2050全球氫能市場達1.2兆美元 亞太地區占一半、技術領先歐美

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

亞太地區正處於潔淨氫能經濟發展的關鍵時刻。作為實現2050年全球淨零排放目標的重要工具，氫能在減少碳排放、推動能源轉型和經濟增長方面扮演了重要角色。隨著鋼鐵製造、化工、航空、航運等高排放產業的逐漸轉型，亞太地區對氫能的需求正在急速增長。根據預測，亞太地區的氫能需求將從2030年的6700萬噸增加至2050年的2.35億噸，成為全球最大的氫能需求市場。

勤業眾信聯合會計師事務所2024年12月下旬舉辦了《氫供給『政』加速實現減碳未來》研討會，聚焦探討氫能政策與基礎建設之重要趨勢，希望能共同加速擴大氫能供給；並同步發布勤業眾信《亞太地區的潔淨氫能：啟發思維的燃料》報告 (下稱《報告》)，《報告》指出，氫能為達成淨零排放的關鍵綠能型態，預計全球2050年氫能市場值將達到1.2兆美元、亞太地區氫能市場值將達全球50%占比（圖2）。

氫能減碳勢在必行，政策偕同產業實現共識

勤業眾信電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞指出，隨著全球邁向2050淨零轉型的進程加速，多元綠能已成為能源轉型主要政策之一，台灣2025淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫中，已訂定2050年淨零碳排總電力氫能占比預計達9%至12%之發展目標，相關政策演進速度深刻影響台灣氫能產業的發展動能。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，氫能乃重要的調節性載體，在各領域提供關鍵減碳途徑，須持續搭配綠色金融加速落實，同時展望推動氫戰略方案短中期目標政策以加速氫能發展。工研院產科國際所能源研究組研究經理石蕙菱指出，減排是推動氫供給和氫能貿易的核心命題與發展契機，影響標準與政策制定；財團法人驗船中心再生能源處處長詹育禔與臺灣港務股份有限公司企劃處資深處長蔡淑慧更從應用端指出氫能具替代燃料性質，是達成減碳需求之重要選項。

綜上所述，氫能減碳具各方共識，勤業眾信指出，實現此共識必須透過政策顯著支持發揮決定性作用，運用台灣國際航運樞紐地位，具備在亞太地區取得發展氫能的獨特優勢，為淨零轉型開創多元路徑，更創造綠色經濟新機會。

此外Deloitte日本（Deloitte Japan）永續團隊合夥人Yotaro Akamine以豐富服務經驗分享日本氫能相關政策之趨勢，包含清楚定義潔淨氫與氨、補助、差價合約機制、拍賣、碳費、以及示範場域……等等，皆為氫能市場弭平供給與需求端差距並穩定產業鏈信心。Yotaro Akamine指出，政府與業者攜手與業界專家進行諮詢，將有助於識別政策規畫與產業鏈發展中的風險，並促進資源的有效媒合，從而創造氫能領域的獨特優勢。

亞太地區的潔淨氫能發展分析

勤業眾信同步發佈的《亞太地區的潔淨氫能：啟發思維的燃料》報告顯示，中國和印度是亞太地區氫能需求的重點地區，合計占整體需求的約70%。這兩個國家不僅具有巨大的國內市場潛力，還可以利用本地再生能源技術發展競爭性氫能供應，中國的自給率預估可能達到90%左右。然而，由於需求快速增長，可能在初期需要仍依賴進口作為補充。反觀日本和韓國則因為國內資源有限，主要通過進口來滿足需求，預計其2030年的氫能市場規模將達430億美元，2050年將進一步擴大至640億美元。

《報告》預計亞太地區國家在2030年將需要進口1,800萬噸潔淨氫能及其衍生物，到2050年則將增至5,300萬噸；這意味著到2050年時，每年的跨境貿易額將達到1,450億美元。

