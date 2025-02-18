5G標準必要專利競賽現況與發展趨勢

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

LEXISNEXIS於2025年1月發佈了《誰是5G專利競賽的領頭羊？》的報告（下稱《報告》。目前5G 專利競賽顯示出激烈的全球競爭態勢，各國及各大廠商均投入大量資源爭奪技術領導地位。5G 技術的發展不僅影響行動通訊，還涵蓋物聯網（IOT）、智慧城市、智慧醫療、智慧製造等多個領域，使得標準必要專利（SEP）的價值與影響力與日俱增。筆者將就《報告》內容，深入探討 5G 專利競賽的主要趨勢、關鍵競爭者、專利數據的挑戰以及未來的發展方向。

圖1. 依首次專利宣告年份劃分的 ETSI 宣告專利家族（INPADOC）總數；Source：LexisNexis

全球5G專利競賽的現況與趨勢

據2024年10月31日前的數據顯示，同類資料庫中最大的歐洲電信標準協會（ETSI）宣告資料庫含超過 555,000 項宣告專利和 102,943 個5G專利家族，且已核准的 5G專利家族數量穩步成長，每年新增約1萬個。這顯示5G專利市場正處於快速增長階段，且這種趨勢未來可能會持續，特別是隨著 5G Advanced 和 6G 研究的推進。

在這場競爭中，中國企業的影響力顯著上升，目前中國企業擁有超過 40%的5G 已宣告專利家族；美國、韓國與歐洲企業則各占15-20%。《報告》認為此一分佈反映出中國企業在 5G 領域的研發與專利佈局已達全球領先地位，特別是華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）等公司，在專利數量與技術貢獻上都處於領先地位。

另一方面，以研發為導向的機構，如 InterDigital、Fraunhofer Institute、荷蘭應用科學研究組織（TNO Netherlands）等，雖然在專利數量上不如大型企業，但它們在專利品質與技術貢獻方面占有一席之地。像是InterDigital 在考慮專利資產指數價值指標而不僅僅是專利家族數量時，其在5G專利排名會從第 17 名上升至第7名，顯示其專利的技術影響力高於單純的數量指標。

5G專利排名與主要競爭者

《報告》顯示華為、高通（Qualcomm）與愛立信（Ericsson）是 5G 專利競賽中的前三名企業。華為在所有關鍵指標（包括專利數量、已核准專利數量、標準貢獻）中均排名第一，高通緊隨其後，但在技術標準貢獻方面則落至第四，而愛立信雖然在專利數量上略落後，但在標準貢獻方面排名第二，顯示其技術影響力不低。

此外，三星（Samsung）、LG 電子（LG Electronics）與諾基亞（Nokia）等公司在 5G 技術研發與標準制定方面亦有較強的競爭力。韓國企業的 5G 專利表現尤為突出，三星與 LG 在專利資產價值排名中分列第三與第四，顯示其技術影響力不容忽視。

另一個值得關注的趨勢是專利主張實體（PAE）的崛起。這些公司透過收購 5G 專利組合來提升自身的影響力，例如 Pegasus Wireless、Longhorn IP、Key Patent Innovations 等公司在收購既有5G專利後，排名即大幅提升。值得注意的是，這類企業的出現，可能會改變5G專利授權與訴訟的生態，影響未來市場格局。

專利宣告與數據挑戰

《報告》指出，5G專利宣告的數據挑戰在於資料的不一致性與標準化問題。由於歐洲電信標準協會（ETSI）的專利宣告是自主提交的，因此不同企業的宣告方式、格式與範圍各異，導致數據存在偏差。例如，有些公司僅宣告優先權申請或臨時申請，而沒有納入完整的專利家族資訊，這會影響排名的準確性。

為了解決這些問題，LexisNexis 啟動了「Cellular Verified」宣告資料清理計畫。，該計畫透過與30多家 ETSI 宣告專利的公司合作，進行數據清理、比對、去重、擴展與驗證，確保專利宣告數據的可靠性。這項計畫顯示，透過更嚴格的數據處理，專利排名與分析結果可以更加準確，避免因宣告方式不同而導致的偏差。

5G SEP 訴訟與授權趨勢

隨著 5G 技術日漸成熟，專利授權與訴訟的影響力也在增加。全球多個司法管轄區都在積極參與 5G SEP 訴訟，其中中國法院的影響力日益提升，歐洲統一專利法院（UPC）也在2024年發布了首個 FRAND（公平、合理、無歧視）裁決，顯示歐洲在5G專利授權市場的參與程度增加。

美國仍然是 SEP 訴訟的重要戰場，特別是國際貿易委員會（ITC）能夠透過排除令（Exclusion Order）來禁止侵權產品進口，使得SEP所有者更傾向在美國提起訴訟。此外，德國與英國的法院在5G訴訟中也扮演重要角色，例如 Unwired Planet訴華為案確立了全球 FRAND 授權的原則。

與此同時，SEP 授權機制的變化也值得關注。許多企業開始加入專利池，如高通、InterDigital、諾基亞與愛立信等公司皆參與 Avanci 5G 車輛專利池，顯示專利授權模式正在向更加集中化的方向發展。

未來展望與 6G 的發展

5G 技術仍處於發展階段，但業界已經開始關注6G的未來。《報告》指出，隨著 5G Advanced 技術的推進，企業將投入更多資源於 6G 的研發。與 5G 相比，6G 預計將在更高的頻譜上運行，提供更低的延遲與更高的數據速率，並進一步擴展物聯網與人工智慧（AI）的應用範圍。

總結來說，5G 專利競賽的領導者仍以華為、高通與愛立信為主，但專利授權模式的變化、專利主張實體的崛起，以及全球各地法院對 FRAND授權的不同見解，將使 5G 專利市場持續變動。未來，隨著 5G 技術的成熟與 6G 的研發推進，專利佈局與競爭格局將進一步演變，值得持續關注。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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