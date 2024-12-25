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國衛院： 長期使用愷他命的腦部損傷比思覺失調症患者嚴重

聯合新聞網／ 北美智權報
從左至右：國衛院研究員劉玉麗、鍾安妮醫師、黃名琪教授、國衛院副院長陳為堅；照片提供：國衛院
從左至右：國衛院研究員劉玉麗、鍾安妮醫師、黃名琪教授、國衛院副院長陳為堅；照片提供：國衛院

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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

國家衛生研究院(國衛院)於12月16日舉行了研究成果發表會，讓國人了解長期使用愷他命造成的腦部損傷比思覺失調症患者嚴重。國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗實驗室團隊與黃名琪教授、陳柏妤醫師、鍾安妮醫師以及瑞士蘇黎世大學Bavato醫師團隊合作，探討長期且大量使用愷他命之成癮患者(Ketamine Dependence，KD)若具持續性精神病症狀和腦部功能之相關性，證實愷他命成癮伴隨持續性精神病（Ketamine dependence with Persistent Psychosis，KPP)患者的腦部損傷最為嚴重，並發現KPP患者體內神經絲輕鏈(Neurofilament light chain，NfL)的濃度，明顯較沒有持續性精神病症狀(KNP)患者、思覺失調症患者或健康者還高，可將NfL作為神經軸突損傷的指標。國衛院的研究成果已於今年 (2024)在國際知名學術期刊《Asian Journal of Psychiatry》發表。

美國成癮醫學會(American Society of Addiction Medicine，ASAM)對成癮的定義是「一種與大腦有關的慢性疾病，涉及增強、記憶、動機等心理機制，有無法克制的特性，且會造成人際和情緒的功能損傷」，而藥品成癮更是會造成腦部損傷。臺北市立聯合醫院松德院區暨衛生福利部藥癮治療示範中心黃名琪教授曾做過有關愷他命成癮患者的系列研究，顯示部分愷他命成癮患者在長期且大量使用下，可能引發持續性精神病症狀(KPP)，其精神病理學和認知障礙與思覺失調症(schizophrenia)類似，但沒有持續性精神病症狀(KNP)的患者則無此現象。

圖片來源：《長期使用愷他命出現精神病症狀之患者於腦部損傷比思覺失調症患者嚴重》簡報；黃名琪醫師，臺北市立聯合醫院松德院區院長及臺北醫學大學醫學院精神科教授，2024年12月16日
圖片來源：《長期使用愷他命出現精神病症狀之患者於腦部損傷比思覺失調症患者嚴重》簡報；黃名琪醫師，臺北市立聯合醫院松德院區院長及臺北醫學大學醫學院精神科教授，2024年12月16日

過去劉玉麗研究員與黃名琪教授的合作研究中，就發現長期大量使用愷他命體內之NfL高於一般正常人；而KD患者在精神病理學和認知障礙上有明顯程度上的落差。此次分析64名KD患者 (其中53位為KNP，11位為KPP)，37名未使用抗精神病藥物的思覺失調症患者(SCZ)以及80名健康對照者(NC)體內之NfL的濃度，期望以此了解KD患者與SCZ腦部損傷的程度。結果顯示，KPP組的NfL濃度最高，其次是KNP組，而SCZ和NC之間沒有明顯差異，受試者操作特徵(ROC)曲線顯示，NfL濃度可以區分出KPP患者和KNP患者。

圖1. 結果顯示，KPP組的NfL濃度最高，其次是KNP組，而SCZ和NC之間沒有明顯差異；圖片來源：國衛院，2024年12月16日。
圖1. 結果顯示，KPP組的NfL濃度最高，其次是KNP組，而SCZ和NC之間沒有明顯差異；圖片來源：國衛院，2024年12月16日。

成癮藥品大多屬於精神性藥物，藉由刺激大腦形成用藥和情緒記憶連結的神經迴路，並且改變大腦的酬賞系統。儘管先前的證據顯示SCZ在症狀上與KPP的患者相似，但此次研究結果證實後者的神經軸突受損比前者更加明顯。利用NfL作為患者腦部損傷程度的指標，國衛院期望能對於藥癮患者治療方案的開發有所助益。

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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