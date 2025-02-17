2025智慧健康產品新趨勢：AI於數位健康領域持續深化

聯合新聞網／ 北美智權報
2025年台灣將正式進入超高齡社會，且隨著壽命延長，人口的年齡結構將進一步高齡化，對醫療照護的需求隨之攀升。圖／ingimage
2025年台灣將正式進入超高齡社會，且隨著壽命延長，人口的年齡結構將進一步高齡化，對醫療照護的需求隨之攀升。圖／ingimage

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吳碧娥╱北美智權報　編輯部

2025年台灣將正式進入超高齡社會，且隨著壽命延長，人口的年齡結構將進一步高齡化，對醫療照護的需求隨之攀升。資策會MIC觀察2025年智慧健康產品新趨勢，從健康管理到數位療法，都朝向全方位、全天候、連續型管理與促進健康的方向發展，人工智慧（AI）也在健康、醫療、照護三大領域，持續推出嶄新產品與深化應用。

資策會MIC資深產業分析師許桂芬表示，綜覽2025美國消費電子展（CES）電子大廠與新創業者推出的新品，有智慧手錶廠商跨出既有領域，推出多元的生理監測產品，如尿液檢驗分析、心電圖掃描、手持式連網診療器、AI功能智慧鏡子，此外，有傳統醫療大廠首度推出非處方箋的血糖監測產品，也有廠商推出無須配戴其他穿戴裝置，即可監測生理數值的智慧衣，訴求醫療級遠端監控等，皆可看見今年健康照護的形式，朝向更友善與日常無所不在的方向發展。

健康手錶：擴張多元產品線

法國Withings智慧健康解決方案

在今年的CES大展中，法國智慧健康裝置業者Withings展示了智慧健康解決方案，涵蓋慢性病預防、遠端監測、臨床研究等多個面向，目標讓醫療團隊執行數位健康計畫變得簡單。透過遠端患者監測解決方案和一系列設備，包括血壓監測儀、連接秤、高級睡眠系統、智慧耳溫計和混合智慧手錶，持續存取患者的健康數據，幫助護理團隊和患者實現更高品質的護理。這套智慧健康解決方案將藉由AI技術進行分析，搭載內建AI語音助理，提供即時回饋及個性化的健康計畫建議，實現全面的健康監測。

Garmin智慧手錶Instinct 3與訴求健康應用

Garmin智慧手錶Instinct 3與訴求健康應用，特色包括配備AMOLED顯示器，能監測多樣生理數據，此外，還展出了體重計、血壓計等相關產品。運作方式上，Instinct 3運用感測器來監測心率、進階睡眠狀況、心率變異度（HRV）等指標，同時，女性使用者可追蹤經期與懷孕情況，並獲得營養資訊的建議。

圖1. Garmin智慧手錶Instinct 3的健康功能；圖片來源：Garmin
圖1. Garmin智慧手錶Instinct 3的健康功能；圖片來源：Garmin

智慧戒指提供多樣健康功能

許桂芬指出，今年有許多業者推出具備多樣健康功能的智慧戒指，專注打造新型可穿戴設備的美國女性智慧戒指業者Movano Health，推出語音生成式AI專業語音助理EvieAI，這款語音助理經過10萬種醫學期刊的大型語言模型訓練，使用者可詢問健康問題，目前已發布測試版供現有用戶免費使用，售價為269美元。

圖2. Movano Health打造專為女性設計的智慧戒指；圖片來源：Movano Health
圖2. Movano Health打造專為女性設計的智慧戒指；圖片來源：Movano Health

韓國數位健康新創公司Viv Health則發布了第一款配置睡眠輔助音的戒指，透過生成睡眠輔助音，提供個人化的睡眠音頻。其運作方式是分析戒指蒐集的生物特徵、睡眠模式及週期數據，運用AI演算法生成個性化的睡眠輔助音，預計於2025年2月開始販售。

圖3. VIV Health推出全球首款具有產生睡眠輔助聲音的智慧戒指；圖片來源：VIV Health
圖3. VIV Health推出全球首款具有產生睡眠輔助聲音的智慧戒指；圖片來源：VIV Health

