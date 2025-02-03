2025智慧終端裝置發展趨勢：人形機器人走向智慧商用的關鍵時刻！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2025年國際消費電子展（CES 2025）延續CES 2024年「AI無所不在」的主題，相較於2024年的創新發想，CES 2025強調AI將更「深入」（DIVE IN）人類生活、以人為出發，以務實角度增強AI體驗，在終端產品中搭載更為符合實際需求的AI應用。資策會產業情報研究所（MIC）指出，CES 2025焦點包括AI 智慧終端、人形機器人以及智慧生活，AI技術透過各種終端型態融入日常生活，更加全面性的實現創新應用。

AI PC瞄準2025年商用與電競換機需求

資訊工業策進會（MIC）產業情報研究所資深產業分析師黃馨指出，迎接2025年電腦換機潮，AI PC與電競PC同樣精彩。2025年AIPC聚焦電競與商用市場，瞄準企業換機潮市場及顯卡帶動的電競換機需求，隨著NVIDIA 50系列顯卡公開，效能對應價格的CP值讓市場驚呼，品牌廠商搭著晶片廠的處理器新品與架構支援，預期都將擴展AI應用。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳在CES 2025的主題演講中發表Project DIGITS，NVIDIA將推出具備大型AI模型執行能力的桌上型電腦AI運算，體積小如Mac mini大小，可連接多台AI運算設備，讓模型開發者、學研、企業中的AI開發人員都能輕鬆獲得強大的AI運算能力。Project DIGITS將搭載GB10 Grace Blackwell 超級晶片，是NVIDIA體積最小、功能卻最強大的AI超級電腦，Project DIGITS 預計將於五月上市[1]。

AR眼鏡成CES 2025熱門展品

今年AR眼鏡大舉登場，成為CES 2025穿戴裝置攤位中最受歡迎產品。今年AR眼鏡的價位選項更多，並以功能區隔產品線系列，在外型部分更加時尚與輕量化，50g以下的輕量級AR眼鏡陸續出現，AR眼鏡挾輕便之利，成為AI穿戴裝置重要選項，VR裝置強化周邊設備，體感將能更深刻感受到沉浸式體驗。

黃馨指出，CES 2025以「AR眼鏡與AI結合」，接棒2024年與AI結合的新興穿戴式裝置，從即時對話、翻譯等基礎功能，再到在裝置上進行邊緣運算LLM，都為AR眼鏡提供更加個人化內容。AR眼鏡的面板顯示升級為波導技術（Waveguide）搭配 MicroLED，由USB-C串聯到其他終端裝置也更便利，除了觀看模式更具互動性，鏡片的使用也不再是必然。

圖1. AR 眼鏡與AI結合打造新應用；圖片來源：各公司，MIC整理，2025年1月

VR部分，今年具創新性的VR裝置較往年少，但相對地有許多適用VR的穿戴式感測或體感裝置，娛樂作為今年VR的主要應用，角色的動作更加擬人、操作上更「人性化」，並提供實體觸感回饋。

人型機器人的ChatGPT時刻來臨

邊緣運算讓更多終端裝置的AI化成為可能，在技術、框架、平台逐漸到位下，預期人形機器人今年開始「體現智慧」，在感知、反饋、互動各方面都更加進化。

由於企業邊緣AI部署需求強勁，今年CES展中可以看到晶片大廠自行推出邊緣AI解決方案。美國晶片大廠高通Qualcomm高通科技在CES 2025上宣布了一系列業界領先的AI創新，高通將邊緣AI引入各類終端設備和運算領域，包括PC、汽車、智慧家庭以及廣泛的企業級應用，展示了高通在各類型多元終端產品的變革企圖。在企業級領域方面，高通旗下的物聯網平台Qualcomm Aware推出全新服務，企業可以既有資料，進行微調模型，並提供推論服務[2]。

NVIDIA 在1月初宣布推出 NVIDIA Cosmos平台，包含最先進的生成世界基礎模型、先進的標記器、防護機制和加速視頻處理管道，用於推動自駕車和機器人等實體AI系統的發展[3]。NVIDIA要將Cosmos 用來推動實體AI的發展，黃仁勳認為，實體AI是AI下一個發展領域，Cosmos平台是改變機器人與工業AI領域發展遊戲規則的一項技術，機器人將成為AI Agent落地應用的重要終端選項，機器人的ChatGPT時刻馬上就要到來。黃馨解釋，ACosmos平台利用生成型數據，提供世界基礎模型（WFM），整合真實資料及合成數據，協助機器人的操作訓練能更貼近物理原則，加速AI機器人視覺、動作等開發和訓練流程，協助機器人從虛擬走向實境，是機器人是否能走向商用的關鍵。

同時兼顧永續理念的創新科技

綠色環保的資料中心成為CES2025關注重點，法國資料中心營運商DataGreen提出建設小型綠能資料中心的解決方案，並在今年CES榮獲永續發展與能源與電力創新獎。DataGreen的綠色資料中心專利技術，提供可減少82%二氧化碳排放的解決方案，再利用98%餘熱，節省高達75%的能源消耗。在材料設計方面，DataGreen在法國尼斯開發「Internocool」技術，使用模組化設計和70%可回收材料，確保資料中心冷卻技術能發揮關鍵作用。

從今年CES展已可觀察到，綠色產品理念已從終端PC至企業級資料中心，並從材料、設計與能源落實在各大廠的永續產品中。黃馨指出，Datagreen的綠色資料中心減少碳排並回收餘熱，能源使用更具效率，加上產品支援智慧城市並提供靈活部署，可改變資料基礎設施的可持續性並提升效率。此外，電源與材料商同樣也持續關注資料中心的永續議題，美國跨國企業集團3M與英國智慧動力管理公司Eaton從不同角度鎖定資料中心的永續需求，並從散熱材料與電力方面著手，3M透過資料中心內部高速佈線和高效冷卻系統來加速資料傳輸、縮短部署時間並最大限度地降低風險；Eaton則是鎖定資料中心與智慧工廠電源管理，與合作夥伴設計和提供電源管理系統，支援AI和資料中心激增所需的電力。由於資料中心需要大量能源，預期將會進一步促使廠商推出新一代的電力基礎設施。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報資深編輯 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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