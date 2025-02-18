2024年全球非專利實施實體（NPE）訴訟趨勢分析

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

近年來，全球專利訴訟的趨勢持續變化，尤其是非專利實施實體（NON-PRACTICING ENTITIES, NPES） 的活動模式更是備受關注。這類實體企業擁有專利但不直接生產或銷售產品，而是透過授權或訴訟來獲利，因此，它們的行為不僅影響企業的專利管理策略，也對司法體系、技術發展與市場競爭格局帶來深遠影響。

圖1. 全球（不包括中國大陸）每年NPE提起的侵權案件數量（2012年至2023年）；資料來源：2024 Non-Practicing Entity global litigation report, Clarivate™, 2024

NPE訴訟的全球趨勢與區域分布

根據 Clarivate 2024 年全球 NPE 訴訟報告 (下稱《報告》)的數據[1]，NPE訴訟在過去十年間呈現多樣的發展趨勢。從2012年至2019年，全球NPE訴訟案件數量逐步下降，這主要受到美國專利改革的影響。然而，自2020年起，訴訟數量開始趨於穩定，每年維持在約2,000件案件的水準，顯示出NPE訴訟在特定市場仍保持活躍。其中，美國依然是NPE訴訟的主要戰場；2018-2023年間，美國的 NPE 訴訟案件占全球總量的97.2%，而分居第二、第三的德國和中國大陸僅占1.8%及0.4%。雖然美國的案件數量與2012-2017年相比下降了 43%，但其主導地位仍無可動搖。相較之下，歐洲的NPE訴訟主要集中在德國與英國，而中國大陸則成為新興的訴訟市場，近年來案件數量增長幅度高達 600%。

《報告》指出，美國之所以仍然是 NPE 訴訟的核心市場，主要與其專利制度及司法環境有關。然而，過去十年間，美國針對 NPE 訴訟進行了多項改革，例如2011年通過的《美國發明法案》（America Invents Act, AIA），於2014年全面生效，該法案對專利挑戰程序進行了重大調整，使得專利持有人更難發起基於弱勢專利的訴訟。此外，美國最高法院在2014年的 Alice Corp. v. CLS Bank International 案件中，對於軟體專利的可專利性做出了更嚴格的限制，導致大量涉及軟體技術的專利在後續的訴訟中被駁回。另一方面，專利審理與上訴委員會（PTAB） 的內部審查程序（IPR）也大幅增加，使許多NPE 的專利在進入法院前即遭到無效化，進一步削弱了NPE在美國市場的影響力。

圖2. 不用同國家/地區NPE侵權案件之數量變化（2012-2023）；資料來源：2024 Non-Practicing Entity global litigation report, Clarivate™, 2024

雖然美國的專利改革在一定程度上抑制了 NPE 訴訟的增長，但全球其他地區的訴訟活動卻有明顯變化。德國曾在 2012-2017 年間成為 NPE 主要的訴訟目的地，該期間 NPE 訴訟案件數量增長 240%，顯示出其市場對專利訴訟的吸引力。然而，自 2018 年起，德國的 NPE 訴訟數量開始下降，較前一時期減少 58%，儘管如此，德國仍占歐洲過去六年 NPE 訴訟案件的 87%。這一現象顯示，雖然德國的訴訟案件數量減少，但該國仍然是歐洲 NPE 訴訟最重要的市場。

德國對於 NPE 具有吸引力的原因主要來自於其司法體系的特性。首先，德國法院對專利持有人的勝訴率較高，在NPE訴訟案件中，NPE的勝訴率高達62%。其次，德國的專利訴訟審理速度相對較快，平均審理時間為14至16.5個月，相比之下，美國的專利訴訟平均審理時間則為16至20.3個月。除此之外，德國採用的「分離審理機制（bifurcated system）」也使得被告難以在禁令頒布前成功無效專利，這對於希望透過專利訴訟獲利的NPE來說，是一個極具吸引力的因素。不過，德國的專利無效率較高（NPE專利僅7%在有效性挑戰中完全維持），且其法院對專利持有人仍相對友好。

與此同時，英國近年來逐漸成為NPE訴訟的新熱點。《報告》指出，英國法院對NPE的勝訴率高達 96%，為全球最高，這使得NPE更加青睞英國作為訴訟地點。

除了歐洲市場之外，中國大陸的NPE訴訟活動也正在快速增長。2018-2023年間，中國的 NPE 訴訟案件數量增長 600%，成為全球增長最快的 NPE 訴訟市場之一。中國法院的專利保護機制逐步完善，並且在某些情況下，國際專利持有者開始利用中國法院來維護其專利權利。

NPE訴訟行為的產業與技術分布

在技術領域方面，NPE 訴訟主要集中在資訊與通信技術（ICT）領域，包括數位通訊、電信、計算機技術與影音技術。在美國，64%的NPE 訴訟涉及這些技術，而在歐洲，這一比例更高，達74%。NPE 訴訟的主要被告通常是大型科技企業，如蘋果、三星、華為、ZTE、小米、微軟、亞馬遜與谷歌等。這些企業擁有大量專利，且涉及高價值技術，因此成為 NPE 訴訟的主要目標。

按 2012 年至 2023 年期間於美國（左）及歐洲（右）提起的專利侵權訴訟數量排名之前10大NPE ；資料來源：2024 Non-Practicing Entity global litigation report, Clarivate™, 2024

專利有效性挑戰的興起與影響

除了專利侵權訴訟的變化，專利有效性挑戰也成為企業應對NPE訴訟的重要策略。數據顯示，2012-2017年間，針對 NPE所持專利的有效性挑戰案件激增，增幅達 685%，遠超所有專利有效性挑戰的平均增幅（109%）。然而，在2018-2023 年間，NPE專利的有效性挑戰數量略有下降，但整體專利有效性挑戰仍在增加。美國仍然是針對NPE提出專利有效性挑戰最多的國家，占全球總數的 84.7%，其次為中國大陸（5.7%）、德國（4.5%）、歐洲專利局（3.3%）與日本（1.4%）。

結論與未來趨勢

總體而言，2024 年的 NPE 訴訟環境顯示出全球專利訴訟的明顯變化。美國的訴訟數量雖然下降，但仍然是核心市場；德國的吸引力減弱，而英國與中國大陸則成為新的訴訟熱點。此外，企業針對 NPE 的專利有效性挑戰正在增加，並且逐步削弱 NPE 的影響力。未來，隨著各國專利法規的調整與企業應對策略的變化，NPE 訴訟模式可能會持續演變，尤其是亞洲市場的增長趨勢值得進一步關注。

備註：

[1] 2024 Non-Practicing Entity global litigation report, Clarivate™, 2024

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》374期；歡迎加入《北美智權報》獨立網站會員，或使用訂閱系統訂閱《北美智權報》電子報】