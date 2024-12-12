聽新聞
0:00 / 0:00

著名商標與專有姓名之爭：Herrera 商標爭奪戰

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

在秘魯，一起商標申請案曾經引發一場涉及專有姓名 (proper name) 與著名商標權的法律攻防戰，這起案件的起因竟是一份為母親準備的聖誕節禮物。

秘魯居民Darío Morales希望為母親María Carolina Herrera經營的手工肥皂事業送上了一份特別的聖誕禮物：於秘魯的國家競爭防衛及智慧財產權保護機構( National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property , INDECOPI) 為母親申請“LA JABONERA BY MARÍA HERRERA”商標，涵蓋第3類商品（包括非醫用肥皂）。然而，此商標之註冊申請卻引來了著名時尚品牌Carolina Herrera 的異議。

Carolina Herrera 主張，申請中的商標與其指定用在第3類商品之註冊商標“CH CAROLINA HERRERA”過於相似，有導致消費者混淆之虞。María Herrera則據理力爭，認為使用自己的姓氏作為商標是她的基本權利，並強調這是印在身份證上的名字。她指出“Herrera”是秘魯常見的姓氏，無人能對此擁有獨占權，並強調兩者的產品類型、商標設計及整體視覺效果差異明顯，不可能引發混淆。

從敗訴到逆轉勝：秘魯案例的裁定

儘管María Herrera提出多項抗辯，但INDECOPI最初仍於2022年7月14日判Carolina Herrera勝訴 ，指出著名商標的地位以及消費者混淆的風險是主要考量。然而，María Herrera持續上訴，最終在2023年8月23日贏得訴訟，成功註冊“LA JABONERA BY MARÍA HERRERA”商標。

最終判決書指出，應從整體觀點分析商標而非單獨檢視其各個元素，並得出“CH CAROLINA HERRERA”與“LA JABONERA BY MARÍA HERRERA”的差異大於相似之處，允許兩者共存。

阿根廷的類似案件

事實上，Carolina Herrera此前也曾在阿根廷試圖阻止類似申請。2003年，芭蕾舞者Paloma Herrera申請註冊其姓名“PALOMA HERRERA”為商標（涵蓋第3類和第25類商品），同樣遭到Carolina Herrera以混淆可能性及著名商標濫用為由提出異議。然而，阿根廷聯邦民事與商業上訴法院 (Federal Civil and Commercial Court of Appeals) 認為，芭蕾舞者有權使用其姓名作為商業用途，最終裁定“PALOMA HERRERA”准予註冊。

商標法的平衡與啟示

這兩起案件揭示了一個核心問題：當專有姓名與著名商標重疊時，應如何平衡雙方的利益？

秘魯與阿根廷的商標法均允許專有姓名的商標註冊，但需考量是否可能引發混淆，並對第三方造成損害。法庭通常重視申請人的誠信與合法利益，當申請人以自身姓名註冊商標且情況合理時，誠信應被推定存在，除非有相反證據顯示其惡意。

從這些案例可以看出，商標權並非絕對，特別是在涉及個人姓名時，法律應在保護著名商標與維護個人權利之間取得平衡。這樣的裁決不僅彰顯了法律的人性化，也為未來類似爭議提供了重要參考。

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

 

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》370期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

申請商標指定過多領域卻不使用為惡意？ 英國最高法院2024年SkyKick v. Sky案

商標使用與Rogers測試：Haas Automation v. Steiner

體認侵權對企業造成的損害 才能了解FTO自由運營檢索的重要性

日本LAWSON要來台灣設點？在台註冊已逾10年 四大超商不評論

相關新聞

2023年美國地方法院值得注意的設計專利案件 - 1：設計專利圖式之間一致性及準確性和專利侵權比對中相關先前技藝

2023年是美國地方法院裁決繁忙的一年！作者挑選出三個最值得注意有關設計專利的判決案件為大家介紹。其中包括美國設計專利圖式的不一致導致專利無效，一方面也回顧這些年在設計專利侵害訴訟中相關先前技藝在一般觀察者中應用的趨勢。 本次探討內容將會分為2期刊出，本期將優先介紹設計專利圖式之間的一致性與準確性和專利侵權比對中相關先前技藝重要性共2個案例內容。

從利用AI軟體所完成之著作談著作財產權歸屬問題

AI軟體輔助人類所創作之內容物應受著作權法保護，才能使著作權法迎合當代人類的藝術創作模式。假設著作權法將AI著作創作者之身份賦予AI軟體背後之程式編碼者或訓練者，或是視AI軟體為「擬制著作人」，則使用AI軟體完成之著作（稱「使用者著作」）是否為共同著作，該問題會影響使用者著作的歸屬。

著名商標與專有姓名之爭：Herrera 商標爭奪戰

在秘魯，一起商標申請案曾經引發一場涉及專有姓名 (proper name) 與著名商標權的法律攻防戰，這起案件的起因竟是一份為母親準備的聖誕節禮物。

申請商標指定過多領域卻不使用為惡意？ 英國最高法院2024年SkyKick v. Sky案

英國最高法院於2024年11月13日對多年來Sky與SkyKick之間的訴訟做出判決。英國最高法院指出，公司在未打算使用的情況下，對商標註冊在商品服務的某一廣泛類別，涵蓋了過多商品服務子類別，屬於惡意，故就未使用商品服務子類別應該被認定無效。

商標使用與Rogers測試：Haas Automation v. Steiner

美國聯邦第二巡迴上訴法院所建立之Rogers測試，經常用以判斷商標使用是否受憲法第一修正案保護而豁免侵權責任。2023年，聯邦最高法院在Jack Daniel's v. VIP一案判決，明確將適用Rogers測試之前提定為「是否作為來源指示」，本案亦是循此基調，說明Rogers測試在書籍上的幾項判斷重點。

關鍵礦物之替代：四大無稀土高性能永磁材料

永磁材料是電動車永磁同步電機研究的重點，稀土元素（Rare Earth Elements，REE）又是滿足全球低碳綠色循環經濟產業趨勢的關鍵要素，稀土永磁電機因其具有更高的效率和功率密度，在許多應用中已逐漸取代了傳統的馬達和發電機，使得稀土永磁體成本占電機總成本的比例逐年增長。對汽車產業而言，含有稀土永磁成分的稀土磁鐵就是一種強力永久磁鐵，其對電動馬達的運作更是有利，足以提升馬達的性能。近來全球電動車產業運用稀土永磁材料開發生產耐高溫且不易消磁的高性能馬達，因此稀土磁鐵成為現階段被重視且廣泛應用的熱門材料，帶動整個稀土產業永續的發展。然而，中國卻對其出口進行了大量削減並提高稀土價格，這對世界高科技市場之間造成了緊張和不確定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。