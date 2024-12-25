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地緣政治惡化排第一、社會與經濟風險關注度急遽攀升

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. KPMG安侯建業發佈第二屆《台灣永續風險大調查》報告；攝影：北美智權報／吳碧娥
圖1. KPMG安侯建業發佈第二屆《台灣永續風險大調查》報告；攝影：北美智權報／吳碧娥

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

KPMG安侯建業發佈2024年《台灣永續風險大調查》報告，今年地緣政治風險躍升永續風險榜首，其中社會與經濟面向的永續風險關注度急遽攀升，九大永續風險將於5年內影響超過50%台灣人口，但超過七成企業尚未開始或做好準備，台灣整體社會對於永續風險的投入不足，將成未來重要警訊。

今年最受關注的十大永續風險中，有五項是社會風險，除了前次2022年調查中上榜的「少子化」、「超高齡化」、「經濟不平等及貧富差距大」分別為第二、三、五名，本次更有「社會對立」、「心理健康惡化」躍升進前十名，成為受訪者最關注的社會風險。KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，除了「極端氣候災害頻傳」、「自然資源枯竭」及「空氣品質持續惡化」等環境風險之外，如何發展社會應對力，以有效回應榜上的社會風險，更是企業展績效現、攸關台灣未來發展的焦點。

相較於2022年的調查，會發現今年社會與經濟風險關注度急遽攀升，其中，國際或區域政治關係風險躍升榜首，凸顯政治風險的不穩定性衝擊層面及影響幅度大；而社會資源落差值得關注，經濟不平等、貧富差距、社會對立等風險持續增加；環境風險已成常態，減碳相關討論甚囂塵上，待觀察環境風險是否獲得實質改善。整體來說，民生相關風險佔據2年內的短期排行；長期而言則是環境風險趨於顯著。

圖2. 未來十年台灣重大風險排行變化情形（2022年與2024年比較）；圖片來源：KPMG
圖2. 未來十年台灣重大風險排行變化情形（2022年與2024年比較）；圖片來源：KPMG

本次《台灣永續風險大調查》，涵蓋企業、工商團體、使命型組織（包括社會企業、非營利組織、合作事業）及學術研究、投資人和媒體等跨界利害關係人之負責人、各級主管及職員，共計回收了1,021份有效樣本，並分析出六大關鍵警訊。

九大風險將於五年內影響50%以上的台灣人口

受訪者擔憂「缺乏居住正義」、「經濟不平等及貧富差距大」、「心理健康惡化」、「勞動條件惡化」、「超高齡化轉型壓力」、「少子化危機等六大社會風險」；「通貨膨脹」、「國際或區域正義關係惡化」的兩大經濟風險，以及「極端氣候災害頻傳」的環境風險，這些永續風險於5年內影響超過50%台灣人口，但超過75%的企業尚未開始準備，或是僅初步準備應對，顯見台灣整體社會資源對永續風險因應的投入不足。

圖3. 台灣九大永續風險影響分布；圖片來源：KPMG
圖3. 台灣九大永續風險影響分布；圖片來源：KPMG

KPMG安侯企管健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞指出，高齡與少子現象不僅影響醫療照護資源，對勞動力的衝擊與消費市場轉移更是不容忽視。台灣超高齡社會已來，2036年更將成為極高齡國家，高齡永續成為政府與企業共同重視的國安議題。

超過80%企業將受永續風險衝擊

企業面對人口結構變遷、勞動條件不佳與學用落差等議題導致的嚴重缺工，又有全球暖化、AI新科技氾濫等考驗夾擊，已有85.5%營運不穩定性因此提升、81.5%持續受人才流失與員工招募所苦、61.3% 自認競爭力下降，足見永續風險不僅左右企業中長期發展，更已開始挑戰其當前的經營。

圖4. 台灣永續風險衝擊產業面向排行榜；圖片來源：KPMG
圖4. 台灣永續風險衝擊產業面向排行榜；圖片來源：KPMG

不過今年調查顯示，仍有逾70%企業投入ESG係以「建立聲譽」為主要動機，而非回應市場競爭或營運穩定性挑戰；且僅有1%企業自認已有效應對或解決本業前三大風險、92%則尚未開始或僅初步回應，顯見ESG的目標不應再是品牌行銷，而是須加速思考如何藉此因應永續風險的衝擊、以及早做足準備。

推動永續創新三大挑戰：「影響力評估」、「內部意識與認知」、「相關人力或專業」

超過60%企業表示，已訂定ESG目標，但在推動時仍因「難以評估方案所帶來的影響力」、「管理階層或員工缺乏永續意識與認知」、「未有外部夥伴、內部人力或經驗來設計行動方案」 等挑戰而難以累積成果。此外，調查亦發現，不同規模的公司面對的挑戰也各異：近四成大型企業認為永續意識與認知缺乏、跨部門合作困難是主要的阻礙，中小型企業則尚有逾三成面對資金不足的窘境、小與微型企業面對類似挑戰者更超過四成。

黃正忠認為，多數的企業仍把永續當作是防守（費用），而不是進攻（投資），為此才難以有效將永續化為成長動能與創新策略。黃正忠舉例，金融業可以思考尚有哪些過往較難近用金融服務的弱勢族群，並依照其市場需求重新思考產品設計與佈局，進而有機會增加服務客戶人數、也改善弱勢族群的金融韌性與理財能力；食品業能從友善土地、使用在地原物料、減少包材等思維設計出永續甜點，善加運用策略性思維方能聚合跨部門的翻轉力道。

逾50%使命型組織未有資源或能力進行影響力評估

近年來，由於愈來愈多永續風險解方如雨後春筍般出現，且評估其有效性的方式與過往的財務計算迥異。因此影響力績效評估確實已成為國際間熱議的話題與需求。今年調查也顯示，面對眾多利害關係人的期待，有半數使命型組織其實樂於配合衡量成果，但有 68%未有時間或人力、58%缺乏相關資金、51%則不清楚如何評估。因此，如何協同各方之力補足缺口、降低企業與民眾加入改變的門檻，將是接下來回應永續風險的一大挑戰。

超過50%使命型組織認無充足人才及行銷力

即使永續議題成為社會大眾關注焦點，仍有66%使命型組織苦無充足人才、50%自認品牌行銷能力不足與未能清楚傳達影響力為主要的發展瓶頸。雖然組織充滿翻轉現狀的理想與好點子，無法清楚向既有員工／潛在人才、客戶、消費者等內外部利害關係人傳遞其價，仍難以帶動社會一起化永續風險為轉機。

圖5. 使命型組織經營管理的主要挑戰；圖片來源：KPMG
圖5. 使命型組織經營管理的主要挑戰；圖片來源：KPMG

僅38.1%受訪者對台灣的未來持正向態度

面對重重風險，僅38.1%受訪者對台灣的未來保持樂觀或非常樂觀，更有25.5%持負面態度。即使如此，仍有超過四成民眾認為個人應一起行動翻轉現狀，也期待政府（逾八成）、企業（逾七成）負起責任。雖然未來的不確定性增加，個人願意肩負責任、起身行動的比例仍明顯提升逾兩成，顯示愈來愈多民眾開始意識到個人也是問題解決的重要一環。此外，民眾期待企業帶頭回應風險的比例也增加超過兩成，期許企業接下來應有更多積極的作為，在日常生活中一同實踐永續。

圖6. 誰來領頭化解永續風險；圖片來源：KPMG
圖6. 誰來領頭化解永續風險；圖片來源：KPMG

資料來源：

  1. 2024/12/17，KPMG第二屆台灣永續風險大調查發布會。

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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