊手機採用先進的摺疊顯示技術，利用柔性 OLED 面板搭配特製轉軸機構，確保手機能在摺疊與展開狀態間順暢切換。這項技術確保螢幕能夠彎曲而不會產生明顯摺痕或損壞，使使用者獲得無縫的視覺體驗。

主要技術特點包括：強化鉸鏈機構，使螢幕可承受長時間的摺疊使用，減少結構損耗。多工處理優化，透過分割螢幕功能，可同時執行多個應用程式，提升生產力。高畫質 OLED 顯示，呈現更鮮豔的色彩與深邃的黑色，提供卓越的視覺體驗。耐用設計，摺疊轉軸經過測試，可確保裝置長期耐用，減少硬體故障風險

Oppo 在摺疊手機技術方面擁有多項專利，涵蓋轉軸機構、摺疊螢幕材質與內部元件優化。以下為 Oppo 主要的摺疊技術專利：

專利號：CN112449523A – 無縫轉軸技術

這項專利描述了一種防止螢幕損壞的轉軸設計，透過特殊的支撐機制減少摺疊時的壓力，確保 OLED 面板不會因頻繁折疊而受損。

技術優勢：有效減少摺痕、提升螢幕耐用度。

Oppo中國專利CN112449523A；資料來源：Oppo專利說明書

專利號：WO2019029542A1 – 柔性電池與整合電路設計

這項技術專注於摺疊手機內部的電池與電路設計，確保裝置即使經過多次摺疊，內部元件仍可穩定運行。

技術優勢：提升裝置耐用性，減少內部電池與電路的損壞風險。

Oppo國際專利WO2019029542A1；資料來源：Oppo專利說明書

專利號：CN108965503A – 高強度摺疊螢幕材料

Oppo 在此專利中開發了一種耐壓摺疊 OLED 螢幕，可承受頻繁摺疊並防止螢幕開裂，確保螢幕亮度與觸控靈敏度不受影響。

技術優勢：更強的耐用性、更高的亮度與精準的觸控反應。

Oppo中國專利CN108965503A ；資料來源：Oppo專利說明書

2025年折疊裝置市場及技術預測

新一波的折疊裝置市場自 2019 年三星 Galaxy Fold 推出以來，持續成長。到了 2024 年，三星、華為、小米、Oppo、Google 以及蘋果紛紛投入研發更先進的摺疊技術，專利競爭加劇。2025 年將是折疊裝置技術更成熟的一年，市場將迎來更多新型態裝置，如三折手機、摺疊筆電、摺疊平板等。

根據市場研究機構 IDC 及 Counterpoint 的報告，2023 年全球摺疊手機出貨量達 1,600 萬台，年增率 33%。預計到 2025 年，摺疊手機市場將突破 2,500 萬台，佔全球高階智慧型手機市場的 10%-15%。此外，摺疊筆電與摺疊平板的市場也將開始起飛；主要成長動能有以下3項：

(1) 技術成熟：更耐用的螢幕、更輕薄的鉸鏈設計及無摺痕技術成熟，解決耐用性問題。

(2) 價格下降：摺疊螢幕與鉸鏈製造成本降低，使摺疊裝置價格更親民。

(3) 產品多樣化：除了手機外，摺疊筆電（如 Lenovo ThinkPad X1 Fold）與折疊平板的需求增長。

至於技術發展的部分，可以主要可歸納為以下幾點：

無折痕折疊技術 ：透過可滑動鉸鏈、分段折疊技術，減少摺痕，提高螢幕平整度。

：透過可滑動鉸鏈、分段折疊技術，減少摺痕，提高螢幕平整度。 超耐用玻璃 ：如 UTG（超薄玻璃）升級版，支援 100 萬次折疊，耐刮能力接近傳統螢幕。

：如 UTG（超薄玻璃）升級版，支援 100 萬次折疊，耐刮能力接近傳統螢幕。 輕薄機身 ：透過新材料（碳纖維、液態金屬），降低摺疊裝置重量，使其接近一般手機。

：透過新材料（碳纖維、液態金屬），降低摺疊裝置重量，使其接近一般手機。 折疊 AI 介面 ：系統 UI 會根據折疊角度動態調整，優化多工體驗。 三折裝置普及化：三星、華為、小米等將推出 三折螢幕，兼具手機、平板及筆電模式。