法國智慧穿戴裝置商Circular推出新一代智慧戒指產品Ring 2，以及新增心臟健康偵測功能的數位手指量測解決方案。新一代戒指可進行心電圖偵測，並透過美國食品藥物管理局（FDA）認證的心房顫動檢測演算，消費者在購買戒指前，也可以用手機拍攝量測指圍大小，Ring 2計劃會在2025年2月或3月上市。

圖4. Circular推出醫療級心電圖戒指Ring 2；圖片來源：Circula
圖4. Circular推出醫療級心電圖戒指Ring 2；圖片來源：Circula

生活用品與家電的智慧化升級

韓國Ceragem公司推出的AI Medi Water家用電解水機，獲得了2025年CES頒發的「數位健康領域創新獎」，AI MEDI WATER是一款家用直接離子水機，可作為醫療設備，在淨化水質的同時改善胃腸道症狀。它將冷熱水淨化與人工智慧驅動的個人化相結合，具有全觸控顯示器和物聯網連接功能，可與醫療保健設備連接，根據即時健康數據推薦飲水和健康建議。其指紋辨識功能可根據個人需求客製化水溫、pH值，還可添加維生素或礦物質以滿足不同需求，為每個家庭成員提供完全客製化的補水體驗。

圖5. 韓國Ceragem推出家用電解水機AI Medi Water；圖片來源：CES官網
圖5. 韓國Ceragem推出家用電解水機AI Medi Water；圖片來源：CES官網

另一個創新產品是荷蘭新創公司epitome研發的智慧牙刷e1，傳統的電動牙刷僅覆蓋70%的牙齒表面，epitome打破傳統牙刷外觀，使用人工智慧驅動的生物膜檢測和機器人清潔系統，內建14個奈米相機和超過100個感測器，採用AI牙菌斑偵測和機器清潔技術，可在短短30秒快速清潔，並透過APP提供牙菌斑、染色等數據。

圖6. 荷蘭新創公司epitome研發的智慧牙刷e1，打破傳統牙刷外觀；圖片來源：CES官網
圖6. 荷蘭新創公司epitome研發的智慧牙刷e1，打破傳統牙刷外觀；圖片來源：CES官網

虛擬化身打造：心理與精神健康數位療法

成立於2023年1月VHEX Lab，是一家基於XR-AI-VH技術開發，提供心理測驗、心理諮商和治療的韓國公司。VHEX Lab正在進行 XR 技術培訓計劃，為心理學家和一般大眾提供使用XR的生活指導。

由VHEX Lab研發的沉浸式XR心理治療法Self-Insight Therapy，特色在於針對創傷個案，運用XR技術重現心理治療中的格式塔椅子空間，結合軟體平台與穿戴式裝置，打造出心理學完形治療的虛擬空間及化身，讓諮商師能透過3D化身進行治療。

圖7. VHEX Lab研發XR治療解決方案；圖片來源：CES官網
圖7. VHEX Lab研發XR治療解決方案；圖片來源：CES官網

韓國漢陽大學TD Square結合聽覺、視覺與觸覺，利用VR技術進行耳鳴治療。TD2是一種數位治療設備，它透過將聽覺、視覺和觸覺回饋系統與VR技術相結合來進行認知療法。透過創建生成式AI創建虛擬角色，並運用VR模擬耳鳴聲音，創造耳外的感覺來讓患者控制虛擬角色，從而緩解耳鳴症狀。

圖8. 韓國漢陽大學以VR治療耳鳴；圖片來源：CES官網
圖8. 韓國漢陽大學以VR治療耳鳴；圖片來源：CES官網

未來產品發展趨勢

許桂芬表示，醫療照護正朝向AI、遠距照護與個人化的方向發展，透過結合各種裝置收集的大量生理數據進行分析與比對，並運用VR/XR沉浸式技術來模擬心理學治療環境，或藉由遊戲化的方式，打造沉浸式的個人化治療體驗。

另一方面，透過決策型AI輔助醫療影像的判讀與數據分析，並結合生成式AI來促進醫師與患者之間的互動，從而加強診斷流程中的資訊流通，提升診斷效率並增進醫病雙方的互動性。同時，透過各類IoT與穿戴式裝置的長期監測，可持續跟蹤病情變化、提前預警潛在疾病，實現更為精確的遠距醫療與照護服務。

資料來源：

  1. 2025/1/17，資策會產業情報研究所（MIC）《CES 2025展會重點觀測－智慧終端x智慧健康x新興AI應用》研討會，許桂芬簡報

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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