智慧局公告「設計專利加速審查試行作業方案」延長2年

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

為提供設計專利申請案更多元而彈性之審查方式，經濟部智慧財產局（智慧局）於2024年12月17日公告，自2023年9月1日起至2024年12月31日止試行的「設計專利加速審查試行作業方案」將繼續試行至2026年12月31日止；且會依試行情形再行評估是否持續實施或修改此方案。

申請條件

基本上，符合「設計專利加速審查試行作業」的條件有3，只要符合其中一項，即可提出申請：

● 事由 1：第三人商業實施

申請人依事由1申請加速審查者，應檢附第三人為商業上實施有關之證明文件 (例如產品型錄、報章雜誌等，皆可作為非專利申請人商業實施之證明文件)，並應敘明該第三人資訊、實施行為及其起始時間。

● 事由 2：所請設計獲得國內外著名設計獎項

申請人依事由2申請加速審查者，應檢附與申請人名稱相符之獎狀及所對應獲獎設計外觀之證明文件。本事由受理之設計獎項如下：

(1) 我國金點設計獎

(2) 德國iF獎（iF Design Award）

(3) 德國紅點設計獎 (Red Dot Design Award)

(4) 日本優良設計獎（Good Design Award）

(5) 美國傑出工業設計獎 (International Design Excellence Awards，IDEA)

智慧局指出，設計師在參加國內外著名設計獎時，通常比較重視設計概念的傳達，但在申請設計專利時，不免礙於工程或商品化考量而微幅變更獲獎設計之外觀。因此，審查委員在獲獎設計外觀和設計專利申請案圖式的認定上，並非追求形式上的完全一致。若設計之外觀細部稍加變化，而對整體視覺效果並無顯著影響者，仍會認定屬於「相同設計」之範圍而符合加速審查事由。

● 事由 3：新創企業之設計專利申請案

申請人依事由3申請加速審查者，每一新創公司於同一年度以3件為限。此方案所適用之新創公司，為依台灣公司法或外國法律組織登記設立未滿八年之公司；公司設立期間之計算，自該公司設立之日起至設計專利申請案申請日止，未滿八年者；前述期間之計算，如主張優先權者，以最早之優先權日為準。

如申請人為依台灣公司法成立的本土公司者，不須檢送證明文件，智慧局得透過商工登記公示資料查詢服務網站進行查核；如申請人為外國公司者，應檢附外國公司設立日期之證明文件，並提供中譯本；若證明文件非正本者，應提供切結書。

申請時點及方式

符合以上任一條件且有意欲申請加速審查者，須於接獲智慧局通知初審即將進行審查後，至接獲第一次審查意見通知前之期間提出申請。在提出申請時，應依智慧局規定之電子方式進行，並檢附相關證明文件；於試行期間，此方案免申請規費。

如申請加速審查之文件不齊備時，智慧局會發函通知申請人補充文件，在申請人尚未將相關資料補齊前，均回歸到一般審查程序中處理，待申請人於加速審查相關文件齊備之日起，才會進入加速審查程序。若申請人所送文件齊備，智慧局不會另外發函通知申請人，原則上在提出文件齊備申請後2個月內，申請人就會收到審查結果 (包含核准審定或審查意見通知函)。

同場加映：「設計專利線上申請系統」12月19日起對外開放

為提升專利線上申請作業便利性，智慧局參考商標線上申請服務模式，全新打造適用設計專利之網頁式平台「設計專利線上申請系統」，使用者毋須安裝單機版工具，透過瀏覽器即可使用，並可支援跨裝置使用。

智慧局於2024年度優先開放設計專利及衍生設計專利之新申請以及其他申請功能，包括再審查、修正、補正、領證、繳納年費、一般申復、撤回、延緩及讓與等；同時為利使用者快速方便填寫申請資料，系統提供多項全新輔助功能，如：「我的草稿」功能儲存編輯中案件(保留30天)，並於申請後續文時提供「我的案件」功能可選取帶入最近7日內申請案件資料。

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》371期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】