：系統 UI 會根據折疊角度動態調整，優化多工體驗。 折疊筆電／平板興起：Lenovo、蘋果、微軟將推出 摺疊螢幕筆電，可變換成不同模式使用。

2025 年主要折疊裝置品牌預測

三星（Samsung）：持續領導市場，推出三折手機

三星作為折疊手機市場的領導者，2025 年預計將推出Galaxy Z Fold 7、Z Flip 7，並正式發表三折手機 Galaxy Tri-Fold。該裝置將允許展開為超大螢幕，挑戰摺疊平板市場。此外，三星將提升鉸鏈耐用性，減少折痕問題，並與 Google 深化合作，優化 Android 的折疊裝置體驗。

蘋果（Apple）：折疊 iPad 可能先於折疊 iPhone

蘋果預計在 2025 年推出首款折疊式 iPad，搭載 20 吋 OLED 可折疊螢幕，定位於筆電與平板混合體，挑戰三星 Galaxy Tab 與微軟 Surface 系列。而折疊 iPhone 可能會延遲到 2026-2027 年，因為蘋果仍在克服耐用性與防水問題。

華為（Huawei）：挑戰三折與全螢幕折疊技術

華為 Mate X 系列將持續進化，Mate X5 或 X6 可能會搭載無摺痕折疊技術與新型液態金屬鉸鏈，提升折疊壽命。同時，華為計畫推出三折裝置，以對抗三星的 Galaxy Tri-Fold，並透過 HarmonyOS 優化多工體驗。

小米（Xiaomi）：挑戰三星，推出超輕薄折疊機

小米 2025 年的 Mix Fold 5 預計將主打「最輕薄摺疊手機」，透過新型雙軌道鉸鏈與奈米玻璃，減少螢幕摺痕與機身重量。此外，小米可能會推出Mix Flip，挑戰三星 Z Flip 系列。

Oppo / OnePlus：提升耐用性，探索多段折疊

Oppo 的 Find N4 系列將採用更強大的隱藏式鉸鏈，使裝置完全無摺痕，並可能發表Find N Flip 3，進一步優化翻蓋式摺疊手機的使用體驗。此外，Oppo 可能會嘗試多段折疊裝置，允許不同的折疊角度固定，增加使用靈活性。

Google（Pixel Fold 3）：與三星合作，提升摺疊裝置 AI 體驗

Google 將推出 Pixel Fold 3，重點優化 AI 功能，並強化 Android 對摺疊裝置的適應性。此外，Google 可能與三星聯手開發Pixel Fold XL，定位為高階摺疊平板。

摺疊筆電與新形態裝置興起

除了手機，摺疊筆電（Foldable Laptop）也將成為 2025 年的新趨勢。像是蘋果可能會推出摺疊 MacBook，採用 20 吋可折疊 OLED 螢幕，無實體鍵盤設計；微軟可能發表Surface Fold，結合 Windows 12，挑戰蘋果與三星的折疊筆電市場；Lenovo也預計推出新一代 ThinkPad X1 Fold，進一步提升鉸鏈耐用度與生產成本控制。

此外，Sony、LG 可能會在 2025 年推出摺疊螢幕電視或顯示器，拓展摺疊技術。

總結

上述專利顯示，折疊裝置技術正朝著更輕薄、更耐用、更靈活的方向發展，未來可能會有更多新形態裝置問世，例如三折手機、可折疊平板或摺疊筆電，進一步擴展市場應用。

在2025年，各大科技公司在折疊裝置技術上繼續展現不同策略，戰爭越演越烈。三星與華為持續領跑市場，蘋果與微軟則尋求創新鉸鏈技術，而 Google、小米與 Oppo 則聚焦於耐用性與結構設計的突破。隨著技術成熟，未來折疊裝置將變得更輕薄、更耐用，並提供更多元的應用場景。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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