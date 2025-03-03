台灣發展綠色交通新紀元：氫能車接軌未來

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芮嘉瑋╱財團法人中技社 科技暨工程研究中心主任

綠色交通是指以環保、低碳和可持續性為核心的交通方式與政策，其目標是減少對環境的負面影響，同時滿足人類對交通的需求。綠色交通的核心理念是減少碳排放，促進能源效率，保護生態環境，推動永續發展。具體而言，是要盡量推廣使用如電動車、氫能車等低碳或零碳排放的交通工具，使用諸如太陽能、風能或氫能等可再生能源替代化石燃料，發展高效能的動力系統、降低燃料使用，優化基礎設施建設，減少對自然環境的破壞，並以長遠的環境與經濟利益為導向，打造可持續發展的交通生態系統。

綠色交通的益處很多，包括減少空氣污染，改善城市居民的健康與生活品質。降低對化石燃料的依賴，促進能源結構轉型。減緩氣候變化，助力全球碳中和目標的實現。提升交通效率，減少擁堵與能源浪費。總之，綠色交通不僅是交通領域的技術創新，更是一種全新的生活方式，反映了人類對環境保護與永續發展的共同追求。綠色交通的實際應用，包括發展如電動巴士等高效、環保的公共運輸系統，使用氫能或電動貨車降低物流運輸中的碳排放。建設充電樁、加氫站等交通基礎設施有其必要性，用以支持新能源車輛的普及。

長遠看電動車仍將持續成長

隨著環保意識的提升，消費者對電動車的需求逐漸增加，這為電動車市場的發展提供了良好的機會。台灣政府積極推動電動車發展，制定了多項政策和補助措施，鼓勵電動車的研發和使用。台灣在充電設施的建設上也逐步投入了大量資源，逐步完善充電網絡，為電動車的普及提供了便利。然而，雖然國際電動車近來因產能過剩、地區性（中國）貿易壁壘的影響，而有成長放緩的趨勢，但長遠看電動車仍將持續成長。

台灣發展電動車和氫能車之比較分析

台灣發展電動車的優勢很多。第一，台灣國土面積小，南北縱長394公里、東西最大寬度144公里，不僅充電樁基礎設施容易達成足夠密度，電動車適合台灣城市短途通勤，適合日常乘用車通勤和城市內的物流運輸，符合日常使用需求。第二，台灣氣候得宜、氣溫變化範圍不大，由於電池不喜歡極度嚴寒冰凍溫度，已有特斯拉車主反映冰凍天氣期間電量大降且無法充電。電池最佳狀態是溫度介於4°C和 46°C之間，在低於冰點寒冬條件下，保護電池作法通常是得先預熱再充電。第三，電動車技術相對成熟，市場上已有多款車型供選擇。第四，台灣的充電站網絡日益健全，基礎設施完善，為電動車使用者提供便利。目前在台灣市場上，電動車的普及率逐漸提升，充電設施也在不斷完善。

至於氫能車具備較長的續航里程，加氫時間短，適合長續航力與快速加氫屬性之長途運輸。同時，也在重型車輛和長途運輸方面展現出色性能。再者，氫能車適合巴士、貨卡等需要長時間運行的商用車輛與公共運輸。台灣企業如台達電正積極投入氫能技術研發，計劃在南科二廠建置氫能應用試產線，預計2026年底投產。

綜上所述，電動車和氫能車在台灣各有其適用領域。簡言之，電動車適合短途、城市通勤和輕型車輛。氫能車適合長途、重型運輸和公共交通。未來，隨著技術的進步和基礎設施的完善，兩者將在台灣的綠色交通體系中共同發揮重要作用。

各種車輛會並存

由於氫能車剛起步，電動車則已跑了十幾年，成本已降低，直接比較有失公允。十多年前電動車比燃油車貴，因環保等特殊因素才能推動；現今的氫能車類似十年前電動車，台灣各界尚在找機會突破。然而，國際間開始體認全面電動化運輸的可行性不高，導致電動車成長疲軟，但氫能離大量應用還很遠。電動車和氫能車實沒有誰取代誰的問題，長期應該是並存，甚至認為ICE也不會在2050年消失。如圖1顯示，儘管到了2040、2050年，仍為各種車輛並存的態勢，氫能車到2040年才有明顯成長擠壓到電動車漲幅。

圖1. 未來商用氫能車市場佔有率預測；圖片來源： Borgwarner/FEV, 2021

氫能車挑戰大於機會

氫能車成本較高，動力系統昂貴，能源效率低，運行成本也較高，且中油對於廣建加氫站持保留態度，相較電動車之發展，挑戰大於機會。目前地方政府對於設置加氫站因地目和安全問題仍有疑慮；但國外許多加氫站也設在住宅區旁，如何控管安全是很重要的問題。至於氫能車驗證問題，目前氫能車來台只能掛「試車牌」，不能行駛高速公路，引進拖車也不得載貨上路，廠商難以驗證車輛。在初期台灣還缺乏對氫能車檢測能力之階段，希望主管機關能夠先認可國外驗證結果，放行驗證行駛。

