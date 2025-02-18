專利師公會的使命與銳變：專訪新任理事長秦建譜

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

智慧財產權已成為全球競爭的關鍵資本，專利更是技術創新與市場優勢的核心資源。在台灣這個科技產業密集的國家，專利佈局與智財管理不僅影響企業競爭力，更與國家的經濟發展息息相關。然而，隨著國際競爭加劇、科技發展迅猛、專利審查挑戰增加，專利師的角色與責任也正在轉變。如何提升專利師的專業地位？如何協助企業佈局全球專利市場？如何應對新興技術帶來的智財變革？《北美智權報》特地專訪新任專利師公會理事長秦建譜，深入探討專利師公會的未來發展方向、專利師角色定位、以及台灣智財權領域所面臨的機遇與挑戰。

以具體行動計畫迎向未來三年任期

在智慧財產權領域，專利師扮演著不可或缺的角色。自2009年末成立以來，中華民國專利師公會已走過15個年頭，會員人數也從最初的126名增長至如今的600多名，組織架構也日趨完善，擁有自置辦公室、18個專業委員會及7個社團，展現出旺盛的生命力與專業影響力。然而，全球智財環境瞬息萬變，地緣政治的不確定性、數位科技的迅速發展、專利法規的持續變革，都讓專利師的角色日益重要，也為公會的發展帶來更多挑戰。面對這些變局，身為專利師公會的新任理事長，秦建譜在未來的三年任期內，提出了多項具體的行動計劃，旨在提升公會的專業形象、強化會員權益、促進國際交流，並應對行業面臨的挑戰。

協助提升競爭力，讓專利成為企業競爭力的核心資產

談及台灣專利師的現況，秦建譜坦言，專利師的專業價值仍未被企業與社會大眾充分認識，許多企業仍將專利視為法律文件，而非戰略資源，導致無法充分運用專利來提升市場競爭力。他指出，專利不僅是技術保護的工具，更是企業的重要資產，專利佈局得當，企業就能在市場競爭中占據主導地位，反之，專利布局薄弱或不當，則容易被競爭對手利用，甚至可能面臨專利訴訟的風險。

為了讓企業更深入理解專利的價值，專利師公會積極推動智慧財產教育與企業內部培訓，透過大學課程、企業講座及政府合作計畫，向企業高層、研發團隊及法務部門傳授專利佈局的實務策略。此外，公會也參與政府政策討論，協助制定更符合市場需求的智慧財產法規，確保台灣的專利環境能與國際趨勢接軌。

歷經15個年頭，專利師公會一步一腳印踏實走來，終於擁有了自己的會館。會議室中的「感恩牆」，表揚了每一位對會館的成立有實質貢獻的成員；攝影：北美智權報／李淑蓮

強化會員權益與專業發展

在會員權益部分，秦建譜強調公會會致力於提升會員的專業成長機會，為會員爭取更多學習資源，並拓展業務領域。除了定期舉辦在職進修課程外，他還計劃協助企業創造無形資產價值及商品化，增加會員在無形資產鑑價工作中的專業發揮。此外，公會也鼓勵檢舉無照辦理專利業務的不法行為，確保會員權益得到妥善保障。

有鑑於專利代理行業不僅需要專業知識，還需要良好的服務及管理能力。秦建譜表示，公會將進一步開設與服務及管理相關的在職進修課程，提升會員的運營管理能力，以應對日益複雜的市場環境。

面對新一代專利師的加入，秦建譜認為公會需要更具體的措施來協助他們進入職場並快速上手。他計劃舉辦更多活動，由經驗豐富的會員提供職涯發展建議及經驗分享，協助新進專利師在初期建立穩固的專業基礎。

「專利師不僅是幫助企業申請專利，更要協助企業制定完整的智財戰略，確保技術創新能夠轉化為市場優勢。」秦建譜強調，未來公會將進一步強化專利的市場化運用，推動專利授權、技術轉移與專利交易市場的發展，讓專利不再只是靜態的法律文件，而是能夠為企業帶來實際收益的資產。

專利師公會理事長秦建譜；攝影：北美智權報／盧頎

國際智財競爭激烈，台灣如何掌握市場先機？

全球市場競爭日趨激烈，企業的專利策略早已不再侷限於單一市場，而是必須具有國際視野。在這樣的趨勢下，專利師公會積極拓展國際合作，協助會員掌握各國的專利法規，並協助企業制定全球專利佈局策略。

秦建譜提到，專利師公會已與美國、日本、歐洲及東南亞多國的智慧財產機構建立長期合作關係，並協助專利主管單位舉辦國際研討會。像是在2024年6月，公會舉辦了「新南向智慧財產國際研討會」，邀請來自印尼、泰國、越南、馬來西亞等國的專家來台分享當地的專利環境與申請策略，幫助企業深入了解東南亞市場的法規、專利實務、及智慧財產佈局方式。

除了東南亞市場，公會也持續關注歐美市場的發展。秦建譜指出，公會長期與美國AIPLA（美國智慧財產法律協會）、歐洲專利局、日本專利師公會等機構交流，並協助推動專利審查高速公路（PPH, Patent Prosecution Highway），讓台灣企業能夠更快速取得國際專利，提升市場競爭力。

「如果企業想要進軍國際市場，專利必須先行，否則很可能面臨專利訴訟的風險。」秦建譜提醒，許多企業在技術出口或跨國合作時，往往忽略了專利的國際競爭性，導致技術進入國際市場後，才發現專利布局不足，甚至遭到專利訴訟，付出高昂的代價。因此，公會希望透過國際合作，幫助企業提前做好專利防禦與技術佈局，確保市場競爭優勢。

面對少子化與科技變革，專利審查制度如何應對挑戰？

隨著人工智慧（AI）、生醫科技、新材料等新興技術的發展，全球專利申請量大幅增加，專利審查的挑戰也隨之提升。然而，台灣的智慧財產局（TIPO）長期面臨專業人力短缺的問題，如何在有限資源下提升審查效率，成為業界關注的議題。

「政府研擬簡化專利舉發程序，例如將現行的『四級四審』改為『三級三審』，但由於涉及行政程序改革，尚未定案。」秦建譜表示，公會支持簡化流程，但更重要的是提升專利審查的效率與品質。

為此，公會建議政府引進AI技術輔助專利審查，透過數位化工具加速文件比對與技術檢索，提高審查速度。此外，公會也鼓勵智慧局擴大專利審查人才培訓計畫，吸引更多年輕人投入專利審查領域，解決長期人力短缺的問題。

「少子化帶來的影響，不僅限於政府部門，專利事務所與企業的智財人才也面臨短缺。」秦建譜強調，未來應朝向「AI+人才培育」的雙軌策略，提升台灣整體的智財競爭力。

結語：打造更完善的智慧財產生態

展望未來，專利師公會將持續深化專業形象、國際合作、專利審查制度優化與人才培育，協助台灣企業掌握智財優勢，在全球市場競爭中占據主導地位。

「智慧財產是台灣企業的核心競爭力，我們必須透過完善的專利策略，確保技術能夠在全球市場中發揮最大的價值。」秦建譜最後強調，專利師公會將持續推動更完善的智慧財產生態系統，讓台灣企業在國際市場中發光發熱。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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