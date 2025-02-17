淺談2025年創投投資趨勢

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

創投市場近年來經歷了快速變化，尤其是在 2023-2024 年的全球經濟波動下，投資者對風險管理與回報模式有了更高的要求。儘管全球創投市場整體募資難度加大，但 AI 領域仍然獲得了大量資金支持。根據 CRUNCHBASE 統計資料，2024 年第三季度，AI 相關新創企業吸引了高達 190 億美元的投資，占全球創投資金的 28%。

然而，投資者並未將全部焦點放在 AI 上，一些非 AI 領域也受到關注，例如：金融科技（FinTech）、監管科技（RegTech）、可持續發展技術（Sustainability Tech）等。本文將深入分析 2025 年的十大投資趨勢，協助創業者和投資人把握市場機遇。

AI 在製藥行業的應用：臨床試驗優化

AI 在醫藥領域的應用已經進入一個新的階段，特別是在臨床試驗的優化上。投資者認為，AI 可以透過改進受試者招募、試驗設計、資料管理和監控來降低成本、縮短試驗時間，並提高試驗的包容性和多樣性。這不僅能加速新藥的開發，也能改善全球醫療健康水準，減輕公共衛生負擔。

AI 在金融科技與醫療保健中的應用

投資者特別看好 AI 在個人財務管理和醫療服務中的應用。個人財務領域的 AI 工具能夠提供更直覺且個性化的理財建議，幫助消費者更有效地管理資金。在醫療領域，AI 則能改善患者與護理人員之間的溝通，提高醫療服務品質，讓患者獲得更經濟、高效的醫療解決方案。

AI 驅動的垂直產業軟體（Vertical Software）

2024 年出現了許多 AI 驅動的垂直產業軟體（如保險、供應鏈、零售等），但目前市場價值的實現仍然滯後。2025 年的投資重點將集中在這些技術的聚合與商業模式創新上，透過新型分銷管道或現有企業網路來加速技術落地，使其真正創造經濟價值。

歐洲 AI 初創企業的崛起

歐洲的 AI 人才與技術正在快速發展，倫敦、巴黎、蘇黎世、慕尼克、阿姆斯特丹等城市湧現出一批具有潛力的 GenAI （生成式 AI） 初創企業。例如 Eleven Labs、Hugging Face、Recraft 和 Synthesia 等企業已經在全球範圍內取得顯著成就。投資者將持續關注這些技術團隊，尋找具有國際競爭力的 AI 創業項目。

AI在傳統行業中的創新應用

許多傳統行業（如製造業、能源、物流等）仍然存在大量低效問題，而AI技術能夠提供強大的解決方案。投資人認為，隨著企業數位化進程加快，AI 在這些行業的應用將變得更加廣泛，並創造出新的市場機會。

監管科技（RegTech）與合規軟體

全球監管環境日益複雜，企業需要更高效的合規與資料管理工具。投資者看好專注于監管科技（RegTech）的初創企業，這些公司可透過 AI 和資料分析來説明企業遵守法規，降低合規風險，並優化治理結構。

金融科技：專注于基本需求與道德信貸

隨著消費者對於「先買後付」（BNPL, Buy Now Pay Later）模式的接受度下降，新一代的金融科技公司將專注於醫療、教育和住房等基本需求的信貸產品。這些產品將以更負責任的方式提供貸款，創造更可持續的信用生態系統，尤其是在信用基礎設施尚不完善的市場。

穩定幣（Stablecoin）基礎設施與跨境支付

跨境支付市場規模高達190兆美元，B2B跨境支付的年交易額已達38兆美元，並預計在2030年前增長 53%。投資者認為，穩定幣技術正在從純粹的加密貨幣交易轉向主流金融基礎設施，使企業能夠更快、更具成本效益地進行國際支付，從而創造巨大的市場機會。

消費者體驗創新：從醫療到媒體

隨著市場競爭加劇，消費者越來越重視高品質、個性化的體驗。投資人關注能夠提供卓越用戶體驗的創新公司，無論是在醫療、內容創作還是媒體產業。例如，Suno 公司開發的 AI 產品可以將幾個詞語轉化為獨特的音樂作品，這類技術將徹底改變消費者的內容消費方式。

可持續發展技術：重塑生產與消費模式

可持續發展仍然是 2025 年創投市場的關鍵關注點之一。投資者將重點放在降低能源消耗、提升建築材料效率，以及推動迴圈經濟的新技術。例如，創新的隔熱材料能夠幫助建築降低能耗，實現環保與經濟效益雙贏。

