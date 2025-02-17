商標被撤銷 是因為申請了專利？2025年美國CeramTec案
※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡
袁如陵╱台灣專利師
商標的核心功能為辨識商品或服務的來源，防止消費者混淆誤認。由於商標權可不斷展延，不像專利最多只有20年的有效期間，因此若一個功能性設計被註冊為商標，就意味著賦予了商標權人對該功能的永久性壟斷。這會阻礙其他競爭者利用已屬於公領域的技術進入市場，而這將會阻礙創新，最終損害消費者利益，因此各國皆不允許將功能性特徵被拿來申請商標。
案件背景：獨特的粉紅色材料
在1990年代，德國技術陶瓷公司CeramTec GmbH研發出一種新的材料，也就是氧化鋯增韌氧化鋁(zirconia-toughened alumina, ZTA)。並在此陶瓷材料中添加少量氧化鉻以改善性能，並在1998年獲得此技術的美國專利 (US5,830,816)。這種陶瓷所呈現的粉紅顏色為添加氧化鉻而產生的副產物。
雖然其後由於製造技術的提升，使得無需添加氧化鉻就可以獲得類似的性能，但CeramTec發現，客戶已經將粉紅色與其產品的品質及聲譽聯繫起來，形成了獨特的市場優勢，所以CeramTec在2012年為粉紅色的陶瓷髖關節申請了商標，而專利則在2013年過期。
在CeramTec的專利過期後，另一間廠商CoorsTek也開始販售添加氧化鉻的陶瓷材料。本案即是源自CoorsTek嘗試去撤銷CeramTec的商標，理由是粉紅色是功能性的，因此不符合商標保護的要件。值得注意的是，CoorsTek其實也認為添加氧化鉻的材料在品質或功能上沒有差異，但他們仍然希望能販售粉紅色的產品，背後原因自然是因為粉紅色的陶瓷髖關節對客戶來說，具有獨特的吸引力。
商標權人CeramTec則主張，自己以前也相信添加鉻可以改善ZTA陶瓷，但後來發現這是錯誤的。然而美國商標評審上訴委員會 (TTAB) 仍根據Morton-Norwich案的四因素[1]，判定粉紅色的陶瓷髖關節具有功能性，並撤銷了其商標。CeramTec因此上訴至美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。
CeramTec的粉紅色商標是否有功能性？
在上訴階段，CAFC同樣依據Morton-Norwich四因素進行判斷：
因素一（是否有揭露該特徵優點的發明專利）：
CeramTec聲稱，系爭專利未明確揭露粉紅色的ZTA陶瓷（系爭專利只說可以添加鉻，但沒有提到會產生粉紅色的陶瓷），也沒有涉及髖關節部件（只揭露了ZTA 陶瓷作為切割工具的原始用途），並指出TTAB的判斷與最高法院在TrafFix一案的教示不同。
然而CAFC表示，最高法院在TrafFix一案中的教示為：發明專利是授予給「獨特且有用的」的發明，因此是證明特徵具有功能性的有力證據(strong evidence that the features therein claimed are functional.)。反之，TrafFix案沒有提及專利必須明確揭露該特徵具有功能性，才能成為特徵具功能性的證據。TrafFix也沒有說特徵必須用於專利中描述的商品（陶瓷髖關節）。換言之，CeramTec的主張是基於對TrafFix一案的錯誤解讀。另外，CeramTec先前已經承認：
(I) 添加鉻會使ZTA陶瓷變成粉紅色；
(II) 其產品實施了至少一項系爭專利的請求項。
而TTAB也考慮了系爭專利的說明書及審查歷程，例如在專利說明書中提及「添加鉻首次使得以前無法實現的硬度值成為可能」(the addition of chromia makes it possible for the first time to achieve hardness values such as have not previously been achieved)。
另外，雖然CeramTec強調專利特徵被認為有利於認定商標具有功能性的原因是「公眾在專利期限屆滿後應該自由使用這些特徵」，而只要不製造「粉紅色產品」，公眾本就可以自由使用CeramTec的過期專利。CAFC同樣表示這樣的說法缺乏說服力。最高法院在Qualitex一案中已經表明，公眾在專利期限屆滿後，「可以自由使用該創新」(free to use the innovation)，而不僅僅是該創新的一部分。
因素二（是否有宣傳該特徵優點的廣告）：
TTAB發現CeramTec在其行銷材料及提交給 FDA 的文件中，都聲稱鉻可以為 ZTA 陶瓷帶來各種好處，針對這一點，CeramTec沒有提出異議。
因素三（是否有等效的設計）：
CAFC認為，沒有證據能夠證明，不同顏色的陶瓷髖關節在機械性能上與CeramTec的產品等效。雖然CeramTec辯稱，競爭廠商宣傳不含鉻的白色陶瓷在功能上優於CeramTec的粉紅色陶瓷。但CAFC認為這樣的說法是有爭議的，且沒有被證據所支持，因此TTAB針對此因素的中性判定也是正確的。
因素四（是否有製造效率或成本的優點）：
