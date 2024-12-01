大音希聲 大美不言：故宮大展的專利看點

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黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

不常有機會在藝文展覽裡遇見專利，由國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館（Paris Musée des Arts Décoratifs）與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）共同呈獻的「大美不言」典藏精粹特展，是少數例外。

每年都有許多優質大展舉辦，但要在藝文展覽中與專利相遇，機會委實不多。展期到2025年第一季的「大美不言」[1]是少數例外。此次展覽有來自三個單位的藏品，一是東道主國立故宮博物院，再是巴黎裝飾藝術博物館，三是同樣來自法國的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels，下稱VCA）。VCA的藏品相對年輕，卻因誕生在專利制度快速發展的時代，此次多項展件，包括《Zip》項鍊、《萬能珠寶》（Passe-Partout）、百寶匣（Minaudière）、隱密式鑲嵌（Mystery Set），都有專利加身。

左圖1.法國專利FR838498圖式；圖片來源：INPI (法國國家工業產權局)；右圖2. VCA《Zip》項鍊；圖片來源：國立故宮「大美不言」展官網

進入展場，肯定會一眼看到中央的《Zip》項鍊，如名稱提示，其發明構思源自服飾所用之拉鍊，1938年取得法國專利，但後續商品化的過程充滿考驗。配合此次大展所舉辦的講座中，講師Laure Raibaut表示，儘管當時已有現成的拉鍊實品可參考，但要移植到金工珠寶領域，技術難度極高；另位具珠寶匠背景的講師Marie Lemaître則表示，工匠當時必須嘗試不同的合金配方、製法、溫度……等等，重覆試錯，並據以調整，又多花了十餘年時間研發，才能和真正的拉鍊一樣自然滑動開闔。現場展示的這件《Zip》項鍊是1952年製成，目前這系列作品一般都可拆下項鍊配掛於後頸部位的組件、把拉鍊閉闔，讓原本的項鍊轉作手鍊穿戴。

左圖3.法國專利FR834209圖式；圖片來源：INPI；右圖4（上）：VCA《萬能珠寶》(Passe-Partout) 系列作品；圖片來源：VCA官網，右圖4（下）：1939年世博會廣告；圖片來源：VCA官網

VCA還有不少可拆裝變換的作品，第一展區「自然萬物」陳列的《萬能珠寶》是另一例證。如同《Zip》項鍊從時尚產業汲取靈感，這件作品的黃金軟管（tubogas）組件，借鑒瓦斯管的概念，為作品增添了日常生活、現代工業的元素；而另外兩朵花卉組件，可獨立拆出，作一般的胸針使用。黃金軟管搭配兩朵寶石花朵及鍊扣設計，可依配戴者需求，變身為項鍊、手鍊、腰鍊，一物多用。1938年獲專利授權，曾於1939年紐約世界博覽會登場、引發話題。

左圖5. VCA《曲折》（Curl）百寶匣；圖片來源：VCA Twitter (X)貼文；右圖6. 清宮舊製竹黃貼花百什件；圖片來源：國立故宮博物院網頁

展場中後段亮相的VCA百寶匣，據場中播放的影片說明，是1933年獲得專利授權的發明。外型不拘一定形狀，但多為精緻方盒，藏有多個隔層，可利用有限空間收納化妝用品、梳子、鏡子、手帕、香菸、打火機等物件，方便摩登女士攜帶出行。有趣的是，同區展出品項包括清宮所製百什件，也是一種有著華美裝飾和隔層暗屜的器物收納裝置，另外還有國立故宮博物院和裝飾藝術博物館典藏，分別來自歐洲及日本、同屬18世紀製作的百寶匣。略具現代專利概念的參觀來賓或許好奇：既是如此，其發明構思真有新穎性、進步性？為什能通過專利局的實質審查並取得專利？

回顧歷史，無數發明人並未取得公允的發明報酬，沒有姓名表示權，連張獎狀都不曾拿到，即使專利制度的觀念萌芽，相關法規也因時因地多經轉變。法國專利舊法一度捨棄實審制度[2]，為鼓勵導入法國國內所欠缺的發明技術、讓法國人民均霑新創利益，依舊制設計精神，即使只是引進外國已有的發明技術，仍有可能被授予專利。

