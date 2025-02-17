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中國氫能源行業企業競爭現狀：市場集中主要廠商

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

中國為目前全球第一產氫大國。2012年~2023年，中國氫氣產量整體呈穩步成長趨勢，氫氣年產量已達3550萬噸。其中，中國石化和國家能源集團是中國氫氣產量最大的兩家企業。2023年，國家能源集團和中國石化分別年產400萬噸和445萬噸的氫氣，也是中國的氫氣主要使用主體。

從區域分佈情況來看，中國氫能源產業鏈代表企業主要分佈在發達地區，例如北京市、江蘇省、浙江省以及廣東省。此外，中部地區如河北、湖南等省份也有一定數量的企業分佈。部分氫能源較為豐富的省份，如內蒙古等也有企業在當地開辦氫能源行業。

中國制氫行業市場集中前三大廠商

中國為目前全球第一產氫大國。2012年~2023年，中國氫氣產量整體呈穩步成長趨勢，氫氣年產量已達3550萬噸。其中，中國石化和國家能源集團是中國氫氣產量最大的兩家企業。2023年，國家能源集團和中國石化分別年產400萬噸和445萬噸的氫氣，也是中國的氫氣主要使用主體。

據能景研究統計，2023年全年中國制氫電解槽市場中，獲取訂單量前三大的廠商分別為陽光電源、派瑞氫能、隆基氫能。前3家企業佔據的市場份額均在20%以上，合計約占70%，與上年度前3家佔據的市場份額相近（約72%）。

圖1. 2023年全年中國制氫電解槽市場主要廠商（單位：%）；圖片來源：中國前瞻產業研究院
圖1. 2023年全年中國制氫電解槽市場主要廠商（單位：%）；圖片來源：中國前瞻產業研究院

中國氫能源行業企業競爭力

在中國氫氣制取的上市公司中，氫能業務的占比普遍較低，僅湖南的凱美特氣體股份有限公司占比較高，凱美特氣是一家從事氣體開發、應用、科研生產、經營於一體的專業性公司。因為氫能在中國近幾年才開始火熱，大多企業透過自身業務來發展氫能板塊，氫能專項業務開展時間較短，和公司主營業務相比，還並未形成較突出的業務成績。同時，大多數佈局區域受地域限制原因，主要發展仍分佈在自身業務領域範圍內。

氫能產業長期發展看好

前瞻產業研究院表示，由於上游原材料供應較為充足，原材料及設備成本整體呈下降趨勢，且氫能源制氫企業的體化能力較強，因此對於氫能源企業來說，供應商的議價能力相對較弱。基於中國的電解技術水準尚未得到明顯突破，中國PEM電解技術對外依存度較高，中國以傳統鹼性電解技術為主生產的氫氣產品同質化現象較明顯，整體來看，中國氫能源行業的下游議價能力較高。

儘管氫能源行業的技術壁壘和資金壁壘較高，但在碳中和背景趨勢下，氫能產業長期發展仍然看好，尤其是能源電力企業的吸引極大。因此，越來越多的企業將佈局氫能源行業，氫能在中國各領域的應用尚處於發展初期，與石油等能源的競爭力尚有不足，目前來看，氫能源的替代品風險仍較大。

資料來源：中國前瞻產業研究院

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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