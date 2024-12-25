2024《中國企業專利創新百強榜》發布 華為專利申請量第一、廣東百強企業數量首次領先！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

廣東中策知識產權研究院日前發佈《2024中策－中國企業專利創新百強榜》，華為、中國國家電網和騰訊位列榜單前三名，而OPPO、京東方、百度、格力、重心，中國石油分列第4～10名。另外，今年廣東首度領先北京，成為專利創新百強入榜最多的區域。

《中策－中國企業專利創新百強榜》是中策研究院每年推出的公益性研究專案成果，以中國企業為研究物件，設定數量規模、品質水準、結構佈局和轉化效益等四大評價指標，使榜單各面向的分析結果更加貼合中國企業專利發展的實際狀況。

從中國企業專利創新百強榜「中國發明專利申請量」TOP 10觀察，國家電網、華為、騰訊、OPPO和京東方分列前五名。此外，「海外佈局專利申請量」和「專利被引用次數」TOP 10中，華為、OPPO、騰訊都分列前五名，顯示出極大的創新能力。2024年是中國加入《專利合作條約》（PCT）30周年。30年來，中國深入實施知識產權強國戰略，推動企業高品質發展，根據世界智慧財產權組織（WIPO）發佈的2023年PCT申請數量排行榜顯示，華為蟬聯第一，而OPPO位列全球第9位。

2024年專利創新百強榜單揭曉

從2024年專利創新百強的企業區域分佈上，可發現廣東、北京佔據半壁江山，成為推動中國知識產權高品質發展的核心區域，廣東區域在百強企業數量首次領先，企業創新驅動發展活力明顯。在Top100榜單中，虎牙科技、維信諾、商湯科技、欣旺達等中國廠商，是今年首次入榜的代表企業。（百強榜單詳見附錄一）

中國發明專利申請量前10名

2024年中國發明專利前十大申請企業為：國家電網、華為、騰訊、OPPO廣東移動通信、京東方、阿里巴巴、TCL、中國南方電網、中興通訊、北京百度網訊科技。

圖1.中國發明專利申請量前10名；圖片來源：中策知識產權研究院

海外佈局專利申請量前10名

在海外專利佈局方面，申請量前十大企業為：華為、京東方、OPPO廣東移動通信、TCL、中興通訊、小米科技、北京百度網訊科技、寧德時代新能源科技、騰訊、維沃移動通信。

圖2. 海外佈局專利申請量前10名；圖片來源：中策知識產權研究院

專利被引用次數前10名

專利被引用次數前10名依序為：國家電網、華為、騰訊、珠海格力電器、中國南方電網、OPPO廣東移動通信、浪潮集團、京東方、北京百度網訊科技、維沃移動通信。

圖3. 專利被引用次數前10名；圖片來源：中策知識產權研究院

為了呼應綠色技術創新趨勢，今年榜單也首次聚焦於人工智慧、半導體晶片、生物技術和清潔能源（太陽能光電）產業。

人工智慧產業榜前10名：

北京百度網訊科技、騰訊、京東方、華為、阿里巴巴、抖音、OPPO廣東移動通信、維沃移動通信、TCL、京東科技。

圖4. 人工智慧產業榜前10名；圖片來源：中策知識產權研究院

半導體晶片產業單榜前10名：

中芯國際控股、華為、上海華力微電子、歌爾、上海華虹巨集力半導體製造、天馬微電子、長鑫、北方華創、紫光展銳(上海)科技、長江存儲科技。

圖5. 半導體晶片產業單榜前10名；圖片來源：中策知識產權研究院

生物技術產業單榜前10名：

中國石油化工集團、江蘇恒瑞醫藥、正大天晴藥業集團、魯南製藥集團、江蘇豪森藥業集團、深圳邁瑞生物醫療電子、上海聯影醫療科技、中國煙草、中國石油天然氣集團、廣東東陽光藥業。

圖6. 生物技術產業單榜前10名；圖片來源：中策知識產權研究院

清潔能源（太陽能光電）產業單榜前10名：

晶科能源、隆基綠能科技、通威太陽能、廣東愛旭科技、阿特斯陽光電力集團、晶澳太陽能、中國華能集團、天合光能、常州時創能源、TCL。

圖7. 清潔能源產業單榜前10名；圖片來源：中策知識產權研究院

根據中策研究院統計，2023年度首次入榜的企業中，有76%曾經發生專利侵權訴訟、89%發生智慧財產權訴訟；而2024年度榜單中，入榜企業73%發生專利侵權訴訟、89%發生智慧財產權訴訟，顯示這兩年的侵權訴訟狀況基本持平，不過尤其是在太陽能光電等高競爭性行業，專利糾紛頻發，反映出太陽能光電行業快速發展的特點，也彰顯出創新企業應該對智慧財產權保護抱持高度重視。

附錄一

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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