北美智權集團30周年回顧：與台灣半導體與資通訊產業共同成長的里程碑

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

30年的歲月流轉，北美智權集團從1995年創立至今，始終屹立於智慧財產權服務領域的前端，為台灣乃至全球的企業創新提供強而有力的保障。身為一家根植於台灣的專業智權服務公司，北美智權在創辦人許鍾光所長的領導下，不僅見證了智慧財產權的崛起與制度的日趨完善，更全程參與並助力台灣半導體與資通訊產業的快速發展與國際化。這30年來，北美智權與台灣產業緊密連結，共同見證了全球科技與經濟的飛速變革。

高瞻遠矚：台灣最早一批美國代理人

許鍾光所長不僅是北美智權集團的創辦人，也是台灣第一批取得美國專利代理人資格的專業人士之一。此一成就讓他在智權領域樹立了堅實的專業基礎，也為集團奠定了國際化的發展方向。創立北美智權之前，許所長曾在美國矽谷工作多年，並在當地創業兩年。因為缺乏創業資金，許所長曾深入研究自行撰寫美國專利的寫作技巧與法律知識，利用自行撰寫及申請美國專利的方式來保護自己的發明。然而在後續的推展階段，因無法將自己發明的模組化封裝技術推展成PC Card可以接受的封裝標準，在多方考量下，決定結束創業並回台發展。

集團成立之時，台灣的智慧財產權業界仍處於起步發展階段，尤其在美國專利保護的領域，一般台灣專利代理人對於美國專利保護技術的掌握度不足，這使得許所長的專業資格格外珍貴。他以其深厚的美國專利保護經驗與前瞻性的思維，幫助台灣企業填補了當時智權服務的空白，並成為台灣企業進軍全球市場的重要橋樑。

北美智權集團的創辦人許鍾光所長是台灣第一批取得美國專利代理人資格的專業人士之一。

回顧台灣的專利智權制度發展，雖然專利法自1944年制定公布迄今已歷經80年，自國民政府遷台以後也歷經多次修正，但專利申請並不普及，更遑論活躍。主管單位「經濟部智慧財產局」也是到了1999年才正式改制成立，接管了原屬經濟部中央標準局部分業務（專利、商標、積體電路電路布局）、內政部著作權委員會主管之著作權保護業務、經濟部商業司主管之《營業秘密法》業務及經濟部查禁仿冒商品小組之查禁取締智慧財產權侵害業務，正式成為台灣智權業務的專責管理單位；隨後，專利師法於2007年才完成制定及公布。

在國內智權專利仍處於萌芽期的時候，許所長認為台灣廠商的工業產品已經遍佈全世界，但缺乏有力的專利保護讓台灣廠商在世界工業的影響力排名遠遠落後於主要西方國家的企業，這種缺乏國際專利保護的情況嚴重影響台灣廠商的獲利能力，甚至讓西方廠商利用強勢專利來掠奪台灣廠商的經營成果。許所長因此努力培養一群嫻熟於美國專利保護的專利工程團隊，利用北美智權團隊的優質專利服務來提高台灣廠商的國際專利保護到國際水平。此一背景不僅使北美智權在台灣智權界樹立了專業地位，也成為集團長期穩定成長的基石。

創立之初：抓住智慧財產與科技產業的脈動

1990年代初期，台灣的半導體與資通訊產業正處於快速起飛的階段。以台積電為代表的半導體製造業，從技術代工起步，逐步向全球市場發展。同時，宏碁、華碩等品牌在個人電腦與資訊設備領域崛起，推動台灣在全球科技產業鏈中的地位逐漸提升。隨著技術創新與市場競爭的加劇，智慧財產權的重要性日益凸顯，成為台灣企業邁向國際化過程中不可或缺的一環。主計處資料顯示，於80年代及90年代，美國占台灣出口市場的最大宗，分別達40.6%及25.5%；如果以產品類別來看，電子及資通訊產品於90年代共占出口比例25.6%，超越紡織品，且占比一直攀升。到了21世紀初甚至已超過50%。[1]由此可見美國市場及電子資通訊產品在台灣科技產業的發展史上占了很重要的地位。