雖然CeramTec認為添加鉻提高了陶瓷產品的製造成本，但CoorsTek提出證據證明，生產粉紅色及白色陶瓷的成本「非常相似」。由於證據相互矛盾，CAFC認為TTAB認定該因素為中性的判斷亦是合理的。
實驗資料無法證明特徵不具功能性
在與本案相關的德國訴訟中，進行了幾項實驗。研究機構發現，添加不同含量的鉻（重量百分比為 0.0、0.1、0.3 和 0.5%）對陶瓷產品的硬度或耐磨性沒有影響。
然而，由於實驗沒有涵蓋系爭專利中聲稱能夠產生粉紅色 ZTA 陶瓷的鉻含量範圍，TTAB決定不將結果納入其功能性判定。CeramTec的內部實驗發現超過 0.5%的鉻會導致 ZTA 陶瓷變成粉紅色，而德國的實驗則沒有對超過0.5%的鉻進行評估。雖然CeramTec指出其產品的確切鉻含量是0.33%，而此含量已經被涵蓋在實驗的鉻含量範圍內。但CAFC指出，本案的問題是CeramTec商標中聲稱的粉紅色是否具有功能性，而商標與特定含量的鉻無關。
「不潔之手」的抗辯
CeramTec向TTAB表示，CoorsTek不應聲稱系爭商標具有功能性，因為 CoorsTek 長期以來都認為鉻對 ZTA 陶瓷沒有任何好處（這可能是因為CoorsTek也有推出白色陶瓷產品），因而違反了「不潔之手」原則 (unclean hands)。然而，CAFC認為撤銷不符合要件之商標涉及極大的公眾利益(strong public policy interest incancelling ineligible marks)，所以此抗辯並不適用。
企業申請商標，應有完整規劃
基於以上的理由，CAFC認為TTAB的判定是正確的，CeramTec的商標應予撤銷。另外根據 CoorsTek 的新聞稿，CeramTec 的歐盟商標也已在巴黎的上訴法院被撤銷。
對企業來說，在專利過期之前，預先布局商標以繼續保護產品，是十分常見且有效的策略，但在本案中卻踢到鐵板。由於CeramTec自己申請的發明專利，已經具體的提到了將鉻加入陶瓷產生的功能性，因此需要非常強力的反證，來證明此特徵不具功能性，而後續提供的實驗資料卻無法克服此門檻。
對於企業來說，應該如何避免這樣的情形？是否應該在申請專利時也一併考慮後續的商標申請？筆者認為這樣可能會使專利申請過度複雜化。即使CeramTec在申請專利時，還無法明確知道陶瓷品質的提升是因為加入了鉻，在專利中描述此些優點都很難說是不對的。反之，選擇利用「粉紅色」的商標來延續產品的競爭力，是一種風險較高的智財策略。
專利和商標有著截然不同的保護目的及對象。雖然顏色有時的確可以作為商標申請的標的，但由於涉及公眾利益，往往會比一般的文字及圖樣被以更高的標準檢視，若其背後又隱含功能性，自然很有可能被不予商標註冊。另外，除了商標權與專利權的競合外，智財從業人員亦須注意設計專利與發明專利間的類似衝突。
參考資料：
- CeramTec GmbH v. CoorsTek Bioceramics LLC, 23-1502, (Fed. Cir.)
- 美國專利US5830816
- Federal Circuit: Pink Hip Implants Are Functional, Cannot Be Protected as Trade Dress (PatentlyO)
- CoorsTeck 新聞稿
備註：
[1] A determination of functionality normally involves consideration of one or more of the following factors, commonly known as the ” Morton-Norwich factors”:
(1) the existence of a utility patent that discloses the utilitarian advantages of the design sought to be registered;
(2) advertising by the applicant that touts the utilitarian advantages of the design;
(3) facts pertaining to the availability of alternative designs; and
(4) facts pertaining to whether the design results from a comparatively simple or inexpensive method of manufacture.
Source: TMEP 1202.02(A)(V): EVIDENCE AND CONSIDERATIONS REGARDING FUNCTIONALITY DETERMINATIONS, October 2017 Edition of the TMEP
責任編輯：李淑蓮
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
延伸閱讀&電子報訂閱連結：
【詳細內容請見《北美智權報》374期；歡迎加入《北美智權報》獨立網站會員，或使用訂閱系統訂閱《北美智權報》電子報】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言