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圖書館裡的秘密：從Internet Archive數位圖書館訴訟看「免費借閱」的合理使用問題

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

許慈真／北美智權報　專欄作家

在COVID-19疫情期間，網際網路檔案館（INTERNET ARCHIVE, IA）大規模開放借閱電子書之舉動曾獲得不少掌聲，但也引來出版商反彈。歷經兩審後，IA之合理使用主張仍以敗訴收場。

本案[1]上訴人網際網路檔案館（IA）為著名的數位圖書館及開放書籍聯盟（Open Book Alliance）成員之一，免費提供網頁、新聞、影音、圖像、書籍、軟體程式等資料；其原本按自有實體書之數量出借數位副本，即「持有一份出借一份」（one-to-one owned-to-loaned）。2018年開放圖書館計畫（Open Libraries Project）則納入合作圖書館之實體書，改按總計數量計算可出借數位副本。IA聲稱，擴大書籍持有量後，仍然遵守控制數位借閱（Controlled Digital Lending, CDL）[2]規定。

2020年疫情期間，IA啟動全國緊急圖書館（National Emergency Library, NEL），將同時借閱人數上限放寬至10,000人，直至擁有系爭著作之被上訴人Hachette Book Group, Inc.、HarperCollins Publishers LLC、John Wiley & Sons, Inc.與Penguin Random House LLC（合稱出版商）指控侵權後，方才恢復原本CDL制度。

本案之主要爭議在於：非營利組織得否主張合理使用（fair use）之豁免，完整掃描受著作權保護之紙本著作，且未經出版商或作者授權，即以「持有一份出借一份」方式，線上散布該等數位副本？

顯然，法院須檢視的不只是NEL之合法性，也包括CDL機制。初審法院[3]認定IA侵權且不構成合理使用。上訴法院（CAFC）亦認定，合理使用之四項判斷因素均有利於出版商，其分析及理由如後所述。

利用之目的與特性

轉化性

「再利用是否具轉化性（transformative）」雖非判定合理使用之絕對必要條件，但仍是重要問題。根據先前判決，轉化性可能包括以下4種情形[4]：（1）新增特徵或資訊、（2）改變用途、（3）改善原著作內容之傳達效率、（4）擴大原著作之實用性等。以前兩者而言，由於皆是落入原著作人創造衍生著作之權利範圍，再利用之改變必須超越構成衍生著作之程度，方具轉化性；換言之，若單純重新包裝或再次發表原著作內容，並不具轉化性。

CAFC指出，IA利用系爭著作之唯一目的便是「向閱讀者提供著作」，其用途和內容與原著作完全相同；而改變著作之載體（即紙本著作重新編輯成電子書），屬於典型之衍生著作，並無轉化性可言。IA雖主張出借數位版本可提高借閱效率，惟CAFC認為，其效率與出版商電子書相差無幾，且在直接競爭之下，已損及著作權人相關利益。

至於IA電子書提供之可連結性（linkability，指線上文獻作者可嵌入網址連結至IA數位圖書館之特定書籍），雖非紙本書與實體出借所能提供，但由於該利益須以「IA重製並向公眾提供完整系爭著作」為前提，僅是「便利於研究者使用」尚無法認定具轉化性，一旦認定過於寬鬆，將會使轉化性概念無限上綱。CAFC表示，縱使遵循「持有一份出借一份」及CDL機制，IA數位圖書館之出借行為仍屬違法，且不符合美國《著作權法》第108條圖書館重製檔案之有限使用規定。

商業性

營利與否之界線並不在於「唯一目的是否為賺取金錢」，而是「使用者能否在未支付合理對價（customary price）之情況下利用著作獲利」。

初審法院認為，IA之再利用不僅未支付合理對價，更牽涉兩項商業行為，包括（1）勸誘公眾捐款，以及（2）透過BWB購書連結分潤；換言之，在商業性判斷上，重要的是「IA是否因複製著作而獲利」，與免費散布數位書籍之事實無關。

不過，上訴法院認定IA之再利用非屬商業性，理由是：IA未直接自數位圖書館獲利，而「建立數位圖書館」與「和BWB合作分潤」兩者間之關聯性，亦不足以認定商業性。再者，勸誘捐款之提示幾乎出現在所有頁面上，顯然並非針對出借服務；況且，若判定此舉屬於商業行為，將大幅限縮非營利組織在合理使用著作時接受捐贈之可能性。

至於出版商主張之其他非金錢性利益，上訴法院表示，IA並未因利用系爭著作而直接帶來聲譽利益（例如以他人著作冒名投稿），獲得的僅是附隨利益，包括推動組織使命等，此類利益不宜認定為商業利潤，否則，非營利組織為提高名望而從事之非營利活動皆會落入商業性範疇。