氫能車應用於貨卡車有其必要性

另外，氫能車雖被質疑能源效率與運作成本皆不如電動車，發展乘用車較無競爭力，但是氫能貨卡車載重能力則遠優於電動卡車。以台灣常見的3.5噸貨車為例，氫能貨車可載1.5噸的貨，若改為電動，載重量僅剩700~800公斤。以載運相同重量來比較，氫能貨車載一趟，電動貨車得要載兩三趟才夠，因此未來氫能應用在貨卡車有其必要性。

政策支持有助推動氫能車在台發展

氫能車成本與效率方面，氫燃料電池車輛雖被質疑氫氣從壓縮、運輸、加氫站各段轉換，能源效率遠比電動車輛低，但是氫能貨卡車載重能力遠優於電動卡車。現今的氫能車確實類似於十多年前的電動車所面臨著的各項挑戰。然而，隨著技術的進步和政策的支持，有望在未來取得突破。政府應制定相關政策，提供資金和稅收優惠，鼓勵企業和研究機構投入氫能車技術研發，提升氫燃料電池和氫氣儲存技術水平，並加快加氫站等基礎設施的建設，為氫能車的普及提供便利條件，積極參與國際合作，與其他國家和地區共同開發和推廣氫能車技術，分享技術成果和經驗。同時加強氫能車的市場推廣，提升消費者對氫能車的認識和接受度，創造市場需求，這些措施將有助於推動氫能車在台灣的發展。

以電動化和智慧化雙主軸培育人才

國內已有科技大學設置車輛工程系以電動化和智慧化兩大主軸培育人才。電動化方面，電動車和氫能車同樣都需要相關人才，以滿足電池、電機、電控等動力系統的三電培育電子、電機的訓練；智慧化方面，不限於車輛工程系內，也涵蓋資訊工程、半導體相關技術同步投入，自動駕駛、智慧座艙為趨勢，導入AI學習的先進駕駛輔助系統（ADAS）為可切入方向之一，提供更智能、更安全和更舒適的駕駛環境。台灣正積極推動電動化與智慧化的交通發展，建議大專院校與企業合作，致力於培育相關領域的人才，為未來交通產業的發展奠定堅實的基礎。

未來展望

台灣國土小、交通密度高，使充電網絡建設容易，況且氣候適宜，沒有極端低溫對電池效能的影響，有助於電動車的正常運作。因此，台灣具有長遠發展電動車的地理與氣候的優勢。氫能車面臨成本高、效率低及基礎設施不足的問題，且加氫站設置因土地使用與安全考量，進展緩慢；目前對氫能車的行駛與驗證也有限制。然而，氫能車適合貨卡車應用，尤其在載重能力上明顯優於電動貨車。相較之下，電動車成本已大幅下降，相對成熟，氫能車則仍處於早期階段，挑戰大於機會。預期到2040年，氫能車將有所突破，但兩者間不存在「取代」關係，最終多種類型車輛會並存，包括燃油車及油電混合車。

整體來看，台灣在電動車與氫能車領域均有發展優勢。短期內，電動車仍是主力；氫能車則可逐步突破技術與政策挑戰，優選貨卡車應用領域。建議及早認可國外的氫能車驗證結果，加快氫能車在台灣的試驗與應用。透過政策推動、技術研發與人才培育，台灣有潛力成為電動化與智慧化車輛的技術創新與應用基地。在政策推動上，政府制定減排政策，提供補助與稅收優惠鼓勵使用綠色交通工具。教育與宣導環保理念，增強公眾對綠色交通的認知與支持。在教育與人才培養方面，聚焦電動化與智慧化，涵蓋電池、電機與自動駕駛等領域，結合AI技術，迎合智慧車輛趨勢。隨著智慧化技術與ADAS的導入，車輛不僅更加環保，還能提升駕駛的安全與舒適性。

責任編輯：吳碧娥

（本文論述僅為作者見解，不代表其任職單位之立場）

作者： 芮嘉瑋 現任： 中技社科技暨工程研究中心主任 學歷： 清華大學 奈米工程與微系統研究所 博士 中原大學 財經法律研究所 碩士 台灣科技大學 材料科學與工程研究所 碩士 經歷： 工研院技術移轉與法律中心執行長室 工研院電子與光電研究所專利副主委 光電產業智權經理 專長： 長期從事產業研究、專利智財與投資評估等工作，專注於能源、產業、環境、經濟等議題。擅長創新技術策略分析、科技預測及評估、專利分析與布局、產業分析、智慧財產權管理與經營策略、專利的商業化與貨幣化。熟捻產業技術發展趨勢，並常在各媒體平台發表文章、應邀演講，成功引領技術前瞻與產業關鍵議題。

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