圖1. 亞太各區各產業和國家的氫能需求 (單位：百萬噸氫氣)；圖片來源：《亞太地區的潔淨氫能：啟發思維的燃料》，勤業眾信，2024。

圖2. 2050年氫氣市場價值 (按地區) ；圖片來源：《亞太地區的潔淨氫能：啟發思維的燃料》，勤業眾信，2024。

氫能技術與投資

亞太地區在技術層面上具有明顯的領先地位。無論是電解槽 (70%)、儲氫技術 (89%)，還是氫氣渦輪機 (66%)，亞太地區在這些核心技術領域的專利擁有量均占全球市場的主導地位。這種技術優勢為該地區提供了推動氫能經濟的有利條件，但將其轉化為實際市場份額還需要解決技術部署的規模化問題。此外，亞太地區還需針對氫能標準化及生產成本優化，進一步提升國際市場競爭力。

圖3. 前20大專利持有者在特定氫能技術領域的市占率；資料來源：Deloitte氫能專利分析 (Hydrogen Patent Landscape)

儘管潛力巨大，亞太地區的氫能經濟仍面臨諸多挑戰。當前，氫能市場仍處於早期階段，投資的可預測性和風險分擔機制尚未完善，這使得早期專案的推進進度緩慢。此外，各國在氫能市場的政策支持方面缺乏統一性，導致跨境貿易、碳認證以及需求和供應端的協調性不足。跨國間的氫能合作和貿易框架仍需進一步完善。前面提到亞太地區到2050年，每年將需要進口5,300萬噸氫氣及其衍生物，這意味著高達1,450億美元的跨境貿易額；但目前的貿易走廊建設尚不成熟，難以支撐如此規模的需求。

為推動潔淨氫能經濟的發展，亞太各國政府已宣布一系列支持計畫。例如，澳洲推出了「氫啟動計畫」，投入超過80億美元稅收減免；印度則啟動了「國家綠氫任務」，初期投入3.7億美元，用於建設國內生產能力。韓國、日本和新加坡也分別針對需求端提出了大規模投資計畫，涵蓋電力和氨氣招標等領域。然而，這些計畫大多相對獨立運作，未能在區域範圍內形成協同效應。未來，各國應更緊密合作，以統一跨境貿易標準和碳認證框架，從而降低市場不確定性，促進氫能經濟規模化發展。

亞太地區的氫能市場發展還需巨額投資支持。未來25年內，累計投資需求將達3.2兆美元，其中超過一半將用於再生能源的發電和傳輸，電解技術也需要大量資本投入。澳洲作為主要氫能出口國，需要針對上游資產進行大規模資本支出，而日本和韓國等國則需加強氫能運輸和再轉化技術的建設。

展望未來，亞太地區需要克服市場與政策的多重障礙，將潔淨氫能的發展動能轉化為具投資價值的實際行動。這包括通過政策協調和技術合作，促進區域間的貿易便利化，為投資者提供更大的市場信心。同時，價值鏈中的各方參與者需共同努力，從技術標準、成本控制到風險分擔，全面推動氫能市場的長期可持續發展。

隨著潔淨氫能成為全球能源轉型的重要基石，亞太地區不僅擁有實現碳中和的巨大潛力，也在全球氫能經濟中擁有重要的戰略地位。唯有在政策、技術、資本和市場協同發展的基礎上，亞太地區才能真正把握這一轉型機遇，成為未來潔淨能源經濟的核心驅動力。

結論及行動建議

毫無疑問的，亞太地區在潔淨氫能的發展中正處於重要轉折點，而2025年料將成為市場突破的關鍵一年，各方應迅速行動以克服投資障礙，推動價值鏈的完整化與協作；具體而言，政府應給予政策支持、技術創新與市場需求的協同發展；亞太地區有望成為全球潔淨氫能經濟的領航者

勤業眾信建議，於政府層面，應統一跨境氫能貿易規範，簡化外人直接投資流程、協調氫能支持機制的時間安排，促進市場透明性；就氫能供應商而言，應加速建設成本控制及技術標準化、與上下游協作，共同制定一致的投資策略；最後，承購商與服務提供者，應建立創新風險分擔機制，確保市場信心、並提供可靠的碳排放認證與監測，推動價格發現機制。

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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