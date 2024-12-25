8成企業憂永續風險傷競爭力，企業如何因應永續風險？
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吳碧娥╱北美智權報 編輯部
KPMG安侯建業日前發表第二屆《台灣永續風險大調查》，結果顯示超過80%的企業表示永續風險將衝擊其核心競爭力，永續風險不僅是刻不容緩的挑戰，還攸關企業未來的生存與獲利，如何培養迎戰這些風險的「社會應對力」，將是企業ESG績效展現的分水嶺。
永續風險如何衝擊企業營運？
根據KPMG調查發現，企業投ESG的預算趨向兩極化，近五成大型企業願投入新台幣千萬元、而七成中小企業願意投入的資金則未達百萬元。企業普遍因為內部對於永續缺乏共識，且難以具體衡量ESG行動的成果，導致尋求跨部門合作、預算投入的時候往往會卡關，受訪企業表示，缺乏認知、溝通與影響力成果，加上難以凝聚內部眾人之力投入ESG，是目前企業遇到最大的轉型難題（詳見圖1）。
儘管企業在轉型上仍困難重重，但永續議題已經深切影響到企業營運的穩定性、人才招募與競爭力，永續風險已是企業不得不面對的大麻煩。
沒跟上永續趨勢，當心被淘汰
KPMG觀察到，整個區域環境的大幅改變，對台商客戶的影響已經到了生死存亡的地步。過去數十年生產基地設在中國大陸的台商，若不能分散供應鏈，未來恐怕連訂單都接不到。KPMG安侯建業國際新秩序整合策略辦公室主持人劉中惠強調，供應鏈移轉調整是台商企業避風險的首要之務，但同時也為台商企業帶來極大的成本支出。若要投入到一個新環境設廠，不是複製二、三十年前在中國設廠的經驗就足夠，除了要瞭解當地的基礎建設、人力成本、租稅環境和法規，現在還多了淨零碳排的趨勢要考慮進去。另一方面，即使公司本身遷移設廠沒有問題，還要考慮上下游的供應鏈廠商能不能跟上，相關的風險、人才流動、溝通成本都是企業會產生的隱性成本。
因為環境一直在變，企業更要強化自身的應變能力，才能應付永續的各種要求，若企業在這個時間點還不懂得運用科技掌握客戶、提升效率、控管風險，要小心接下來AI時代馬上就會被淘汰。建議企業要重新盤點公司治理的能力，看看管理流程或是組織編制的彈性夠不夠，面對變化的時候能不能積極的應對，若發現不足一定要盡快補起來。
劉中惠也提醒，企業在轉換供應鏈時需要非常多的協助，過程中怎麼穩住人才也非常重要。因為少子化造成的缺工，加上國際間的人才移動趨勢，讓企業要比以前更努力才能留住好的人才，必須打造更細緻的人才政策，針對各種年齡層和不同層級員工的需求提供個別化支持，才能吸納或留任人才。
減碳勢在必行！碳排攸關企業生存問題
環境部在今年10月時公告，碳費徵收拍板為一般費率每公噸300元，將從2025年1月1日正式生效，將來會分階段逐步調升[1]。國泰世華商業銀行風控長張發祥指出，未來開始徵收碳費之後，大型企業若沒有把碳排問題處理好，可能吃掉公司全年的獲利，這是很嚴重的問題。首先，台灣社會氛圍必須改變「股東至上」的概念，否則上市櫃公司將股利全都配發給股東，還有多少錢可以拿來做ESG？很多企業主在面對ESG議題的時候，覺得這是個要花錢的事情，但根據國泰世華銀行長期投入ESG的經驗，公司的EPS跟ESG成效往往是呈正相關的，在永續經營投入越多的企業，這幾年的獲利狀況相對來說都是不錯的。
雖然金融業本身並非降低排放的重點對象，但全球的主管機關非常聰明，知道要從金融業著手，將銀行所有客戶的碳排當作銀行的碳排（金融業的範疇三排放），讓銀行去告訴所有的企業，不做ESG就沒有資金來源，等於是掌控住企業的命脈。張發祥強調，現在台灣沒有一家銀行不重視ESG，意味著不看重ESG的企業在台灣是借不到錢的，不管是對大型企業或中小型企業而言，這都是影響生存的嚴重問題。
相對的，ESG做得好的企業，未來尋求資金或向銀行融資也會相對容易，以台灣銀行界觀點來看，若一家企業不重視ESG或是碳排越來越嚴重，在評估投資或融資時都會列為重要考量。銀行會給3年的期間當作觀察期，若每年減碳成效都有進步可獲得優惠，假設3年內都沒有任何改善，甚至污染越來越嚴重，就不會成為銀行願意借錢的物件。
最後，張發祥也鼓勵企業，不要覺得是因為「政府法規要求」、「供應鏈要求」而被迫做ESG，若從正面思考，ESG已是一個不可逆的趨勢，公司重視ESG表示走在全球的主流正確當中，未來也會更容易受到銀行和投資人青睞。
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資料來源：
- 2024/12/17，KPMG第二屆台灣永續風險大調查發布會。
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