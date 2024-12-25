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USPTO於 2025年1月調整多項商標業務收費：提醒及建議

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

美國專利商標局（USPTO）於2024年11月18日在美國政府日報《聯邦紀錄》（Federal Register）上發布了最終規則，宣布將於2025年1月18日起正式實施一系列商標業務收費的調整。[1]此次調整不僅涉及申請費用和註冊後維護費用的調整，還新增了數項附加費，目的是確保USPTO能持續提供高效、可靠的商標服務，同時平衡運營成本。

USPTO在其官網上表示，機構每兩年會審查一次其收費、成本和收入結構，以確保其收入能維護商標營運的總成本。根據USPTO最新的審查，得出的結論是必須進行收費調整，以便為商標業務提供足夠的資源來管理美國商標體系，主要關鍵因素有以下4點：

(1) 推動創新策略

(2) 使收費與商標服務的總成本達成一致

(3) 調整收費設定以促進商標制度的有效管理

(4) 提供申請過程處理的選項

以下將針對主要變動內容逐一說明，並探討其可能產生的影響及提出建議。

商標申請費用的主要變動

(1) 取消現行的TEAS費率，統一申請費用

現行的TEAS Plus（每類別250美元）和TEAS Standard（每類別350美元）將被取消。

所有美國《商標法》第1節和第44節的申請將採用統一的基礎申請費用，金額為每類別350美元

此舉簡化了申請流程，但對於原本使用TEAS Plus的申請人來說，費用有所增加。

(2) 上調馬德里議定書國際申請費用

基於美國《商標法》第66(a)節的國際商標申請費用，將從每類別500美元提高至600美元

(3) 新增附加費用

資訊不足費用：若提交的商標申請因資訊不完整而需要補正，將收取每類別100美元的費用。

自訂商品或服務描述費用：若申請人未使用USPTO標準的商品或服務描述，而選擇自訂描述，需要支付每類別200美元

超長描述費用：若自訂描述超過1,000字元 (characters)，超出的部分每增加1,000字元，需額外支付每類別200美元

表1. USPTO於2025年商標申請相關費用調整-1 (單位：美元)， 資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網
表1. USPTO於2025年商標申請相關費用調整-1 (單位：美元)， 資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

表2. USPTO於2025年商標申請相關費用調整-2 (單位：美元)， 資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網
表2. USPTO於2025年商標申請相關費用調整-2 (單位：美元)， 資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

註冊後維護費用的調整

商標註冊後，商標權所有人需定期提交相關文件以維護商標的法律效力。以下是幾項主要調整：

(1) 第8條聲明（Declaration of Use, 使用聲明）[2]

目前費用為每類別225美元，調整後為325美元

此費用適用於提交證明商標仍在使用的聲明。

(2) 第9條註冊延展 (Section 9 registration renewal application)

註冊延展申請費用從每類別300美元上調至325美元

此費用適用於每10年一次的商標延展申請。

(3) 第15條聲明（Declaration of Incontestability, 不可爭議性聲明）

費用從每類別200美元調整為250美元

此聲明可增強商標的法律地位，使其在某些情況下免於被挑戰。

(4) 第71節聲明（非美國註冊的使用聲明）

費用從每類別225美元上調至325美元

適用於依據馬德里議定書提交的商標註冊。

(5) 於WIPO註冊之商標延展

費用從每類別300美元上調至325美元

適用於於WIPO提交的商標註冊。

表3. USPTO於2025年商標維護相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網
表3. USPTO於2025年商標維護相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

其他重要費用調整

除申請及維護費用外，其他一些重要費用調整如下：

(1) 訴願及異議相關費用

訴願 (Petition to the Director)：從250美元上調至400美元。

回復請求 (Petition to revive an application ) ：從每次150美元增加至250美元。

第3人意見書 (Letter of protest)：從50美元提高至150美元。

(2) 意圖使用(Intent-to-use)申請

使用聲明修正 (Amendment to allege use, AAU)：費用從每類別100美元上調至150美元。

使用聲明 (Statement of use, SOU)：費用從每類別100美元上調至150美元。

表4. USPTO於2025年商標訴願及異議相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網
表4. USPTO於2025年商標訴願及異議相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

表5. USPTO於2025年商標使用相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網
表5. USPTO於2025年商標使用相關費用調整 (單位：美元)，資料來源：Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO官網

關鍵時間點與建議

此次費用調整對商標申請人和商標權所有人來說，無疑是變相增加了業務成本。不管是企業或是個人，若有計劃申請新商標或進行續展，建議在2025年1月18日新規生效之前提交，以節省費用；特別是原本適用TEAS Plus費率的申請人，更應考慮盡早提交申請以避免費用上漲。

此外，在新收費標準生效後，商標申請人也可注意以下3點來避免商標申請費用提升：

(1) 使用標準化商品或服務描述：USPTO提供的標準描述不僅有助於提升審核效率，還可避免支付額外的自訂描述費用。

(2) 檢查申請文件的完整性：在提交申請之前，確保所有必要的資料均已準確提供，避免因資訊不足而支付額外費用。

(3) 合理規劃TTAB程序：若涉及異議或取消程序，應提前計劃並評估潛在費用的影響。

總的來說，建議商標申請人及持有人密切關注新規細節，並合理規劃相關程序。如需更詳細的資訊，請參閱USPTO在《聯邦紀錄》上的官方公告

表6. USPTO於2025年的商標費用總表 (單位：美元)，資料來源：Setting and Adjusting Trademark Fees During Fiscal Year 2025, Federal Register官網
表6. USPTO於2025年的商標費用總表 (單位：美元)，資料來源：Setting and Adjusting Trademark Fees During Fiscal Year 2025, Federal Register官網

 

參考資料：

  1. Summary of 2025 trademark fee changes, USPTO

  2. Important deadlines: Submit your trademark initial application soon, USPTO

  3. Setting and Adjusting Trademark Fees During Fiscal Year 2025, Federal Register

 

備註：

  1. Setting and Adjusting Trademark Fees During Fiscal Year

  2. 註冊取得商標權階段 自註冊日起第5年後至第6年間，商標權人必須提出第8條聲明（Declaration of Use Under Section 8），證明該註冊商標在美國實際使用於商業活動。

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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