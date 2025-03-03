2024年全球保險科技（Insurtech）創投市場：挑戰與機遇並存

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

近年來，保險科技（INSURTECH）行業經歷了一輪快速發展，但2024年卻迎來了明顯的市場調整。根據CB INSIGHTS的最新報告，全球保險科技市場的投資交易活動降至2016年以來的最低點，顯示出資本市場對該領域的投資趨於謹慎。儘管交易量下滑，部分領域仍顯示出強勁的增長動能，尤其是在人工智慧（AI）應用、數據分析和早期創新企業的投資方面。本文將藉由CB INSIGHTS的《STATE OF INSURTECH, GLOBAL | 2024 RECAP》報告 (下稱《報告》)，深入探討2024年保險科技市場的整體表現、投資趨勢、地區差異、技術創新，以及未來的發展方向。

全球保險科技市場概況：資金流動趨於謹慎

2024年，全球保險科技產業面臨資本市場緊縮的挑戰。根據《報告》，全球保險科技交易總數為362筆，較2023年的500筆下降了28%，為近8年來最低水平。此一跌幅明顯高於整體風險投資市場的19%降幅，顯示出保險科技行業受到更大程度的影響。然而，儘管交易數下降，2024年全球保險科技融資規模僅微幅下滑，從2023年的47億美元縮減至45億美元，顯示出部分投資者仍然對該領域的長期潛力保持信心。

其中，財產與意外保險（Property and Casualty insurance, P&C）領域受到的影響尤為明顯。該市場2024年第四季度的融資總額僅為4億美元，創下7年來最低季度記錄，而全年融資總額則為26億美元，相比2023年有明顯下降。此外，隨著保險科技公司的併購（M&A）活動減少，2024年的併購交易數量從2023年的57筆減少至35筆，反映出市場整合趨勢的放緩。

圖1. 已揭露的全球財產保險科技股權融資顯示，2024年第4季度財產與意外險保險科技投資金額跌至 7 年來的最低點；資料來源： State of Insurtech, Global | 2024 recap, CB Insights

投資趨勢：早期投資活躍，晚期投資趨於保守

儘管整體市場降溫，但值得注意的是，2024年早期投資（Early-stage）表現亮眼。根據《報告》數據，早期保險科技公司的中位數交易金額達到3.8百萬美元，較2023年增長52%，創下歷史新高。這顯示出投資者對初創企業仍然抱持信心，尤其是具有創新技術或市場潛力的公司。

圖2. 2024年早期投資的中位數交易金額達到歷史新高3.8百萬美元；資料來源： State of Insurtech, Global | 2024 recap, CB Insights

然而，與此同時，晚期投資（Late-stage）則呈現出明顯的下滑趨勢。晚期投資的平均規模較2023年縮減19%，並且與此相對應的是保險科技企業的退出機會變少，IPO和M&A活動均較往年減少。此外，市場中參與投資的活躍投資者數量持續減少，2024年進行至少2筆保險科技投資的機構僅113家，相比2021年峰值時的406家，減幅達72%。

值得一提的是，AI與數據分析技術仍然是投資市場的關鍵驅動力。2024年P&C領域的最大投資項目之一來自於專注於人工智慧的Altana AI與Akur8，顯示投資者對AI技術在保險領域應用的高度興趣。這類技術可以幫助保險公司提升風險評估能力、降低詐欺風險，並且改善客戶體驗，因此預計未來仍將是資本市場關注的重點。

區域市場變化：矽谷影響力下降，紐約崛起

保險科技市場的地理分布在2024年也發生了顯著變化。其中，矽谷的市場份額大幅縮水，其在全球保險科技融資中的占比從2023年的20%降至10%。這一變化可能與矽谷更專注於AI、雲計算等新興領域有關，使其在傳統金融科技與保險科技的影響力下降。與此同時，紐約則成為新的投資熱點，市場份額提升至15%，超過矽谷。

此外，其他主要市場的表現如下：

美國仍然是全球最大的保險科技市場，2024年共吸引25億美元的投資，交易數達187筆。然而，相比2023年（交易265筆），下降幅度約29%。

歐洲市場相對穩定，2024年共進行95筆交易，總融資規模為13億美元，略高於2023年的10億美元。

亞洲市場則表現疲弱，第四季度的投資金額僅9700萬美元，反映出該地區資本市場對保險科技的興趣減少。

拉美與非洲市場投資規模較小，分別獲得1500萬美元和200萬美元的資金。

圖3. 2024年第4季全球區域市場投資及交易狀況；資料來源： State of Insurtech, Global | 2024 recap, CB Insights 領先企業與市場佈局

領先企業與市場佈局

儘管市場總體趨於保守，但部分企業仍然在2024年獲得大規模融資。其中，最大一筆投資來自於印度的SarvaGram，該公司成功獲得6700萬美元D輪融資。其他值得關注的企業包括：

Players Health（美國） ：C輪融資 6000萬美元

：C輪融資 Clearcover（美國） ：E輪融資 4400萬美元

：E輪融資 Beam（美國） ：F輪融資 4000萬美元

：F輪融資 Stand（美國） ：C輪融資 3000萬美元

：C輪融資 Stoik（法國）：B輪融資2700萬美元

此外，2024年並沒有新增新的保險科技獨角獸（估值超過10億美元的公司），目前全球保險科技獨角獸總數仍維持在36家，其中美國擁有23家，歐洲9家，亞洲3家，拉美1家。

圖4. 2024年全球財產與意外保險投資交易金額最高前10大；資料來源： State of Insurtech, Global | 2024 recap, CB Insights

全球保險科技市場於2024年經歷了一輪調整，但並不意味著行業將進入衰退期，反而可能是一個市場重組的過程，投資者的策略更趨向於聚焦於早期創新、技術驅動型企業，並尋找長期成長的潛力股。

《報告》預計在未來幾年會有以下的發展趨勢：

AI與自動化技術將持續推動保險科技發展 ，尤其是在風險評估、詐欺偵測和智能客服等領域。

，尤其是在風險評估、詐欺偵測和智能客服等領域。 市場併購活動可能會增加 ，大型保險公司或科技企業可能會收購小型保險科技公司，以獲取新技術與市場佈局。

，大型保險公司或科技企業可能會收購小型保險科技公司，以獲取新技術與市場佈局。 投資趨勢將更加集中於專精型公司，例如專注於特定保險產品、數據分析或新興市場的企業。

儘管短期內保險科技市場仍然面臨挑戰，但隨著資本市場的逐步回穩、技術創新的深化，以及市場需求的變化，未來幾年內該產業仍有望迎來新一輪的發展高潮。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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