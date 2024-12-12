日本半導體現況與台日合作方向

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

2024年AI引領半導體產業發展，在AI需求和記憶體帶動下，全球半導體市場呈現成長態勢，成為全球兵家必爭的重點產業。半導體產業受地緣政治、俄烏戰爭持續、國際供應鏈重組的影響，各國紛紛投入巨額資金、租稅優惠，吸引半導體廠商落地，逐步建構自身的半導體生產能量。由於半導體產業仰賴高度分工且供應鏈複雜，各國藉由吸引國際大廠在地設廠或投資、發展產業鏈的關鍵技術，或進一步展開國際合作，以期鞏固自身在國際半導體產業的地位。日本三菱總合研究所（Mitsubishi Research Institute，MRI）海外部主席研究員河村憲子指出，日本半導體政策從較為長期觀點出發，力圖建構日本國內的半導體供應鏈，第一步先確保半導體產業在日本製造的基礎建設，再透過國際合作進行技術開發，目標在2030年讓日本國產半導體產值達到15兆日圓。

日前資訊工業策進會產業情報研究所（Market Intelligence & Consulting Institute，MIC）與日本三菱總合研究所共同舉辦國際研討會，針對「日本半導體產業發展與台日合作機會」為主題，探討日本半導體政策動向與產業鏈現況，共同思考台灣與日本在半導體產業鏈各有優勢與強項的情境下，如何增加台日雙方合作機會，共同提升國際競爭力、促使產業創新發展。

日本半導體產業政策

日本在半導體原材料與精密設備等領域具備發展優勢，河村憲子指出，日本以經產省為首的半導體戰略目標方面，短期至2025年將確保穩定的在地供應，強化半導體的生產基礎建設；中期至2030年則聚焦先進製程量產體系相關技術研發，透過人才培育、國際合作等建構完善的半導體產業環境。地方政策推動上，如北海道、東北、九州等半導體產業聚落所在的地方政府，也相繼祭出支援政策，期能帶動就業、提升地方經濟。

圖1. 日本半導體產業長期目標；圖片來源：日本三菱總研研究所彙整、資策會產業情報研究所提供
圖1. 日本半導體產業長期目標；圖片來源：日本三菱總研研究所彙整、資策會產業情報研究所提供

另一方面，日本也設立「戰略領域國內生產促進稅制」，對半導體生產及銷售實施為期10年的稅額扣除，除提供初期投資支援，也擴大到生產階段，以持續吸引企業投資。同時修訂「日本國際協力銀行（JBIC）法」部分條款，若半導體重要物資供應鏈及產業基礎的國外企業，與日本企業存在供應鏈上關係，即可獲得融資支援。

日本半導體政策藉由具體、務實的規劃與對投資廠商的支援，已陸續展現成果。台灣在晶圓製造、封裝與測試、材料、IC設計等領域具備發展優勢，近年亦陸續發布相關政策措施，期望增加產能、人才，以及材料與設備自主率，據以維持先進製程研發與製造在全球位居要角，並且期望吸引國外大廠赴台設廠與投資，補足台灣在精密設備在地生產的自主能量，因此，日本相關經驗深具參考價值。

河村憲子認為，台廠若要考慮與日本半導體合作，日本有3大具有發展潛力的地區。首先是強項為電力、水資源等基礎建設的北海道地區，還有廣大的土地可作為實證場域應用；日本東北地區可用來作為研發據點，培育半導體設計人才；最後是已吸引相關企業群聚、形成半導體生態圈的九州地區，鄰近亞洲市場方便國際合作，更是九州的優勢。

台日半導體合作方向

在台日合作方面，河村憲子認為，台日雙方可以推動研發合作，開創新一代半導體應用市場。開發新一代半導體、半導體產業永續發展，以及聚焦培育設計人才是共通的產業課題，透過台日合作一方面短期內強化供應鏈韌性，同謀半導體產業的長期發展，更重要的是同步推動應用案例領先研發、開發新一代半導體。面對多元且日趨複雜的社會課題，大數據資料、生成式人工智慧（Gen AI）等運用情境增加，運用在健康、教育、環境、能源、移動、防災基礎建設，對半導體產業而言是探索嶄新需求的商機寶庫。

另一方面，目前全球半導體應用市場競爭白熱化，從開發到商品化，縮短所需期間的必要性提升，可運用日本半導體生態系地利，在生態系內建構能一貫推動「研究到實證」的場域，不僅加快半導體實證速度，並確保開發後可迅速進行實證的場域，日本有1.2億萬人口，除了有一定的市場規模，還能當作先進技術、高齡人士市場的測試場域，長期而言還能放眼「開發－應用－市場」，作為進軍第三國前置準備，目前已有台灣新創企業在日本的合作案例。

