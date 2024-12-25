快訊

重達20多公斤！一夜搬光4210枚硬幣 銅板女大盜落網

建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

智慧局公告「設計專利加速審查試行作業方案」延長2年

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

為提供設計專利申請案更多元而彈性之審查方式，經濟部智慧財產局（智慧局）於2024年12月17日公告，自2023年9月1日起至2024年12月31日止試行的「設計專利加速審查試行作業方案」將繼續試行至2026年12月31日止；且會依試行情形再行評估是否持續實施或修改此方案。

申請條件

基本上，符合「設計專利加速審查試行作業」的條件有3，只要符合其中一項，即可提出申請：

● 事由 1：第三人商業實施

申請人依事由1申請加速審查者，應檢附第三人為商業上實施有關之證明文件 (例如產品型錄、報章雜誌等，皆可作為非專利申請人商業實施之證明文件)，並應敘明該第三人資訊、實施行為及其起始時間。

● 事由 2：所請設計獲得國內外著名設計獎項

申請人依事由2申請加速審查者，應檢附與申請人名稱相符之獎狀及所對應獲獎設計外觀之證明文件。本事由受理之設計獎項如下：

(1) 我國金點設計獎

(2) 德國iF獎（iF Design Award）

(3) 德國紅點設計獎 (Red Dot Design Award)

(4) 日本優良設計獎（Good Design Award）

(5) 美國傑出工業設計獎 (International Design Excellence Awards，IDEA)

智慧局指出，設計師在參加國內外著名設計獎時，通常比較重視設計概念的傳達，但在申請設計專利時，不免礙於工程或商品化考量而微幅變更獲獎設計之外觀。因此，審查委員在獲獎設計外觀和設計專利申請案圖式的認定上，並非追求形式上的完全一致。若設計之外觀細部稍加變化，而對整體視覺效果並無顯著影響者，仍會認定屬於「相同設計」之範圍而符合加速審查事由。

● 事由 3：新創企業之設計專利申請案

申請人依事由3申請加速審查者，每一新創公司於同一年度以3件為限。此方案所適用之新創公司，為依台灣公司法或外國法律組織登記設立未滿八年之公司；公司設立期間之計算，自該公司設立之日起至設計專利申請案申請日止，未滿八年者；前述期間之計算，如主張優先權者，以最早之優先權日為準。

如申請人為依台灣公司法成立的本土公司者，不須檢送證明文件，智慧局得透過商工登記公示資料查詢服務網站進行查核；如申請人為外國公司者，應檢附外國公司設立日期之證明文件，並提供中譯本；若證明文件非正本者，應提供切結書。

申請時點及方式

符合以上任一條件且有意欲申請加速審查者，須於接獲智慧局通知初審即將進行審查後，至接獲第一次審查意見通知前之期間提出申請。在提出申請時，應依智慧局規定之電子方式進行，並檢附相關證明文件；於試行期間，此方案免申請規費。

如申請加速審查之文件不齊備時，智慧局會發函通知申請人補充文件，在申請人尚未將相關資料補齊前，均回歸到一般審查程序中處理，待申請人於加速審查相關文件齊備之日起，才會進入加速審查程序。若申請人所送文件齊備，智慧局不會另外發函通知申請人，原則上在提出文件齊備申請後2個月內，申請人就會收到審查結果　(包含核准審定或審查意見通知函)。

同場加映：「設計專利線上申請系統」12月19日起對外開放

為提升專利線上申請作業便利性，智慧局參考商標線上申請服務模式，全新打造適用設計專利之網頁式平台「設計專利線上申請系統」，使用者毋須安裝單機版工具，透過瀏覽器即可使用，並可支援跨裝置使用。

智慧局於2024年度優先開放設計專利及衍生設計專利之新申請以及其他申請功能，包括再審查、修正、補正、領證、繳納年費、一般申復、撤回、延緩及讓與等；同時為利使用者快速方便填寫申請資料，系統提供多項全新輔助功能，如：「我的草稿」功能儲存編輯中案件(保留30天)，並於申請後續文時提供「我的案件」功能可選取帶入最近7日內申請案件資料。

參考資料：

  1. 設計專利加速審查試行作業方案訂自114年1月1日起至115年12月31日止，延長2年》，2024年12月17日，智慧局官網

  2. 設計專利加速審查試行作業方案答客問，智慧局官網

  3. 本局「設計專利線上申請系統」自即日起對外開放，提供設計專利及衍生設計新案申請功能，歡迎多加使用！》，TIPO資訊室；2024年12月19日

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》371期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

國衛院： 長期使用愷他命的腦部損傷比思覺失調症患者嚴重

USPTO於 2025年1月調整多項商標業務收費：提醒及建議

USPTO 將於2025月1日19 開徵IDS及延續案附加費

美國IPO協會去信川普，對下任USPTO局長人選提出建言

相關新聞

2024年台灣人工智慧發展概況與未來展望

台灣目前在發展人工智慧（AI）的議題，無論在產業上是否投資新創、政府作為等面向上皆尚待提升。或許，找到下一個能發展的AI大題目是凝聚台灣產業及政府對發展AI共識的方法？本文主要針對2024年台灣在AI產業發展現況，並於國際間AI競爭趨向白熱化的狀況下台灣能掌握的機會、遭遇挑戰及解決方法進行分享。

智慧局公告「設計專利加速審查試行作業方案」延長2年

為提供設計專利申請案更多元而彈性之審查方式，經濟部智慧財產局（智慧局）於2024年12月17日公告，自2023年9月1日起至2024年12月31日止試行的「設計專利加速審查試行作業方案」將繼續試行至2026年12月31日止；且會依試行情形再行評估是否持續實施或修改此方案。

2023年美國地方法院值得注意的設計專利案件 - 2： 專利侵權比對中相關先前技藝與結語

北美智權報第370期已經介紹過美國地方法院在設計專利圖式之間一致性及準確性和專利侵權比對中相關先前技藝重要性的相關案例。本文延續前文繼續介紹美國地方法院專利侵權比對中相關先前技藝重要性的相關案例外亦針對這些訴訟案件給予結論。本系列全文可至[北美線上論文集]查詢。

專利權人對通路商提出專利侵權民事訴訟時之訴訟標的價額計算

當通路商不販售專利產品而改賣可替代專利產品的侵權產品時，通路商即涉及專利侵權行為。當專利權人欲對通路商提起專利侵權民事訴訟，其必須繳交裁判費，而該費用的計算乃基於個案之訴訟標的價額。本文欲透過智慧財產法院（智財法院）101年民專抗字第8號民事裁定[1]（下稱101年民專抗字8號裁定），來介紹該訴訟情境下之訴訟標的價值可如何計算。

再談「擬制喪失新穎性的直接置換」：智商法院111年度民專上字第19號二審判決

說到擬制喪失新穎性，很多人都把重點放在「先前技術」的適格性。然而，在實際運用擬制喪失新穎性相關規定的時候，先前技術是否適格僅僅是門檻，踏進門檻之後，真正的重點在於如何判斷所謂的「內容相同」。

「國衛院×成功大學×安宏生醫」攜手開啟癌症治療神經保護新紀元

國家衛生研究院生技與藥物研究所（國衛院生技藥研所）研究員夏克山與國立成功大學（成大）校長沈孟儒及前副校長張俊彥聯合帶領之新藥研發團隊，歷經十年以上深耕研究，成功將基礎科學創新轉譯為臨床應用，並於12月17日舉辦技術移轉簽約儀式，將技術成果神經保護藥物DBPR168移轉予安宏生醫股份有限公司（安宏生醫），正式邁入產學研合作的新里程碑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。