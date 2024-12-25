USPTO於 2025年1月調整多項商標業務收費：提醒及建議

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

美國專利商標局（USPTO）於2024年11月18日在美國政府日報《聯邦紀錄》（Federal Register）上發布了最終規則，宣布將於2025年1月18日起正式實施一系列商標業務收費的調整。[1]此次調整不僅涉及申請費用和註冊後維護費用的調整，還新增了數項附加費，目的是確保USPTO能持續提供高效、可靠的商標服務，同時平衡運營成本。

USPTO在其官網上表示，機構每兩年會審查一次其收費、成本和收入結構，以確保其收入能維護商標營運的總成本。根據USPTO最新的審查，得出的結論是必須進行收費調整，以便為商標業務提供足夠的資源來管理美國商標體系，主要關鍵因素有以下4點：

(1) 推動創新策略

(2) 使收費與商標服務的總成本達成一致

(3) 調整收費設定以促進商標制度的有效管理

(4) 提供申請過程處理的選項

以下將針對主要變動內容逐一說明，並探討其可能產生的影響及提出建議。

商標申請費用的主要變動

(1) 取消現行的TEAS費率，統一申請費用

● 現行的TEAS Plus（每類別250美元）和TEAS Standard（每類別350美元）將被取消。

● 所有美國《商標法》第1節和第44節的申請將採用統一的基礎申請費用，金額為每類別350美元。

● 此舉簡化了申請流程，但對於原本使用TEAS Plus的申請人來說，費用有所增加。

(2) 上調馬德里議定書國際申請費用

● 基於美國《商標法》第66(a)節的國際商標申請費用，將從每類別500美元提高至600美元。

(3) 新增附加費用

● 資訊不足費用：若提交的商標申請因資訊不完整而需要補正，將收取每類別100美元的費用。

● 自訂商品或服務描述費用：若申請人未使用USPTO標準的商品或服務描述，而選擇自訂描述，需要支付每類別200美元。

● 超長描述費用：若自訂描述超過1,000字元 (characters)，超出的部分每增加1,000字元，需額外支付每類別200美元。

表1. USPTO於2025年商標申請相關費用調整-1 (單位：美元)， 資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

表2. USPTO於2025年商標申請相關費用調整-2 (單位：美元)， 資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

註冊後維護費用的調整

商標註冊後，商標權所有人需定期提交相關文件以維護商標的法律效力。以下是幾項主要調整：

(1) 第8條聲明（Declaration of Use, 使用聲明）[2]

● 目前費用為每類別225美元，調整後為325美元。

● 此費用適用於提交證明商標仍在使用的聲明。

(2) 第9條註冊延展 (Section 9 registration renewal application)

● 註冊延展申請費用從每類別300美元上調至325美元。

● 此費用適用於每10年一次的商標延展申請。

(3) 第15條聲明（Declaration of Incontestability, 不可爭議性聲明）

● 費用從每類別200美元調整為250美元。

● 此聲明可增強商標的法律地位，使其在某些情況下免於被挑戰。

(4) 第71節聲明（非美國註冊的使用聲明）

● 費用從每類別225美元上調至325美元。

● 適用於依據馬德里議定書提交的商標註冊。

(5) 於WIPO註冊之商標延展

● 費用從每類別300美元上調至325美元。

● 適用於於WIPO提交的商標註冊。

表3. USPTO於2025年商標維護相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

其他重要費用調整

除申請及維護費用外，其他一些重要費用調整如下：

(1) 訴願及異議相關費用

● 訴願 (Petition to the Director)：從250美元上調至400美元。

● 回復請求 (Petition to revive an application ) ：從每次150美元增加至250美元。

● 第3人意見書 (Letter of protest)：從50美元提高至150美元。

(2) 意圖使用(Intent-to-use)申請

● 使用聲明修正 (Amendment to allege use, AAU)：費用從每類別100美元上調至150美元。

● 使用聲明 (Statement of use, SOU)：費用從每類別100美元上調至150美元。

表4. USPTO於2025年商標訴願及異議相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

表5. USPTO於2025年商標使用相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

關鍵時間點與建議

此次費用調整對商標申請人和商標權所有人來說，無疑是變相增加了業務成本。不管是企業或是個人，若有計劃申請新商標或進行續展，建議在2025年1月18日新規生效之前提交，以節省費用；特別是原本適用TEAS Plus費率的申請人，更應考慮盡早提交申請以避免費用上漲。

此外，在新收費標準生效後，商標申請人也可注意以下3點來避免商標申請費用提升：

(1) 使用標準化商品或服務描述：USPTO提供的標準描述不僅有助於提升審核效率，還可避免支付額外的自訂描述費用。

(2) 檢查申請文件的完整性：在提交申請之前，確保所有必要的資料均已準確提供，避免因資訊不足而支付額外費用。

(3) 合理規劃TTAB程序：若涉及異議或取消程序，應提前計劃並評估潛在費用的影響。

總的來說，建議商標申請人及持有人密切關注新規細節，並合理規劃相關程序。如需更詳細的資訊，請參閱USPTO在《聯邦紀錄》上的官方公告。

表6. USPTO於2025年的商標費用總表 (單位：美元)，資料來源：Setting and Adjusting Trademark Fees During Fiscal Year 2025, Federal Register官網

參考資料：

備註： 作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

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