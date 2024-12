商標使用與Rogers測試：Haas Automation v. Steiner

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

許慈真/北美智權報 專欄作家

美國聯邦第二巡迴上訴法院所建立之Rogers測試,經常用以判斷商標使用是否受憲法第一修正案保護而豁免侵權責任。2023年,聯邦最高法院在Jack Daniel's v. VIP一案判決,明確將適用Rogers測試之前提定為「是否作為來源指示」,本案亦是循此基調,說明Rogers測試在書籍上的幾項判斷重點。

本案[1]被告Guenther Steiner曾在哈斯F1車隊(Haas F1 Team)擔任車隊經理長達10年,並於2023年出版回憶錄,題名《Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1》,由企鵝藍燈書屋(Penguin Random House LLC,為本案另一被告)旗下品牌Ten Speed Press出版(後稱系爭著作),主要講述2022年賽季故事。

然而,由於該書籍封面、封底及內頁有多張照片拍攝到哈斯F1車隊用於一級方程式(Formula 1)賽車的標識(後稱系爭商標),原告Haas Automation, Inc.遂起訴指控兩位被告違反《蘭哈姆法》(Lanham Act),包括商標侵權(15 USC § 1114);商業外觀侵權(15 USC § 1125(a)(3));虛假來源指示、不公平競爭、不實或誤導性廣告(15 USC § 1125(a))等規定;以及,違反加州普通法之不公平商業行為。

被告則主張,依據Rogers測試[2],其使用系爭商標係受到憲法第一修正案(First Amendment)保護;或者,符合指示性合理使用(nominative fair use)。

系爭著作封面;圖片來源:Surviving to Drive: A Year Inside Formula 1: An F1 Book. Published on July 25, 2023, Amazon.

適用Rogers測試之指引

最高法院:Jack Daniel's案

依據Rogers測試,被告必須證明其涉及侵權行為係受第一修正案所保護之表達性著作(expressive work)之一部分,且不得有下列任一情形,方可排除《蘭哈姆法》之適用:

(1)使用原告商標與該著作無藝術上關聯性。

(2)使用原告商標顯然會使消費者誤認該著作來源。

換言之,使用商標需符合「藝術相關性」與「未明顯誤導」兩項條件。然而,最高法院在Jack Daniel's v. VIP案[3]進一步將適用前提限縮為:被告必須不是「將(原告)商標作為商標使用」(use a trademark as a trademark),亦即作為自己商品或服務之來源指示;倘若是,縱使該使用具備其他明確含義或傳遞特定訊息,依舊無法適用Rogers測試。

其他判決觀點

為進一步闡述「將(原告)商標作為商標使用」的具體適用情形,本案法院援引兩則上訴法院及兩則地方法院判決以資說明,分別敘述如下。

在聯邦第十一巡迴上訴法院University of Ala. Bd. of Trustees案[4],涉及運動藝術家Daniel Moore於畫作中描繪受商標權保護的Crimson Tide足球隊隊服之侵權爭議。法院表示,儘管Moore嗣後出售該畫作獲利,但其描繪動機係為紀念足球史上的著名事件,屬於在商業支持下散布言論之情形,仍受憲法第一修正案保護而可適用Rogers測試。

另外,在新出爐聯邦第九巡迴上訴法院Punchbowl案[5],上訴人AJ Press所申請註冊之標識「Punchbowl News」與「Punchbowl Press」皆使用到被上訴人Punchbowl, Inc.的註冊商標「Punchbowl®」。法院指出,因係作為來源指示之用而不適用Rogers測試;然而,法院亦認為,在判斷混淆誤認之虞時,該詞具備通常意義(即潘趣酒碗)此事應一併考量。

在近期的地方法院判決中,同樣非作為商標使用的案例,像是紐約南區地方法院Down to Earth案[6]:主要爭點在於網飛(Netflix)與Zac Efron製作之紀錄片《Down to Earth with Zac Efron》使用到原告公司名稱之一部分,即「Down to Earth」;法院對此表示,此作法係用以確認紀錄片的主題與基調、而非作為來源識別,自然有適用Rogers測試之餘地。

作為商標使用的另一項判決,則為加州中區地方法院Mar Vista Entertainment案[7]。於此案,法院贊同電玩遊戲《鬼屋魔影》(Alone in the Dark)商標權人THQ的指控,認為Mar Vista Entertainment同樣將其釋出的恐怖電影命名為《Alone in the Dark》,明顯是以此作為來源識別,實際上有誤導消費者之嫌疑,當然不適用Rogers測試。

本案可適用Rogers測試

法院根據以上判決先例與指引,認定被告未將系爭商標作為來源指示之用,且符合Rogers測試要求之「藝術相關性」與「未明顯誤導」兩項條件,當然得主張Rogers測試豁免侵權的保護傘保護。法院進一步分析如下。

(1)未用作來源指示:無論是系爭著作之書名、出版商名稱或其他來源識別,均未使用系爭商標;且基於描述被告職涯經驗之需要,系爭著作必然會提及Haas名稱,以及引用到顯示系爭商標的賽事照片,並無不妥。

(2)具備藝術上相關性:本項條件僅要求有部分相關性(而非毫無相關性)即可。法院認為,系爭著作既是講述被告在2022年賽季擔任車隊經理的經驗,使用拍攝到系爭商標的照片,可說是為增添故事脈絡的藝術性選擇,因而系爭商標之使用與系爭著作具有藝術相關性。

(3)未明顯誤導消費者:本項條件要求須就著作來源為明確指示、公開聲明或明顯之不實陳述,例如「(某名人)健身書」、「授權傳記」等表述形式;然而,法院亦提醒,這不表示著作名稱內含名人姓名必然構成誤導,除非其使用方式隱含著認可或贊助之意。

在本案,被告既未明確指稱系爭著作源自原告Haas Automation,亦無意混淆消費者認知,只是藉由內含系爭商標的賽事照片,讓消費者知曉本書內容以及作者曾任職務。至於封面照片是否暗示原告認可或贊助,法院認為此舉並未構成誤導性聲明。

結語

基於前述理由,法院最終准予被告動議而駁回起訴,惟原告旋即於2024年10月提起上訴。曾兩度裁判Jack Daniel's案的聯邦第九巡迴上訴法院將如何處理本案,後續發展值得關注。

附帶一提的是,Jack Daniel's案業已回到亞利桑那聯邦地區法院重新審理,預計於2024年12月召開言詞辯論庭。儘管大多為舊有爭點,但這回,原告VIP挑戰了商標淡化中污損(tarnishment)類型的合憲性[8] — 顯然,商標權保障與言論自由兩者間還有許多爭戰未完待續。

備註:

