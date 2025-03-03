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FDA小分子新藥申請三大途徑解析

聯合新聞網／ 北美智權報
攝影：北美智權報／李淑蓮
攝影：北美智權報／李淑蓮

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳畢勝╱資深醫藥專利及醫藥法規工作者

美國食品藥物管理局（FDA）作為全球藥品監管的權威機構，對於藥品的審核流程在國際間有著指標性的影響。根據美國《聯邦食品、藥物和化妝品法》（FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT, FD＆C ACT）第505條款，針對小分子藥物，FDA提供了三種主要的新藥（NEW DRUG）申請途徑，分別為505(B)1、505(B)2和505(J)，每種途徑各具特點，並適用於不同類型的藥物申請，505(B)1及505(B)2又可稱為「新藥申請」（NEW DRUG APPLICATION，NDA），505(J)則可稱為「簡化新藥申請」（ABBREVIATED NEW DRUG APPLICATION，ANDA）。各國公司在美國申請新藥上市時需考量適當的申請途徑，以便達到最快速且經濟地通過FDA審核程序的目標。以下將解析這三種申請途徑的背景、特點、適用範圍及常見專利態樣。

505(b)1：開創全新藥物時代

申請背景及流程

505(b)1是為了全新藥物或開創性藥物開發設計的申請途徑。此途徑專為需要完整臨床數據支持，適用於開發新穎化學實體（New chemical entity，NCE）或創新的藥物應用，可稱為原廠藥或專利藥（若具有專利保護）。若選擇505(b)1途徑，意味著需要從零開始進行研發，包括前期的化合物篩選、動物實驗以及多階段的臨床試驗，整個過程往往需要數年的投入。這類新藥開發的失敗率較高，在臨床試驗階段可能解盲失敗，但回報豐厚，因此吸引了不少研發實力雄厚的藥廠。

特點

原廠藥或專利藥高門檻的要求，這意味著505(b)1的途徑要求提交詳細的臨床數據，以全面證明藥物的安全性和有效性。研發過程中可能需投入大量資金和時間，進行廣泛的實驗和臨床試驗，並且根據需要，可能需要多國多中心的臨床試驗。高風險通常代表高報酬，藉由成功通過505(b)1審核的藥物通常享有較長的市場獨佔期，使研發藥廠能夠在該藥物的獨佔期內獲取較高的利潤。然而研發過程耗時且昂貴，且藥物上市的不確定性較高，失敗率也較大。若無法證明藥物的安全性和療效，則無法獲得FDA的批准。

適用範圍

505(b)1通常適用於全新化學結構，對於從未上市的全新化學結構的活性藥理成分（Active Pharmaceutical Ingredients，API），505(b)1是唯一適用的申請途徑，而API專利也經常是原廠藥的核心專利，通常布局時間較早且保護範圍較大。針對已知藥物的新用途或新適應症，例如發現現有藥物的額外療效，並希望藉由改變適應症、給藥途徑或劑型來提升療效，可選擇505(b)2途徑，然而若是變更太大，FDA可能要求須以505(b)1途徑進行申請。

505(b)2：站在巨人的肩膀上

申請背景及流程

505(b)2途徑提供了一條利用現有藥物數據的快捷申請途徑。該申請途徑允許藥廠引用已上市藥物的數據，例如原廠藥的臨床數據，並在此基礎上結合自身的研究結果，來證明該新藥的安全性和有效性。505(b)2途徑的靈活性較高，特別適合對已上市藥物進行改良或應用在新適應症上的情況。

特點

505(b)(2)途徑為藥物研發提供了一條相對便捷且具成本效益的選擇。相較於505(b)(1)，其靈活性更高，申請者可善用原廠藥既有數據，僅需補充必要的臨床數據，以證明其改良藥物的有效性與安全性，大幅縮短研發時程並降低成本。失敗風險較低是505(b)(2)的另一項優勢，由於可引用部分既有數據，臨床試驗規模較小，所需時間也相對較短。這使得研發風險降低，失敗率相對較低。然而，505(b)(2)途徑的競爭激烈程度不容小覷。由於其上市速度較快，吸引了眾多藥廠爭相投入，特別是針對常見疾病的改良藥物。市場競爭的加劇，使得產品上市後不易獲得長期商業獨佔優勢，申請者需具備更強的市場行銷能力和產品差異化策略，例如針對無法口服的病人，變更藥品給藥途徑為注射劑。

適用範圍

505(b)(2) 途徑主要適用於對已獲核准藥物進行改良的情形，例如：改變劑型、調整配方、開發新適應症或改變給藥途徑等（如將錠劑改為注射劑），也常相應產生圍繞核心專利（例如API專利）的各種衛星專利（例如：劑型專利、用途專利、配方專利…等），可透過專利組合的策略強化保護力道及延長產品保護周期（請參考北美智權報：「專利師劉家豪：生醫新創須知的五大智權攻略」）。然而，申請者仍需證明其改良產品相較於參考藥物（reference listed drug）達到法定標準，才能順利取得藥證。

505(j)：加速學名藥上市

申請背景及流程

505(j)途徑是專為學名藥（即仿製藥）的申請設計。學名藥是指與原廠藥在活性成分、劑型、給藥途徑和生物等效性（bioequivalence，BE）完全相同或相似的藥物。根據FDA規定，學名藥的申請者僅需證明其產品與原廠藥具有生物等效性，而無需再重複進行完整的臨床試驗。這種簡化的申請程序使得學名藥的開發成本和審核時間大幅縮減。

特點

505(j) 途徑因其審核程序較為簡便，且開發成本相對較低，成為許多藥廠進入市場的選擇。由於學名藥只需證明與原廠藥具有生物等效性，即可申請上市，因此審核過程較505(b)(1) 和 505(b)(2) 更為快速。然而，由於學名藥的申請門檻較低，市場競爭也相對激烈，加上學名藥普遍較低的定價策略，使得學名藥市場的利潤空間相較於原廠藥較為有限。

適用範圍

505(j) 途徑主要適用於原廠藥專利已過期或即將過期的情況，學名藥廠可透過此途徑申請生產學名藥。選擇適合的申請途徑對於藥廠而言至關重要，需綜合考量藥物特性、研發資源、市場競爭等多方面因素。藥廠在法規決策時，應根據自身資源與市場狀況，權衡研發時間、成本及市場回報，以選擇最適合的申請途徑。

結語

505(b)1、505(b)2和505(j)是FDA提供的三種不同的新藥申請途徑，各自針對不同類型的新藥申請需求。藥廠可根據其產品的技術創新度、研發成本、預期的市場競爭狀況，來選擇最適合的途徑，也要考慮專利連結制度（patent linkage system）對取得藥證時程影響。藉由合理選擇法規途徑、諮詢專業的臨床研究委託機構（Contract Research Organization，CRO）、適當的專利策略及適應症挖除（carve-out indication）等等，藥廠可以在保障產品品質和市場競爭力的同時，有效縮短藥物上市時間，加速其產品的上市並為患者提供更安全、有效的治療選擇。

參考資料：

  1. https://www.fda.gov/drugs/types-applications/new-drug-application-nda

  2. https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/frequently-asked-questions-patents-and-exclusivity#:~:text=Patent%20information%20is%20required%20to,is%20not%20considered%20timely%20filed.

責任編輯：吳碧娥

（本文論述僅為作者見解，不代表其任職單位之立場）

作者：吳畢勝
現任：法規分析人員
經歷：專利事務所及藥廠法規專員
專長：藥物及醫材查驗登記法規、專利法、專利檢索分析

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