許所長敏銳地察覺到此一需求，並於1995年創立了北美智權集團。他深知台灣的企業若要在國際市場站穩腳跟，智慧財產保護將是成功的關鍵。從一開始，北美智權便定位為以專業服務為核心、以國際視野為導向的智權服務公司，致力於協助台灣的高科技企業在美國以及全球市場中保護其創新成果。

台灣智權產業的發展歷程與北美智權的成長

台灣的智慧財產權產業自1980年代起步，隨著台灣經濟的快速發展，逐步形成了強大的產業集群。自2002年初台灣加入世界貿易組織（WTO）後，智慧財產權保護的需求急劇上升，企業面臨更多的國際專利訴訟與專利保護挑戰。尤其在半導體、資通訊等高科技領域，企業逐漸認識到智慧財產的價值，不僅是技術創新的象徵，更是市場競爭中的制勝法寶。

在這樣的背景下，北美智權作為第一批提供全方位智慧財產服務的公司之一，始終與台灣的半導體與資通訊產業共同成長。隨著企業的國際化步伐加快，專利戰與智慧財產管理需求增加，北美智權憑藉許所長的專業能力，迅速為業界提供了解決方案，幫助企業應對來自全球的智財權挑戰。

與台灣產業共榮：半導體與資通訊的崛起

半導體產業：從代工之島到全球重鎮

1990年代至2000年代，台灣的半導體產業進入黃金發展期，台積電和聯電等企業從晶圓代工起步，逐漸在全球建立領導地位。此時，專利申請與保護成為企業國際競爭的核心利器。北美智權作為專業智權顧問，協助這些企業建立完整的專利佈局策略，特別是在美國、歐洲等海外市場的專利申請與侵權紛爭中提供關鍵支持。

例如，在晶圓代工技術快速迭代的背景下，北美智權以專業團隊幫助企業快速且精準的進行專利檢索、撰寫及申請，確保其核心技術得到有效保護，避免因侵權風險而影響市場佈局。同時，北美智權更以電子化系統協助企業進行專利管理，為台灣半導體產業的國際競爭力保駕護航。

資通訊產業：從硬體製造到全球品牌

資通訊產業是台灣另一個重要支柱，從早期的代工製造到後來的品牌創建，台灣企業經歷了從量變到質變的蛻變。北美智權在此過程中，成為像宏碁、華碩等企業的重要合作夥伴，協助其商標註冊、版權保護及專利佈局，為企業品牌國際化提供保障。

此外，隨著智慧型手機與物聯網設備的普及，資通訊產業的技術創新與專利訴訟日益頻繁，北美智權不僅協助企業在關鍵技術上申請專利，還提供客戶自由營運（Freedom to Operation，FTO）顧問服務，讓企業在市場上打拚時能無後顧之憂。

未來展望：共創智權與產業的新高度

當前，全球科技產業正迎來新一波變革，人工智慧、綠色能源、先進製造、生醫等領域方興未艾，而智慧財產權的價值也更形重要。北美智權在未來將持續聚焦這些新興領域，擴大在半導體、資通訊、生醫、AI與數位內容產業的服務布局，為企業提供更有深度的智權策略支持。

此外，隨著台灣成為全球供應鏈中的關鍵一環，北美智權將繼續發揮其專業優勢，幫助台灣企業在國際間的競爭中脫穎而出，進一步鞏固台灣作為全球科技重鎮的地位。

30年的成長是北美智權堅持專業與創新的見證，也是台灣科技產業從崛起到領先全球的縮影。未來，北美智權將以更高的格局，與台灣半導體與資通訊產業攜手共進，迎接下一個科技黃金時代的到來，續寫更加輝煌的傳奇！

備註：

[1] 《從出口及生產統計看我國製造業的轉變》，主計月刊792期；2021.12

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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