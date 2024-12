2024年第3季企業創投趨勢解析

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在全球創新領域中,企業風險投資(Corporate Venture Capital, CVC)正以其特有的靈活性和戰略性引領著一場變革。CB Insights近期發表的報告[1]顯示了2024年第3季的CVC活動不僅反映了當下經濟環境的挑戰,也揭露了出全球市場的投資熱點和發展趨勢。

知名市調公司CB Insights 10月發布的《State of CVC Global | Q3 2024》報告 (下稱《報告》)指出,全球企業風險投資的投資總額於2024年第3季達到157億美元,雖然比上一季度下降了5%,但依然是自2023年以來的第二高點。此外,投資案數量減少至773筆,降幅為10%。這顯示在整體經濟壓力和地緣政治不確定性下,CVC投資者的選擇更加謹慎且有針對性。

圖1. 全球季度CVC股權融資案件數及金額 (2020 Q1 ~ 2024 Q3);資料來源:State of CVC Global | Q3 2024 - Global data and analysis on CVC-backed deals and funding to private market companies, CB Insights

值得注意的是,儘管交易數量下降,但每筆交易的平均規模顯著增長,達到2,710萬美元,比去年同期上升了31%。這反映出投資者在選擇目標時,更加傾向於對成熟企業或突破性技術的大手筆支持,而非分散資金於小額交易。

巨額投資輪(Mega-rounds)依然是資金分佈的主角,1億美元以上的巨額投資輪於今年第3季占總投資51%。此一占比與2024年前2季相約,但較2023年的平均37%顯著上升,顯示投資者在決定投資時傾向於選擇大額押注。

焦點地區及挑戰

美國仍是企業風險投資的主導力量,於今年第3季以268筆投資案吸引了105億美元的投資,占全球總額的三分之二以上。美國新創公司持續在人工智慧、國防科技和醫療健康等領域,吸引來自全球的資金。其中,國防科技新創公司Anduril完成了15億美元的F輪融資,成為季度內最大的一筆融資案。而於第3季融資金賽排名第二的是美國AI晶片研發業者 Groq,以6億4千萬美元完成了D輪融資。

圖2. 2024年第3季 美國地區10大企業風險投資案;資料來源:State of CVC Global | Q3 2024 - Global data and analysis on CVC-backed deals and funding to private market companies, CB Insights

圖3. 2024年第3季全球融資金額及投資案量;資料來源:State of CVC Global | Q3 2024 - Global data and analysis on CVC-backed deals and funding to private market companies, CB Insights

歐洲以26億美元位居第二,投資案數為157筆。儘管歐洲整體交易量較小,但在醫療技術和能源創新等細分領域仍有顯著的表現。亞洲市場則以13億美元和295筆投資案位居第三,顯示出其在早期投資中的強勁勢頭。特別是在中國和印度,早期投資占比超過60%,成為全球市場最為活躍的種子和天使投資地區之一。

然而,拉丁美洲和非洲的市場規模仍然有限,分別僅有0.1億美元和2400萬美元的資金流入,顯示這些地區在吸引國際投資方面仍需努力。

早期投資與人工智慧領域相對蓬勃

2024年企業風險投資的一大特色是早期投資的蓬勃發展。數據顯示,以投資案量來看,67%的交易集中於早期階段,這是過去十年來的最高值。在人工智慧AI的驅動下,創業生態系統全面啟動。72%的AI相關投資屬於早期階段,從生成式AI到智能數據分析,這些新興技術正吸引著大量的關注及資金流入。

不過,狂熱投入的趨勢不僅限於AI技術領域。醫療健康產業也出現了類似的模式。從數位健康應用到生物技術平台,越來越多的企業風險投資資金正在協助助這些初創企業將創新從概念帶到實體市場。

圖4. 2024年第3季全球融資金額前10大投資案;資料來源:State of CVC Global | Q3 2024 - Global data and analysis on CVC-backed deals and funding to private market companies, CB Insights

圖5. 2024年第3季全球前10大天使/種子輪投資案;資料來源:State of CVC Global | Q3 2024 - Global data and analysis on CVC-backed deals and funding to private market companies, CB Insights

未來的啟示與建議

2024年第3季的企業風險投資趨勢顯示,現代投資者的思維方式正在轉變。他們不僅在資金的分配上更加慎重,還注重選擇那些有明顯戰略價值的項目。在不確定性持續的環境中,這種謹慎的策略不僅有助於分散風險,也為創新提供了更多長期的支持。

圖6. 2024年第3季全球前10大創投 (按投資公司數量排名);資料來源:State of CVC Global | Q3 2024 - Global data and analysis on CVC-backed deals and funding to private market companies, CB Insights

對於新創業者而言,這是一個值得注意的訊號:企業風險投資資金正在逐漸偏向於支持具備明確市場需求、技術可行性和商業模式可擴展性的項目。成功融資的關鍵,在於如何將本身的價值主張與投資者的長期戰略相契合。

從全球視角來看,美國仍是市場的絕對核心,但亞洲市場的早期活躍度,以及歐洲在特定行業的專精化優勢,顯示企業在國際化布局中不可忽視這些地區的潛力。

總的來說,企業風險投資已不再僅僅是一種資金支持模式,它代表著企業在創新和競爭中的長期承諾。在技術革新和市場變遷的浪潮中,無論是投資者還是創業者,都需要緊跟趨勢,以敏銳的洞察力和穩健的策略迎接未來的挑戰與機遇。

作者: 李淑蓮 現任: 北美智權報總編輯 學歷: 文化大學新聞研究所 經歷: 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