VCA創建時的專利環境亦與今日大相逕庭，而且現代的法國發明專利（brevets d'invention）雖需具備專利三性，卻是一直等到2020年PACTE Law相關修訂後條文生效，法國國家工業產權局才開始加審發明案的進步性要件。不過，過去法國發明專利的授權門檻儘管相對寬鬆，不代表這類專利發明一定不夠優質，VCA多件法國專利有其他國家的對應案，是經過官方完整實審後才被授予專利。

左圖7. 1937年《菊花》胸針；圖片來源：VCA官網；中圖8. 清乾隆朝洋彩玲瓏轉旋瓶；圖片來源：「大美不言」官網；右圖9. 1936年《花卉》胸針；圖片來源：VCA官網

以隱密式鑲嵌技術為例，現場如第一單元「自然萬物」展出的1937年製《菊花》胸針、2009年製《櫻花》胸針，以及第五單元「五彩繽紛」展出的1936年製《花卉》胸針，都使用了這種工法。由其正面觀賞時，看不到底部金屬台座和鑲爪，更能展現寶石的色澤美感；展場並特別播放介紹影片，顯見這項技術的份量。隱密式鑲嵌工法，從某些角度看，類似入場區域展示的乾隆朝（1736至1795年）洋彩玲瓏轉旋瓶[3]，都有賴許多組件的配合，正常使用時看不到其中連結，但不妨礙這些組件彼此成就增色。

追溯這項技術開發遠因，和現今的專利環境頗有相似，也就是同個產業大抵有同一長期未滿足的需求：20世紀初，法國珠寶業競相開發可隱藏台座和鑲爪的技法[4]，尚美（Chaumet）、卡地亞（Cartier）先後在1904及1932年為相關發明取得專利，VCA沒有搶下第一，不過在其珠寶職人及寶石專家的潛心研究下，技術迭有推進。

隱密式鑲嵌有其藝術表現上的明顯優勢，且1930年代的經典製法，現在早屬公共財，任何人皆可使用實施。然而，其概念雖不算複雜，可是如同展場所見鏤雕象牙雲龍紋套球[5]，若要付諸實施，卻是異常費料且費工，並非一般工匠能輕易上手。

實際上，這種工法需在寶石進一步切割出腰身槽線或邊角缺口，而寶石有其物理極限，部分材料的組織結理特別容易在切割時碎裂作廢，相對於其他傳統鑲嵌工法，寶石耗損率偏高；同時，即使是一枚普通尺寸的胸針，都需要有經驗的寶石專家及珠寶職人密切合作，耗費數百小時作業時間，這無疑也進一步拉高了製作成本。不過，二次世界大戰期間，技術工匠大量流失，隱密式鑲嵌甚至一度有技術斷層之虞。

左圖10. 傳統隱密式鑲嵌工法製品正面及背面擷圖；圖片來源：VCA Youtube頻道影片；右圖11. 此2圖為北宋汝窯青瓷橢圓小洗正面及背面圖像；圖片來源：國立故宮博物院官網

不過時至今日，隱密式鑲嵌也和象牙球的製作一樣後繼有人，且持續突破創新。例如，1930年代經典隱密式鑲嵌工法製品，僅限正面觀看時，其金屬鑲台、鑲爪消失術才能發揮，就像汝窯青瓷器一樣，就算全器上釉，但翻到背面看，依舊會看到製作遺留的工具痕跡。[6]

為排除此一僅限單面呈現的技術問題，遂又產生了新的雙面呈現解決方案，比方在2013年申請專利的以下發明：

結語

此次三個單位的策展人選用《莊子》典故，以「大美不言」作展覽主題，企圖讓每一件展品自己發聲，與場中其他不同時代文明的展品、來自世界各地的訪客，一起在靜默中跨界對話。台北展期年底即將結束，明年初將轉赴嘉義再展三個月，讀者若有興趣參與這場技術與藝術的無聲交流，敬請把握機會。

備註：

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