河村憲子強調，受到日本政府強力推動政策及補助款激勵，日本各地的半導體生態系正在加速形成，台灣廠商可多留意掌握各地區現況即發展課題，據以找出各生態系的商機。若能善用日本市場、生態系特性，將汽車、機器人、AI、醫療、再生能源等新一代半導體應用案例之產業，在日本取得基於一定市場規模的實證實驗結果，發展成為台灣半導體相關產業進軍第三國的中繼據點。也可望基於一定市場規模之實證實驗結果，發展成為進軍第三國之中繼據點。今後半導體合作模式應放眼更為長期、永續發展， 解決強化半導體供應鏈韌性及育才課題為當務之急，鎖定開創嶄新應用案例之研發設計，以及根據市場需求、透過實證合作提供相關的服務和產品。

 

資料來源：

  1. 2024/11/29，資策會產業情報研究所【線上研討會】「日本半導體產業發展與台日合作機會」國際研討會，河村憲子簡報。

 

作者：吳碧娥
現任：北美智權報主編
學歷：政治大學新聞研究所
經歷：北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

 

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》370期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

崇越揪供應鏈 進軍日本

教學重互動、社會更開放 日韓生赴台學中文

與中交惡日、韓改來台學中文 境外生源國日本竄升第4

擅闖民宅破千次 日本男被逮宣稱：這樣做很紓壓

相關新聞

2023年美國地方法院值得注意的設計專利案件 - 1：設計專利圖式之間一致性及準確性和專利侵權比對中相關先前技藝

2023年是美國地方法院裁決繁忙的一年！作者挑選出三個最值得注意有關設計專利的判決案件為大家介紹。其中包括美國設計專利圖式的不一致導致專利無效，一方面也回顧這些年在設計專利侵害訴訟中相關先前技藝在一般觀察者中應用的趨勢。 本次探討內容將會分為2期刊出，本期將優先介紹設計專利圖式之間的一致性與準確性和專利侵權比對中相關先前技藝重要性共2個案例內容。

從利用AI軟體所完成之著作談著作財產權歸屬問題

AI軟體輔助人類所創作之內容物應受著作權法保護，才能使著作權法迎合當代人類的藝術創作模式。假設著作權法將AI著作創作者之身份賦予AI軟體背後之程式編碼者或訓練者，或是視AI軟體為「擬制著作人」，則使用AI軟體完成之著作（稱「使用者著作」）是否為共同著作，該問題會影響使用者著作的歸屬。

著名商標與專有姓名之爭：Herrera 商標爭奪戰

在秘魯，一起商標申請案曾經引發一場涉及專有姓名 (proper name) 與著名商標權的法律攻防戰，這起案件的起因竟是一份為母親準備的聖誕節禮物。

申請商標指定過多領域卻不使用為惡意？ 英國最高法院2024年SkyKick v. Sky案

英國最高法院於2024年11月13日對多年來Sky與SkyKick之間的訴訟做出判決。英國最高法院指出，公司在未打算使用的情況下，對商標註冊在商品服務的某一廣泛類別，涵蓋了過多商品服務子類別，屬於惡意，故就未使用商品服務子類別應該被認定無效。

商標使用與Rogers測試：Haas Automation v. Steiner

美國聯邦第二巡迴上訴法院所建立之Rogers測試，經常用以判斷商標使用是否受憲法第一修正案保護而豁免侵權責任。2023年，聯邦最高法院在Jack Daniel's v. VIP一案判決，明確將適用Rogers測試之前提定為「是否作為來源指示」，本案亦是循此基調，說明Rogers測試在書籍上的幾項判斷重點。

關鍵礦物之替代：四大無稀土高性能永磁材料

永磁材料是電動車永磁同步電機研究的重點，稀土元素（Rare Earth Elements，REE）又是滿足全球低碳綠色循環經濟產業趨勢的關鍵要素，稀土永磁電機因其具有更高的效率和功率密度，在許多應用中已逐漸取代了傳統的馬達和發電機，使得稀土永磁體成本占電機總成本的比例逐年增長。對汽車產業而言，含有稀土永磁成分的稀土磁鐵就是一種強力永久磁鐵，其對電動馬達的運作更是有利，足以提升馬達的性能。近來全球電動車產業運用稀土永磁材料開發生產耐高溫且不易消磁的高性能馬達，因此稀土磁鐵成為現階段被重視且廣泛應用的熱門材料，帶動整個稀土產業永續的發展。然而，中國卻對其出口進行了大量削減並提高稀土價格，這對世界高科技市場之間造成了緊張和不確定性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。