結論：AI 與可持續技術引領創投市場

綜觀 2025 年的創投趨勢，AI 依然是投資焦點，無論是在醫療、金融、製造還是監管科技領域，其影響力都將持續擴大。此外，可持續技術的投資也日益受到重視，顯示出市場對環保與長期發展的關注。對於創業者來說，專注於這些關鍵領域並發展具有市場需求的技術與解決方案，將更容易吸引投資者的青睞。

這些趨勢不僅揭示了創投市場的未來發展方向，也為企業和創業者提供了寶貴的機會。隨著技術的不斷進步和市場需求的變化，可以期待 2025 年將是創新與投資並行發展的一年。

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》374期；歡迎加入《北美智權報》獨立網站會員，或使用訂閱系統訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

北美智權集團30周年回顧：與台灣半導體與資通訊產業共同成長的里程碑

從北美智權報轉型看媒體的演變：數位時代智權新聞的全新定位

WIPO通過《利雅德外觀設計法條約》：簡化保護程序、節省申請人時間及金錢

智慧局公告「2025年產業專利分析與布局競賽 ─ 企業出題辦法」 誠摯邀請企業共襄盛舉

相關新聞

2025智慧健康產品新趨勢：AI於數位健康領域持續深化

2025年台灣將正式進入超高齡社會，且隨著壽命延長，人口的年齡結構將進一步高齡化，對醫療照護的需求隨之攀升。資策會MIC觀察2025年智慧健康產品新趨勢，從健康管理到數位療法，都朝向全方位、全天候、連續型管理與促進健康的方向發展，人工智慧（AI）也在健康、醫療、照護三大領域，持續推出嶄新產品與深化應用。

從韓國女團「NewJeans」談商標特性、著名商標的認定與音樂產業應可受到哪些智慧財產權法的保護

韓國人氣女團NEWJEANS（下稱女團）在2024年與經紀公司發生衝突，並於同年11月29日對外聲稱已與經紀公司解約。但有趣的是，她們截至2024年12月時仍以「NEWJEANS」的團名繼續參與日本電視節目並參加東京華納兄弟哈利波特影城的宣傳等具規劃性的表演活動[1]。值得關注的是，「NEWJEANS」的團名至今也還未在台灣申請商標（檢索日：2025年1月3日）。本文意在介紹團名「NEWJEANS」在商標相關規範上代表的意義，以及是否能被認定為「著名商標」？音樂產業能否受到相關規範保護？等議題進行深度剖析。

因為專利而認定粉紅色陶瓷髖關節之商標具有功能性？2025年CeramTec v. Coorstek案

立體商標或顏色商標若具有功能性，不能獲得商標保護。但如何認定其具有功能性？倘若該立體形狀或顏色特徵曾經獲得專利，是否能以這點強烈推定這個特徵具有功能性？2025年聯邦巡迴上訴法院CERAMTEC GMBH V. COORSTEK BIOCERAMICS LLC案[1]，涉及陶瓷髖關節組件粉紅色外觀是否具有功能性的爭議。

乙內醯胺類抗生素藥物之顯而易見性探討：Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, Inc.(Fed. Cir. 2017)

在臨床上經常使用抗生素來治療感染症，但在美國藥物專利訴訟中，涉及抗生素藥物之判決卻較少見。因此，本文擬藉由與抗生素藥物相關的美國判決MERCK SHARP & DOHME CORP. V. HOSPIRA, INC. (FED. CIR. 2017) [1]來探討關於乙內醯胺類抗生素藥物之顯而易見性議題。

中國氫能源行業企業競爭現狀：市場集中主要廠商

中國為目前全球第一產氫大國。2012年~2023年，中國氫氣產量整體呈穩步成長趨勢，氫氣年產量已達3550萬噸。其中，中國石化和國家能源集團是中國氫氣產量最大的兩家企業。2023年，國家能源集團和中國石化分別年產400萬噸和445萬噸的氫氣，也是中國的氫氣主要使用主體。

商標被撤銷 是因為申請了專利？2025年美國CeramTec案

商標的核心功能為辨識商品或服務的來源，防止消費者混淆誤認。由於商標權可不斷展延，不像專利最多只有20年的有效期間，因此若一個功能性設計被註冊為商標，就意味著賦予了商標權人對該功能的永久性壟斷。這會阻礙其他競爭者利用已屬於公領域的技術進入市場，而這將會阻礙創新，最終損害消費者利益，因此各國皆不允許將功能性特徵被拿來申請商標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。