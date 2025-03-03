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智財連結ESG已為全球趨勢 企業如何應對與布局？

聯合新聞網／ 北美智權報
智慧局局長廖承威分享智慧局因應國際永續發展趨勢於我國推行相關政策，像是智慧局網站淨零排放智財專區、綠色商標、綠色專利相關資訊等；照片提供：資策會科法所TIPS工作小組
智慧局局長廖承威分享智慧局因應國際永續發展趨勢於我國推行相關政策，像是智慧局網站淨零排放智財專區、綠色商標、綠色專利相關資訊等；照片提供：資策會科法所TIPS工作小組

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

在全球可持續發展的趨勢下，智慧財產權（INTELLECTUAL PROPERTY, IP）與環境、社會及公司治理（ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE, ESG）的關聯性日益緊密。世界智慧財產權組織（WIPO）、美國、歐盟及日本等主要經濟體皆已將智財政策與ESG目標結合，以促進綠色創新與企業社會責任。經濟部智慧財產局 (智慧局) 局長廖承威日前出席經濟部產業發展署主辦之「2025年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」，以「智財助攻ESG 再創競爭優勢」為題，分享智慧局因應國際永續發展趨勢於我國推行相關政策，像是智慧局網站淨零排放智財專區、綠色商標、綠色專利相關資訊等，並提出將智財連結ESG的建議供企業參考。

國際政策推動智財連結ESG之現況

廖承威指出，WIPO、美國專利商標局（USPTO）、歐盟專利局（EPO）及日本特許廳（JPO）皆已將智慧財產權與ESG政策結合，推動可持續創新。如USPTO從2013年起推動「人道專利獎」（Patents for Humanity），表彰運用專利技術解決能源、衛生、醫療等領域問題的創新者；2024年起推動「人道商標獎」（Trademarks for Humanity），表彰利用品牌商標，應對環境與氣候變遷挑戰的品牌所有者。

資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局廖局長承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)
資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局廖局長承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)

WIPO 更於去年，2024年4月發布「繪製創新圖：專利與永續發展目標（Mapping Innovations: Patents and the Sustainable Development Goals, SDG）」17 項永續發展核心目標，其中，有13項永續發展目標有可對應之專利技術，其中又以SDG 9 : 工業化、創新及基礎建設之專利數量最多，其次為SDG 3健康與福祉、SDG 13氣候行動。

智慧局推動智財與ESG連結的相關措施

我國智慧局（TIPO）亦接軌國際趨勢，推出多項支持ESG的智財措施，其中包含「綠色商標」與「綠色專利」制度：

  • 綠色商標：根據智慧局統計，近十年來綠色商標申請以「節約能源」（32.14%）、「污染控制」（26.52%）及「能源產品」（20.18%）為主。這些分類幫助企業明確對應其產品或服務，行銷於ESG市場需求，提高綠色品牌的競爭力。

資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局局長廖承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)
資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局局長廖承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)

  • 綠色專利：根據智慧局最新數據，綠色技術專利的發展涵蓋多個領域，包括電動車產業關鍵零組件、半導體製程設備廢水處理及再生技術等。智慧局亦陸續發布半導體產業綠色專利趨勢研究報告，如：「全球半導體製程設備廢水處理及再生技術之專利趨勢研究」等。

企業如何應對？

為了協助企業將技術與品牌連結永續發展議題，廖承威以國內外兩大指標性企業蘋果、台積電為例，提出智財連結ESG的建議。

蘋果(Apple)公司為實踐永續經營，透過品牌商標布局綠色相關服務，如：商標分類號40(回收)、41(再生能源)；並布局手機零件拆解機器人相關專利，提高材料回收運用率。

廖承威建議企業可參考全球專利檢索系統(GPSS)建置綠色技術一鍵查詢，其中包含約200個直接與環境友善技術相關之國際專利分類(IPC)，提供橫跨各種產業的企業可以簡便檢索綠色技術，規劃綠色專利布局策略。

資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局局長廖承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)
資料來源：「114年度TIPS頒證暨智財管理連結ESG專題講座」智慧局局長廖承威簡報。(簡報下載網址：https://www.tips.org.tw/vnews?sno=BHCGDD)

如我國台積電（TSMC）亦持續透過綠色技術的研發，像是材料/水/化學品循環利用、能源利用等，透過再生電子級化學品，打造綠色循環體系，與供應商合作四甲基氫氧化銨廢液回收再利用，落實資源循環之「廢液回收」技術可對應WIPO綠色目錄「處理廢水或污水」的分類，實踐社會(S)、環境(E)面的永續經營。

結論

最後，隨著全球智慧財產權連結ESG的趨勢日益明確，廖承威鼓勵企業積極運用綠色商標與綠色專利制度，掌握市場機會，智慧局亦持續推動布局相關機制，像是綠色技術加速審查制度等，助攻企業創新與環境永續並行，以提升競爭力與企業價值。

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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