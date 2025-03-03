WIPO：永續發展和數位化兩大趨勢驅動 交通運輸專利成長快速

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

世界智慧財產權組織（WIPO）一份新報告顯示，全球交通領域的創新正日益集中於更加環保的未來技術，如空中計程車、電動汽車無線充電和自動駕駛貨船等，其中九成專利申請來自中國、日本、美國、韓國和德國；交通運數專利集中在陸地交通領域，主要專利擁有者為日本、德國和美國企業，其中豐田汽車遙遙領先。

根據WIPO發布的最新趨勢報告：《WIPO技術趨勢：交通運輸的未來》，從2000年以來已公佈專利中，高達110多萬項與未來交通運輸有關的發明，以及和永續性和數位化大趨勢有關的技術，如綠色燃料和智慧互聯交通運輸系統。

2023年交通運輸領域已公佈專利的複合年成長率為11%，相比之下，傳統交通運輸領域的專利數量同期增長率僅為4%，交通運輸專利是全球所有已公佈專利年成長率的兩倍多，凸顯了交通運輸業的重要性。在全球許多國家中，交通運輸業占國內生產總值的6%~12%，約占年度能源相關碳排放總量的23%。

交通運輸發明集中五大申請國

傳統領域在全球的專利成長趨於平緩，但在過去20年中，跟未來交通運輸領域相關的專利，則是大幅成長700%，發明數量從2003年的1.5萬項增至2023年的12萬項。2003年，有關未來交通運輸的專利僅占所有交通運輸領域專利的16%，而現在則達到了四成（40%）。陸地運輸是交通運輸領域第一大運輸方式，自2000年以來，陸地運輸領域的發明已超過90.6萬項，在所有交通運輸中占主導地位，陸地發明數量是海洋、航空、航太運輸方式發明數量總和的3.5倍以上。航空運輸則是第二大運輸方式，自2000年以來約有13.2萬項發明；航太和海洋運輸技術的專利活動比較少，分別約有7.5萬項和4.7萬項專利家族。

交通運輸發明活動主要集中於中國、日本、美國、韓國和德國，從2000年至今，這五大申請國共創造了近105萬項發明，在所有與未來交通運輸有關的專利中約占90%。中國近年來在電動汽車市場上占主導地位，中國專利申請的成長趨勢強勁；而瑞典、義大利、印度和加拿大雖然專利數量較少，但近期的成長也很強勁。

未來的交通運輸兩大主要趨勢

WIPO報告圍繞陸地、海洋、航空、航太這四類主要交通運輸方式，並觀察到未來交通運輸將由「永續性」和「數位化」兩大趨勢驅動，而通訊和安全性技術的專利申請，則主導了數位化的發展大趨勢。

圖1. 交通運輸專利申請的兩大趨勢和四個技術趨勢；資料來源：WIPO

永續的交通運輸：

全球快速的氣候變遷正在影響交通運輸業，最新的技術發展聚焦於綠色交通和永續發展，以便減少對環境的影響。永續交通運輸發展包括驅動方式、自動化和循環相關的技術，工業機器人、回收製程和生物聚合物等自動化技術，不但提高了生產效率也減少浪費；另一方面，電池、電子驅動和氫燃料電池等技術正在減少交通運輸對環境的影響。

交通運輸數位化：

世界正以數位方式高度互聯，交通運輸變得更加高效、安全和個人化。與人機介面、通訊和安全相關的技術，同步推動了交通運輸的數位化，觸控顯示器、語音和臉部辨識等技術正在改變使用者與交通運輸系統互動的方式。此外，專利申請也朝向交通運輸的通訊和安全，數位化正在改變交通運輸系統的通訊方式，光達、5G網路和連網汽車等技術正在推動自動駕駛汽車和智慧交通管理系統的發展。

陸地運輸四大技術申請概況

全球交通運輸專利申請的急劇增加，顯示陸地運輸技術的重大進步。陸地運輸專利家族從2000年約8,800個，增加到2023年的9.9萬多個（詳見圖2）。WIPO指出，陸地運輸領域的大部分研究活動集中在永續推進和通訊與安全技術上，2023年已有超過5萬個永續發展的專利家族，通訊和安全技術領域也達到3.5萬個。另一個重點研究領域是自動化和循環性，每年專利家族出版物的數量從2000年的1,200個增加到1.6萬多個（詳見圖3）。

圖2. 2000年至 2023年陸地運輸全球專利家族的發展；圖片來源：WIPO，2024 年10月

圖3. 2000年至 2023年陸地運輸四大技術趨勢中的專利家族；圖片來源：WIPO，2024 年10月

中國申請超過50萬項陸地運輸專利

中國是陸地運輸專利申請數量最多的國家，2000年至2023年期間，中國有超過50萬個陸上運輸技術領域的專利家族申請專利保護，日本、美國和德國從2000年以來也申請了大量專利（詳見圖4）。專利合作條約（PCT）和歐洲專利公約（EPC）是發明者尋求陸地運輸專利保護的相關途徑，自2000年以來，WIPO管理的PCT條約下已受理了近19萬件專利申請，歐洲專利局管理的歐洲專利公約下已受理了超過14.3萬件專利申請。

圖4. 2000年至2023年各國陸地運輸專利申請數；圖片來源：WIPO，2024 年10月

值得注意的是，儘管近年來中國在陸路運輸技術方面取得了令人矚目的進步，但主要專利持有者仍主要來自日本、德國和美國。排名前十的專利持有者中有六家是日本公司，分別是豐田汽車（排名第一）、電裝（排名第二）、本田汽車（排名第三）、松下控股公司（排名第四）、日產汽車（排名第六）和日立汽車公司（第八）；兩家來自德國，博世汽車（排名第五）和福斯汽車（排名第七）；兩家來自美國，福特汽車（排名第九）和通用汽車（排名第十）。現代汽車是第一家上榜的韓國公司，排名第11位，而第一家上榜的中國公司中國國家電網公司，則排在第18位。美國電動車製造商特斯拉自2000年以來已開發並公佈了347個專利家族，但在專利擁有者中僅排名第203位。

專利申請排名第一的豐田汽車，在陸地運輸技術領域擁有迄今最大的專利組合，2000年至2023年期間共公佈了3.7萬多項專利家族，足足是排名第二電裝汽車的兩倍之多。

圖5. 2000年至2023年陸路運輸領域排名前10名的專利所有者（以專利家族數量計算）；圖片來源：WIPO，2024 年10月

在邁向聯合國2030年永續發展的進程中，交通運輸行業將面臨著雙重挑戰，既要實現永續發展，又要擁抱數位化，並在環境考量與新技術之間取得平衡，新的技術解決方案要能駕馭現代交通運輸系統的複雜性，還要能滿足安全性、無障礙性和用戶體驗，將成為未來交通運輸技術研發的重要考驗。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助 經濟日報財經組記者 東森購物總經理室經營企劃

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