著作之本質

此處須考量之問題有二：（1）是否為表達性或創造性著作；（2）著作是否已公開發表。就系爭著作性質而言，係屬已出版之表達性或創作性著作，故本項因素判斷有利於出版商。

所利用之質量及其占整體著作之比例

基於第三項與第四項因素之相互關聯性，複製範圍越大，越容易構成原著作之競爭性替代商品。不過，構成合理使用之所複製質量及比重並無明確標準，有時必須完整複製，方能實現轉化性目的；換言之，複製之質量及比重雖可佐證是否為替代性商品，卻無法直接判定是否具轉化性。

在本案，真正須考量的是「向公眾提供之受保護內容數量」，而非「所複製之受保護內容數量」。儘管IA主張為執行CDL有必要複製全部內容，然而，上訴法院在第一項因素討論中已反駁「基於轉化性而利用」此點，再加上，IA係向公眾揭露其所複製之完整內容，顯然已足以取代紙本與電子形式之系爭著作。

利用對於著作其潛在市場與現在價值之影響

IA並未針對市場損害提出反證

第一項與第四項因素相互關聯，再利用之目的若與原著作越相近，越具有替代性。第四項因素堪稱合理使用判斷中之最重要因素，因此，法院須衡量「公眾因再利用所得之利益」以及「著作權人因禁止再利用所得之利益」兩者，再利用人則應證明其利用在相關市場中未與原著作競爭。根據CAFC解釋，本案之相關市場應為與原著作相關之市場，包括衍生著作在內，且不問係以紙本、電子或其他形式呈現

CAFC認為，IA之數位圖書館並不只是可能成為替代商品，而是意在作為替代商品，此點從IA廣告內容即可證實，其再利用顯然篡奪了原著作市場。

不過，即使利用目的相同，再利用人仍有機會反證未產生市場損害。CAFC表示，IA專家證人之證詞無法證明其出借服務未影響出版商電子書市場、或彼此不具競爭關係，至多只能說明關閉NEL與出版商銷售下滑具微弱關聯性。

相對地，CAFC贊同出版商主張之「授權金損失」與「未來市場蒙受實質性不利影響」。儘管出版商未提供實證數據，但CAFC認為，其主張符合常識或邏輯推論，不僅潛在授權收益損失正是判斷第四項因素之重要考量，倘若放任IA出借模式發展，也將對原著作市場造成衝擊。之所以出版商毋須就合理使用提供相關實證數據，是因為本案已確立著作權侵害之表面證據（prima facie）。

數位圖書館帶來之公益重要性不及出版商所受損害

上訴法院駁斥IA聲稱之重大公共利益（即免費取用知識），反而認為，禁止該再利用行為方能使出版商與公眾受益，原因是：擴大知識取用途徑並非合理化侵權之正當理由。IA之出借服務雖能帶來短期公益，但既傷害出版商與作者的經濟利益，也危及長期社會公益，進而抑制創造力。

結語

本案爭議雖源自NEL借閱服務，但法院一體性地否決了CDL機制之合法性，亦即，縱使是IA自有書籍，若未經授權仍不得免費提供借閱。

判決結果固然符合現行著作權規範，卻也令主張開放共享之陣營大失所望。儘管IA已於2024年12月聲明放棄上訴[5]，然不難預見，在電子書市場合理發展之路上，仍可能再度上演權利人與利用人的角力戰。

備註：

  1. [1] Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive, Docket No. 23-1260, 4 Sep. 2024.

  2. [2] 根據本案判決，IA之CDL機制與「持有一份出借一份」方式大致相當；全國作家聯盟（National Writers Union）網站說明則指出，CDL所重製之數位副本數量並不受限制。請參見FAQ on Controlled Digital Lending (CDL), https://nwu.org/book-division/cdl/faq/

  3. [3] Hachette Book Group, Inc. v. Internet Archive, 664 F. Supp. 3d 370 (S.D.N.Y. 2023).

  4. [4] 這4種情形僅是本案判決所提及，未來法院仍可對轉化性一詞作出其他解釋。

  5. [5] Chris Freeland, End of Hachette v. Internet Archive, https://blog.archive.org/2024/12/04/end-of-hachette-v-internet-archive/

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：許慈真
現任：臺北大學土地與環境規劃研究中心研究員
學歷：輔仁大學法律學系博士

輔仁大學財經法律翻譯碩士學程

輔仁大學財經法律學系碩士

輔仁大學法律學系學士

專長：智慧財產權、法律翻譯

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