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美國IPO協會去信川普，對下任USPTO局長人選提出建言

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

隨著川普當選，新內閣即將登場，美國專利商標局 (USPTO) 局長Kathi Vidal於11月中在社交媒體Linkedin發佈了一封公開信[1]，表示她在USPTO的最後一天訂於12月的第2週，現在已逐漸將權力及業務移交給副局長Derrick Brent。USPTO的網站資訊顯示，Kathi Vida在卸任後將回歸她前公司Winston & Strawn LLP的訴訟部門。接下來，下任局長人選備受關注。美國智慧財產權所有人協會（Intellectual Property Owners Association, IPO）於12月11日寫了一封信給即將上任的川普[2]，對選擇下任USPTO局長條件提出了一些建議。

智慧財產權（Intellectual Property，IP）是促進創新與經濟增長的基石，而作為美國智慧財產權管理的核心機構， USPTO在保障專利和商標權益方面的作用至關重要。12月11日，美國智慧財產權所有人協會（IPO）致函即將上任的美國總統川普，強調了智財權政策對國家未來的戰略意義，同時針對USPTO新任局長的選用提出了具體建議。

智慧財產權制度於國家中的定位

美國IPO是一個具影響力的國際貿易協會，其會員涵蓋超過125家跨國公司，分布於30多個國家，涉及科技、製造、醫藥等眾多產業領域。該組織指出，美國的智財權法律制度對會員企業的發展至關重要，因為它提供了專利、商標和著作權的有效保護。不僅如此，智財權制度還會直接影響全國的經濟增長、就業機會創造，以及國際競爭力的維持。在當前國際局勢和技術發展快速變遷的背景下，完善和強化智財權制度顯得尤為重要。

USPTO局長的重要性

在此背景下，IPO希望敦促即將上任的總統川普認真挑選的一位優秀人選來領導USPTO。IPO會長Krish Gupta指出，作為美國專利和商標制度管理機構的最高負責人，USPTO局長的職責不僅包括專利與商標審查的日常管理，還須就國內外的智財權政策向總統和商務部長提供建議。此外，局長需要在全球智財權政策舞台上代表美國，與其他國家的相關機構合作，推動公平有效的國際智財權保護。當然，最重要的是，新局長要確保美國的智財權系統能夠及時、高效地為創新者提供支持，從而推動經濟的持續增長。

理想局長的條件與期望

IPO在信中詳細描述了理想的局長所需要的背景與能力。首先，候選人應具備深厚的智慧財產權專業背景，熟悉專利和商標法，並具有至少15年的實務經驗，其中包括5年以上管理大型組織的經歷。這種專業知識能讓新任局長充分理解及體認智慧財產權於經濟和創新的價值，並能在制定政策時有效平衡來自不同產業與利益相關者的需求。

IPO認為，除了實務經驗與專業知識外，領導能力與管理經驗同樣是不可或缺的。新局長需具備清晰的戰略視野，能夠在複雜的政策環境中做出果斷決策的同時，也必須能有效管理一個約1萬名員工及30億美元年度預算的機構。此外，隨著科技的快速發展，新局長還需要與時俱進，隨時擁抱新技術，透過創新來提升專利和商標審查的效率與質量。

除了照顧國內的智財環境及制度發展外，國際層級的經驗也被視為新任局長關鍵能力之一。身為全球5大局之一，新局長需在國際場域中為美國的利益發聲，例如在世界智慧財產權組織（WIPO）或歐洲專利局（EPO）等國際機構中展現美國的立場。同時，新局長也需要具備高超的外交能力，能在國際談判中推動對美國有利的智財權政策。

最後，IPO在信中表示，希望新一任政府將智財權政策置於重要議程之中，並任命一位具備卓越能力與遠見的USPTO局長，帶領機構應對未來挑戰。這一職位不僅攸關專利與商標系統的高效運作，更對美國在全球範圍內的競爭力和創新能力起到舉足輕重的作用。

 

備註：

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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