智慧局公告「2025年產業專利分析與布局競賽 ─ 企業出題辦法」 誠摯邀請企業共襄盛舉

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

為促進創新與研究成果的流通與應用，智慧局 (TIPO) 持續辦理「產業專利分析與布局競賽」，打造專利分析人才與產業技術趨勢交流的重要平台。自2024年起競賽首度採行「企業出題 X 人才解題」賽制，將產業實務需求與關注重點融入題目設計，獲得廣泛好評[1]。2025年將延續此創新模式，對外公開徵求企業參與出題，再結合專利分析人才深入解析，協助企業掌握專利技術趨勢並優化布局策略，同時也促成企業媒合優秀人才，達成雙贏目標。

由智慧局舉辦的「產業專利分析與布局競賽」於2025年已邁入第5年，從歷年的過程中吸取經驗，不斷的調整及改進，以更貼近參賽者及業界的需求；然而；宗旨及初衷始終不變，為的是「促進創新或研究發展成果之流通及運用，建立國內外各界交流專利分析布局知識與產業趨勢的管道」。至於企業出題則是第2年主辦時才加入的模式，希望透過「企業出題、人才解題」的賽制設計，將產業第一線的實務需求與關注重點，交由競賽專利分析人才進行深度解題，促進產學研交流機會並開創合作契機，協助企業深耕產業分析與專利布局，以培育智財專業人員成就共贏，打造利於新世代產業創新創業發展之友善環境。

企業出題規定

整理企業出題規定如下：

（1）申請資格：國內外具專利分析布局需求之各產業領域之企業/法人。

（2）每一企業 / 法人單位出題數目以 3 題為限，並依企業出題申請表提供競賽主題內容，由主辦單位及執行單位進行格式審查，檢視內容之明確性與難易度，如有超出競賽分析範圍，將由執行單位聯繫出題企業進行調整，並於確認後將出題企業名單及題目對外公告。

（3）出題企業應指派專人擔任聯絡窗口，協助本競賽企業交流活動進行相關事宜，以智權部門人員或辦理智權發展業務者尤佳。

（4）出題企業應協助配合競賽之企業出題說明、提供參賽團隊諮詢、提供頒獎典禮輸出物相關資料、競賽作品回饋及典禮嘉勉獲獎團隊等活動，共同促進產學研交流互動。

（5）為回饋出題企業參與本競賽活動，出題企業可指派至多 2 名人員參與本競賽「教育訓練」課程，提升企業專利分析技術能量。課程將邀請國內具產業專利分析與布局之專家學者講授，內容包含專利檢索實作、專利地圖製作、產業專利發展策略及專家產業分析實務分享等課程。

競賽主要時程如圖1所示。

圖1.「2025年產業專利分析與布局競賽 ─ 企業出題」主要時程；圖片來源：經濟部智慧財產局

申請期限為即日起至2025年 2 月 21 日(五)17:00前，其他申請細節及注意事項請參考智慧局活動網址(https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-988193-efefa-1.html)，或下載「2025年產業專利分析與布局競賽企業出題辦法」。

備註：

[1] 「企業出題×團隊解題」模式促進專利分析與產業需求精準對接！ 鴻海、台灣大哥大心得分享: https://naipnews.naipo.com/1594

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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