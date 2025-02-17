淺談2025年創投投資趨勢

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

創投市場近年來經歷了快速變化，尤其是在 2023-2024 年的全球經濟波動下，投資者對風險管理與回報模式有了更高的要求。儘管全球創投市場整體募資難度加大，但 AI 領域仍然獲得了大量資金支持。根據 CRUNCHBASE 統計資料，2024 年第三季度，AI 相關新創企業吸引了高達 190 億美元的投資，占全球創投資金的 28%。

然而，投資者並未將全部焦點放在 AI 上，一些非 AI 領域也受到關注，例如：金融科技（FinTech）、監管科技（RegTech）、可持續發展技術（Sustainability Tech）等。本文將深入分析 2025 年的十大投資趨勢，協助創業者和投資人把握市場機遇。

AI 在製藥行業的應用：臨床試驗優化

AI 在醫藥領域的應用已經進入一個新的階段，特別是在臨床試驗的優化上。投資者認為，AI 可以透過改進受試者招募、試驗設計、資料管理和監控來降低成本、縮短試驗時間，並提高試驗的包容性和多樣性。這不僅能加速新藥的開發，也能改善全球醫療健康水準，減輕公共衛生負擔。

AI 在金融科技與醫療保健中的應用

投資者特別看好 AI 在個人財務管理和醫療服務中的應用。個人財務領域的 AI 工具能夠提供更直覺且個性化的理財建議，幫助消費者更有效地管理資金。在醫療領域，AI 則能改善患者與護理人員之間的溝通，提高醫療服務品質，讓患者獲得更經濟、高效的醫療解決方案。

AI 驅動的垂直產業軟體（Vertical Software）

2024 年出現了許多 AI 驅動的垂直產業軟體（如保險、供應鏈、零售等），但目前市場價值的實現仍然滯後。2025 年的投資重點將集中在這些技術的聚合與商業模式創新上，透過新型分銷管道或現有企業網路來加速技術落地，使其真正創造經濟價值。

歐洲 AI 初創企業的崛起

歐洲的 AI 人才與技術正在快速發展，倫敦、巴黎、蘇黎世、慕尼克、阿姆斯特丹等城市湧現出一批具有潛力的 GenAI （生成式 AI） 初創企業。例如 Eleven Labs、Hugging Face、Recraft 和 Synthesia 等企業已經在全球範圍內取得顯著成就。投資者將持續關注這些技術團隊，尋找具有國際競爭力的 AI 創業項目。

AI在傳統行業中的創新應用

許多傳統行業（如製造業、能源、物流等）仍然存在大量低效問題，而AI技術能夠提供強大的解決方案。投資人認為，隨著企業數位化進程加快，AI 在這些行業的應用將變得更加廣泛，並創造出新的市場機會。

監管科技（RegTech）與合規軟體

全球監管環境日益複雜，企業需要更高效的合規與資料管理工具。投資者看好專注于監管科技（RegTech）的初創企業，這些公司可透過 AI 和資料分析來説明企業遵守法規，降低合規風險，並優化治理結構。

金融科技：專注于基本需求與道德信貸

隨著消費者對於「先買後付」（BNPL, Buy Now Pay Later）模式的接受度下降，新一代的金融科技公司將專注於醫療、教育和住房等基本需求的信貸產品。這些產品將以更負責任的方式提供貸款，創造更可持續的信用生態系統，尤其是在信用基礎設施尚不完善的市場。

穩定幣（Stablecoin）基礎設施與跨境支付

跨境支付市場規模高達190兆美元，B2B跨境支付的年交易額已達38兆美元，並預計在2030年前增長 53%。投資者認為，穩定幣技術正在從純粹的加密貨幣交易轉向主流金融基礎設施，使企業能夠更快、更具成本效益地進行國際支付，從而創造巨大的市場機會。

消費者體驗創新：從醫療到媒體

隨著市場競爭加劇，消費者越來越重視高品質、個性化的體驗。投資人關注能夠提供卓越用戶體驗的創新公司，無論是在醫療、內容創作還是媒體產業。例如，Suno 公司開發的 AI 產品可以將幾個詞語轉化為獨特的音樂作品，這類技術將徹底改變消費者的內容消費方式。

可持續發展技術：重塑生產與消費模式

可持續發展仍然是 2025 年創投市場的關鍵關注點之一。投資者將重點放在降低能源消耗、提升建築材料效率，以及推動迴圈經濟的新技術。例如，創新的隔熱材料能夠幫助建築降低能耗，實現環保與經濟效益雙贏。

結論：AI 與可持續技術引領創投市場

綜觀 2025 年的創投趨勢，AI 依然是投資焦點，無論是在醫療、金融、製造還是監管科技領域，其影響力都將持續擴大。此外，可持續技術的投資也日益受到重視，顯示出市場對環保與長期發展的關注。對於創業者來說，專注於這些關鍵領域並發展具有市場需求的技術與解決方案，將更容易吸引投資者的青睞。

這些趨勢不僅揭示了創投市場的未來發展方向，也為企業和創業者提供了寶貴的機會。隨著技術的不斷進步和市場需求的變化，可以期待 2025 年將是創新與投資並行發展的一年。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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