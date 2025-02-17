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2024中國能源企業500強榜單出爐：新能源、電力、燃氣表現亮眼

聯合新聞網／ 北美智權報
河南的一家新能源企業。新華社
河南的一家新能源企業。新華社

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

日前，2024中國能源企業500強榜單出爐，中國能源報根據中國各能源企業的營收總額資料，評選出2024中國能源企業500強（以下簡稱「500強」），營收總額達到人民幣33.42萬億元（下同），入選「500強」的能企業，最低營收水準門檻為22.6億元。雖然中國能源企業營收總額保持上升趨勢，比去年同期成長2.94%，但增幅卻大幅回落近14%，中國國家電網已經連續三年蟬聯第一。

圖1. 2020～2024年「500強」營收總額及增速；圖片來源：中國能源報
圖1. 2020～2024年「500強」營收總額及增速；圖片來源：中國能源報

前十強名單依然穩固

「500強」前十除了企業間相對名次的變化，以及一家新進企業，基本保持不變，國家電網連續三年蟬聯第一，中國石油化工集團上升一個位次，取代中國石油天然氣集團排名第二，中國石油天然氣集團則下降至第三，陝西煤業化工集團則是首次進入前十。

圖2. 2020～2024年「500強」前10家企業；圖片來源：中國能源報
圖2. 2020～2024年「500強」前10家企業；圖片來源：中國能源報

在營收規模方面，「500強」中千億級、百億級企業數穩步增加，企業規模分佈朝中間快速聚集的趨勢，營收水準達到千億級的企業首次超過50家（52家）；達到百億級的有225家，較2023年增加4家。此外，本屆「500強」民營企業逆勢成長達到339家，在「500強」總數量的比重超過2/3。

能源行業分化明顯

「500強」各行業間呈現出明顯的分化趨勢，新能源、電力、燃氣表現亮眼，煤炭、節能環保均有不同程度下降，綜合、石油穩中略降。從各行業企業數量觀察，新能源企業數量依舊最多，達到138家，比2023年增加15家；排名第二的電力企業共108家；第三名為煤炭企業（101家）下降最多，比去年同期減少16家；石油企業59家持平；綜合類企業47家、燃氣29家、節能環保18家。

圖3.「500強」行業分佈情況；圖片來源：中國能源報
圖3.「500強」行業分佈情況；圖片來源：中國能源報

從各行業營收水準來看，前三名為石油行業穩坐第一，營收總額11.16萬億元；電力行業營收總額10.23萬億元，成長6.79%；煤炭行業營收總額4.38萬億元，略減3.49%。新能源行業營收總額為3.59萬億元，比去年同期大幅成長18.13%，增幅位居各行業之首。

中國能源版圖新趨勢：西部地區崛起

中國能源版圖正在形成一個新的趨勢，能源重心正在向西部轉移。近年來，中國加大對西部地區的能源開發和利用，加快建設一批國家重要能源基地。中國七大陸上新能源基地中，四個位於西部地區。截至2023年底，西部地區12個省份新能源裝機總規模超過4億千瓦，占全國新能源裝機規模的40%左右。2023年，蒙西、蒙東、陝北、山西、新疆五大煤炭供應保障基地煤炭產量38.3億噸，占全國煤炭產量的八成左右。除此之外，中國西藏地區首次有企業進入榜單。

綜上所述，觀察2024中國能源企業500強，呈現出營收總額增速大幅回落、民營企業逆勢增長、行業分化明顯、西部地區崛起等特點。隨著國際能源市場跌宕加劇，電力系統面臨挑戰，中國能源產業能否逆勢成長、新能源能否再創佳績，都值得今年持續關注。

備註：

  1. 完整榜單請見：2025/1/9，中國能源報：「重磅！2024中國能源企業500強榜單出爐」。

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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