AI應用為氣候投資亮點、能源新創獲得更多資金青睞

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

PWC近期發布《2024氣候科技現狀報告》（STATE OF CLIMATE TECH 2024），在歷經三年投資高峰後，全球對氣候科技新創企業的投資交易放緩，但人工智慧（AI）應用、氣候變遷調適及前瞻性能源解決方案的新創企業，仍然受到資金青睞。

在氣候科技投資達到高峰三年後，2024年開始出現反轉。氣候科技融資金額從2022年第四季到2023年第三季的790億美元，下降到2023年至2024年同期的560億美元。從事AI相關技術的新創公司2024年前三季籌集60億美元，占氣候科技總投資的14.6%，主要投資領域包括自駕車以及農業、智慧家庭和智慧能源解決方案。

值得注意的是，氣候科技投資於各產業的資金分配比例有所改變，2024年前三季能源相關的新創公司獲得資金占比略高於去年同期，但工業領域獲得資金比例則減少；28%的氣候科技投資支持從事氣候變遷調適與強化韌性相關解決方案的新創公司，其產品和服務如保險或城市降溫等，未來需求將持續增加。

透過AI解決方案 提升氣候韌性

多年來，人工智慧在創投市場中一直備受關注，投資者對人工智慧的熱情也延續到了氣候技術領域。2023全年從事AI相關技術的新創公司，占所有氣候科技投資的7.5%，總金額達50億美元。光是2024年前三季，這些AI新創企業就籌集到60億美元，比2023全年多出10億美元，占氣候科技總投資的14.6%。主要投資領域包括自駕車（占AI相關投資的62%），以及農業、智慧家庭和智慧能源解決方案等工業應用（占20%）。投資人相信，人工智慧在數據分析、預測建模和優化方面的能力，可以為減排和氣候適應能力方面的提供突破性應用，並在提升能源效率、減少碳排放和改善各產業環境表現具有潛力，像是運用在優化建築物的冷卻系統、優化風力發電機產能、調整電動車的充電時間以平衡電力供需，以及優化製造流程等。

此外，新創公司透過創建AI驅動的系統來提升氣候韌性，如利用深度學習和電腦視覺技術，藉助衛星或地面感測器來檢測、驗證和分類野火。在農業領域，自動駕駛曳引機可在高溫不適合人工操作的情況下繼續農耕作業。不過，AI的高耗能也引發部分擔憂，主要考量為電力供應是否能夠滿足資料中心的需求，以及是否導致溫室氣體排放激增，部分新創公司正在研發浸沒式冷卻和熱能回收等技術以解決耗能問題。

能源相關新創公司脫穎而出，工業領域則減少

氣候技術投資在各產業獲得資金的比例也發生變化，2024年前三季能源相關的新創公司獲得資金占比近35%，略高於2023全年的30%。其中，兩家專注於綠氫和替代燃料的公司各自籌集超過10億美元，另外超過30家潔淨能源企業各自籌集至少1億美元。

工業領域（包括工業、製造業和資源管理）中的氣候科技新創公司在融資相對減少，資金占比從2023年的17%下降至2024年前三季的7%，接近該領域的歷史平均水準。然而工業領域的溫室氣體排放占全球34%，投資與造成的問題不成比例，投入的資金可能不足以有效應對該領域的排放問題。

食品、農業和土地使用（FALU）以及建築環境產業產生大量溫室氣體，但氣候科技投資卻相對較少。不過，仍有越來越多的資金流向了致力於綠氫和碳捕獲、利用和儲存（CCUS）的新創企業，這兩項技術具有很大的減排潛力。

氣候變遷調適與強化韌性，未來需求將持續成長

近年來，極端天氣事件的頻率和強度顯著增加，氣候危險可能會繼續加劇，2024年有望成為有記錄以來最熱的一年。

風險投資者已經注意到投資解決方案的必要性。氣候變遷調適與強化韌性的解決方案，是指對於已經發生或正在醞釀中的氣候災難事件採取策略與行動，強化自身的韌性，以調適氣候事件的負面衝擊。檢視氣候變遷調適與強化韌性領域的投資重點，在2024年前三季中，食品、農業和土地使用（FALU）產業在氣候變遷調適與強化韌性解決方案交易中占44%，遠超過其他所有產業。FALU產業的相關應用，例如透過AI識別能提高作物抵抗力的基因，以應對乾旱和極端高溫等威脅，或開發檢測植物壓力的技術等等。其次是工業（14.1%）、能源（14.4%）與建築環境（9.6%）。

圖1. 氣候變遷調適與強化韌性領域的投資重點；資料來源：Pitchbook，PwC分析

統計2024年前三季，28%的氣候科技投資案支持從事氣候變遷調適與強化韌性解決方案的新創公司，其產品和服務可幫助應對熱浪、野火、洪水和其他氣候壓力。其中，約10%交易投資於專門發展氣候變遷調適與強化韌性的企業；另外，考慮到天災成本不斷增加，投資人認為需要與保險和風險管理相關的氣候變遷調適與強化韌性解決方案，因此有18%的交易，是投資給開發氣候變遷調適與強化韌性解決方案，以及開發減排相關技術或產品的新創公司。其中，約85%關於氣候變遷調適與強化韌性的投資是流向北美和歐洲的新創公司。

展望未來，氣候變遷調適與強化韌性領域的投資人應多投資開發中國家的新創公司，因為這些國家更容易受到氣候變遷的影響。此外，投資人應關注相關新創投資的重大出場，因目前創業投資的成功案例不多，前併購案的金額均在10億美元以下，大部分氣候變遷調適與強化韌性相關公司不會選擇IPO，而是透過被併購成為大企業所提供的解決方案之一。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，低碳經濟轉型的趨勢已經顯現，若投資人和企業能夠在轉型中搶得先機，便能創造出可觀的價值。在AI、氣候變遷調適與強化韌性以及針對高排放產業的氣候解決方案等領域，探索氣候科技的潛能，邁向淨零未來。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》372期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】