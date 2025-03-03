智財連結ESG已為全球趨勢 企業如何應對與布局？

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在全球可持續發展的趨勢下，智慧財產權（INTELLECTUAL PROPERTY, IP）與環境、社會及公司治理（ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE, ESG）的關聯性日益緊密。世界智慧財產權組織（WIPO）、美國、歐盟及日本等主要經濟體皆已將智財政策與ESG目標結合，以促進綠色創新與企業社會責任。經濟部智慧財產局 (智慧局) 局長廖承威日前出席經濟部產業發展署主辦之「2025年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」，以「智財助攻ESG 再創競爭優勢」為題，分享智慧局因應國際永續發展趨勢於我國推行相關政策，像是智慧局網站淨零排放智財專區、綠色商標、綠色專利相關資訊等，並提出將智財連結ESG的建議供企業參考。

國際政策推動智財連結ESG之現況

廖承威指出，WIPO、美國專利商標局（USPTO）、歐盟專利局（EPO）及日本特許廳（JPO）皆已將智慧財產權與ESG政策結合，推動可持續創新。如USPTO從2013年起推動「人道專利獎」（Patents for Humanity），表彰運用專利技術解決能源、衛生、醫療等領域問題的創新者；2024年起推動「人道商標獎」（Trademarks for Humanity），表彰利用品牌商標，應對環境與氣候變遷挑戰的品牌所有者。

資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局廖局長承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)

WIPO 更於去年，2024年4月發布「繪製創新圖：專利與永續發展目標（Mapping Innovations: Patents and the Sustainable Development Goals, SDG）」17 項永續發展核心目標，其中，有13項永續發展目標有可對應之專利技術，其中又以SDG 9 : 工業化、創新及基礎建設之專利數量最多，其次為SDG 3健康與福祉、SDG 13氣候行動。

智慧局推動智財與ESG連結的相關措施

我國智慧局（TIPO）亦接軌國際趨勢，推出多項支持ESG的智財措施，其中包含「綠色商標」與「綠色專利」制度：

綠色商標：根據智慧局統計，近十年來綠色商標申請以「節約能源」（32.14%）、「污染控制」（26.52%）及「能源產品」（20.18%）為主。這些分類幫助企業明確對應其產品或服務，行銷於ESG市場需求，提高綠色品牌的競爭力。

資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局局長廖承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)

綠色專利：根據智慧局最新數據，綠色技術專利的發展涵蓋多個領域，包括電動車產業關鍵零組件、半導體製程設備廢水處理及再生技術等。智慧局亦陸續發布半導體產業綠色專利趨勢研究報告，如：「全球半導體製程設備廢水處理及再生技術之專利趨勢研究」等。

企業如何應對？

為了協助企業將技術與品牌連結永續發展議題，廖承威以國內外兩大指標性企業蘋果、台積電為例，提出智財連結ESG的建議。

蘋果(Apple)公司為實踐永續經營，透過品牌商標布局綠色相關服務，如：商標分類號40(回收)、41(再生能源)；並布局手機零件拆解機器人相關專利，提高材料回收運用率。

廖承威建議企業可參考全球專利檢索系統(GPSS)建置綠色技術一鍵查詢，其中包含約200個直接與環境友善技術相關之國際專利分類(IPC)，提供橫跨各種產業的企業可以簡便檢索綠色技術，規劃綠色專利布局策略。

資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局局長廖承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)

如我國台積電（TSMC）亦持續透過綠色技術的研發，像是材料/水/化學品循環利用、能源利用等，透過再生電子級化學品，打造綠色循環體系，與供應商合作四甲基氫氧化銨廢液回收再利用，落實資源循環之「廢液回收」技術可對應WIPO綠色目錄「處理廢水或污水」的分類，實踐社會(S)、環境(E)面的永續經營。

結論

最後，隨著全球智慧財產權連結ESG的趨勢日益明確，廖承威鼓勵企業積極運用綠色商標與綠色專利制度，掌握市場機會，智慧局亦持續推動布局相關機制，像是綠色技術加速審查制度等，助攻企業創新與環境永續並行，以提升競爭力與企業價值。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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