「大南方新矽谷」串聯半導體S廊帶 構建AI產業生態系

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

為落實賴政府施政目標，推動台灣成為「人工智慧之島」，國家科學及技術委員會（國科會）提出了「大南方新矽谷」推動方案，於台南沙崙智慧綠能科學城興建「AI創新應用大樓」，並於2025年1月3日舉行「大南方新矽谷」推動方案暨「AI創新應用大樓」招商啟動典禮。本方案將以台南沙崙為核心，於嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，構建以AI為核心的產業生態系，實現「AI產業化、產業AI化」，推動全產業數位轉型應用，全面提升台灣在全球科技產業的競爭力。

賴清德總統 (左)及國科會主委吳誠文(右)於大南方新矽谷」推動方案暨「AI創新應用大樓」招商啟動典禮中致辭；照片提供：國科會

三項任務 四大策略

國科會指出，「大南方新矽谷」推動方案 (下稱《推動方案》)主要有三項任務，涵蓋技術研發、系統整合與應用文化培育。首先，台灣需具備AI科技自主研發能力，提升產業研發量能，並從設計到整合可自主發展及訂定規格；其次，台灣需建立涵蓋晶片設計與製造的完整產業鏈，促進技術轉移與系統整合；最終目標是推動人工智慧普及與應用，以及培養產業使用AI技術的文化，透過工具使用能力的廣泛提升，加速數位轉型，協助各類產業實現智慧創新轉型並提升競爭力。

「大南方新矽谷」推動方案之3大任務4大策略；圖片來源：「大南方新矽谷」推動方案簡介，2025/01/03

同時，《推動方案》擬定四大策略，朝前述三項任務邁進：第一是「擴算力」，要建置高效能AI運算資源與安全的數位基礎設施；第二是「鏈場域」，要整合沙崙智慧綠能科學城及周邊產業聚落，促進應用場域的創新發展；第三是「引人才」，聚焦培育AI軟硬體系統整合專業人才；第四是「展應用」，推動智慧醫療、資安、淨零綠能及智慧交通等AI應用場景落地，提升產業應用深度與廣度。

賴清德總統於啟動典禮中對展示的技術深感興趣；照片提供：國科會

產官學研緊密配合 攜手共同推動

《推動方案》將致力推動學研單位與產業協會合作，強化AI在中小企業的應用，透過需求導向的系統設計與場域實驗，聚焦「需求分析能力」和「自主AI系統設計能力」，透過建立整合機制，串聯需求面、產業面和人才面，將數位轉型與AI技術應用於各產業，以提升產業競爭力。

結合產官學研共同推動；圖片來源：「大南方新矽谷」推動方案簡介，2025/01/03

《推動方案》亦將在跨部會引導下，帶領淨零綠能及智慧醫療技術提升，包括「化合物半導體創新應用與產業發展」、「綠能科技示範」，以及「綠氨轉氫、燃料電池應用展示、微電網與其他淨零技術發展」，打造綠能科技示範場域，加速綠能技術商業化，以達成淨零轉型目標。另將建構生醫產業研發及創新服務一站式支持系統，推動生醫技術創新研發、測試、驗證，以提升臺灣在全球生技醫療市場的競爭力。同時也推動資安及智慧能源管理技術落地應用，強化臺灣數位基礎建設的智慧化、安全性與穩定性。

《推動方案》將帶領淨零綠能及智慧醫療技術提升，包括「化合物半導體創新應用與產業發展」、「綠能科技示範」，以及「綠氨轉氫、燃料電池應用展示、微電網與其他淨零技術發展」；圖片來源：「大南方新矽谷」推動方案簡介，2025/01/03

以沙崙為核心的南部產業生態系

這樣的產業生態系會以沙崙為核心，開始鏈結到南部半導體S廊帶科學園區、科技產業園區、產業園區，搭配各主管部會和地方政府所推動供水、供電、交通等基礎建設，以及教育、醫療資源、文化設施等相關的配套措施，促進南部產業和安居生活均衡發展。

沙崙智慧綠能科學城從2016年啟動至今，已逐漸匯集關鍵科技能量，「大南方新矽谷」推動方案將著重建構系統性與跨部會合作，提升區域產業競爭力。同時透過今日啟動招商之「AI創新應用大樓」，進一步整合人工智慧產業專區，提供技術研發、測試、驗證及進駐服務，讓沙崙成為AI技術示範與產業化的中樞，並將智慧科技應用等技術擴散至全臺灣。

國科會指出，在國際市場對AI技術需求日益增加的情勢下，台灣憑藉晶片製造與IC設計，占有一定的領先優勢，未來期望透過「大南方新矽谷」推動方案之落實執行，在應用層面與數據技術上取得突破，更是政府在AI智慧應用、綠能及資安技術上的長遠布局，通過南北資源平衡與跨部會協作，提升南台灣的創新能量與國際影響力，不僅是台灣邁向AI強國的重大策略，也為下一個科技世代的競爭奠定穩固基礎。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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