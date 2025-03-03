2025年鋰離子電池及回收市場預測

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

隨著全球電動汽車（EV）日益普及，帶動供電的鋰離子電池市場規模顯著成長。雖然鋰離子電池技術的進步和電池材料價格下降，有助於鋰離子電池應用範圍持續擴大，但地緣政治的威脅及供應鏈中斷的風險，讓鋰離子電池回收行業成為全球創新和經濟轉型專注的焦點。

根據MarketsandMarkets預測，2024年全球鋰離子電池材料市場價值為419.3億美元，預計到2029年將達到1209.2億美元，2024年至2029年的複合年成長率為23.6%。鋰離子電池具有循環壽命長、結構輕、能量密度高等特性，是電動車、再生能源儲存設備以及筆記型電腦和智慧型手機的首選解決方案。鋰離子電池根據應用，可分為汽車、消費性電子、儲能系統、工業和其他市場，隨著全球越來越重視推廣電動車和再生能源整合，車用領域將成為鋰離子電池的主要應用，並進一步推動鋰離子電池的市場規模。

圖1. 2023～2029鋰離子電池材料市場預測；圖片來源：MarketsandMarkets

在鋰離子電池材料市場中，以亞太地區的成長速度最快，中國、韓國和日本在電動車普及方面都處於領先地位。受惠於政府推動電動車應用的政策、快速工業化，以及不斷增加的生產設備投資，亞太地區的鋰離子電池材料市場一直處於高速成長狀態，預計在將 2024年至2029年間，將占據全球最大的市場規模。全球鋰離子電池材料市場的主要參與者，包括比利時的優美科（Umicore）、日本住友金屬礦業和田中化學、德國巴斯夫（BASF SE）、韓國POSCO Future M等主要廠商。

鋰離子電池的機會與挑戰

鋰離子電池廣泛應用於智慧型手機、筆記型電腦、智慧手錶、藍牙耳機，為各種消費性電子產品提供最強的電源，並帶動全球鋰離子電池材料市場的發展。由於鋰離子電池的主要零件是電芯，占電池成本近50%，而大規模製造、零件價格下降，以及採用先進技術提高電池容量等發展，都促使鋰離子電池價格下降。通常電池占電動車價值的30%到40%，電池價格降低將有利於生產消費者可負擔的純電動車，使鋰離子電池被採用在各種新應用中。

雖然電池材料價格在2024年大幅下降，為鋰離子電池帶來機會，但供需失衡、地緣政治緊張局勢或自然災害，以及原物料的價格波動，都會影響對鋰離子電池材料的需求，以及電池製造商的獲利能力。為減少對傳統原材料開採的依賴，並降低未來供應鏈中斷的風險，電池回收成為鋰離子電池行業的一條新路徑。

鋰離子電池回收已成全球經濟轉型的焦點

動力電池的平均使用年限通常在5到8年之間，鋰離子電池的性能會隨使用時間的增加而逐漸衰減，因此首批投入市場的動力電池，即將迎來「退役潮」。根據CAS美國化學文摘社和德勤中國共同發布的鋰離子電池回收報告，2021至2030年期間，動力電池報廢量將以年均複合成長率43%快速成長，到2030年將達到每年1,483百萬度（GWh）。中國作為全球電動汽車市場的引領者，在電池回收領域同樣拔得頭籌，預估2030年中國將占全球電池回收產能的70%左右。

隨著電池退役潮將至，相關廠商正在積極開發和應用新興電池回收技術，儘量減少對環境的負面影響，同時通過精煉和熔煉報廢電池的高價值成分，以實現資源利用最大化。

圖2. 全球可回收報廢鋰離子電池及鋰離子電池生產廢料預測；圖片來源：德勤中國

鋰離子電池回收市場預測

目前，全球鋰離子電池的回收產能約為每年160萬噸，其中亞洲占據主導地位，每年總回收產能超過121萬噸，中國回收產能遙遙領先，每年超過110萬噸；其次是印度，擁有產能為8.9噸。日本和韓國的回收產能則相對較低，每年分別為6,000噸和2.8萬噸。中國計畫將其回收產能增加到每年122萬噸，印度計畫增加到一年26萬噸。在政府計畫和資金的大力支持下，各地區都在積極提高回收產能，待規劃設施建成後，預計每年回收產能將超過300萬噸。美國也正在積極推進相關計畫，包括改進現有設施和建設新設施，力求將現有回收產能提高到每年超過30萬噸。歐洲則擁有超過20萬噸的回收產能，分佈在英國、法國、德國、芬蘭、挪威、波蘭、瑞典、比利時和瑞士。從2023年歐盟《新電池法》的實施以來，電池回收行業顯著擴張，除了優美科宣佈將建設歐洲最大的電池回收工廠，許多企業也紛紛擴大業務規模或建設電池回收新設施，歐洲未來的回收產能目標將提升至每年112萬噸。

德勤中國表示，儘管電池回收行業目前面臨諸多挑戰，像是回收成本居高不下、回收過程錯綜複雜、收集和物流體系較為分散，但鋰離子電池發展前景依然廣闊。相信隨著技術的進步、數位化技術的應用以及行業合作的加強，都將會提高電池回收的效率和經濟可行性，朝永續電池管理的新時代邁進。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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