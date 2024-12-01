「創新領航館」軍民兩用國防科技展示

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

在2024年台灣創新技術博覽會中，國防部在「創新領航館」展示多項國防創新科技研發，將國防科技結合民用，分享最新的發展與應用。

國防部在今年創博會的參展重點，包括「高效率綠能電解產氫技術及應用」、「創新電磁脈衝屏蔽混凝土」、「無鉛集電弓接觸片」以及「電液伺服閥」等23項展品，展區還有最熱門的夜視體驗站開放報名互動，讓參觀者親身體驗國防中的科技應用。國防科技不僅能提升國家安全防護能力，今年展區中還有許多軍民兩用的技術展出，展示國防與民間技術合作的最新成果。

國防部 國防大學理工學院：創新電磁脈衝屏蔽混凝土

電磁脈衝（Electromagnetic Pulse，EMP）具有時間短、能量大、頻率寬、範圍廣等特性，可破壞各式電子及資訊裝備。創新電磁脈衝屏蔽混凝土以高性能混凝土為基礎，研究不同導電材料特性並混拌於混凝土，分別加入不同重量、比例纖維材料，並添加石墨烯系奈米碳材作為導電摻料，量測電磁屏蔽效果，以提升抗衝擊力及電磁脈衝屏蔽性能，可用於各型設施防護性能補強，以及電子與光電、生活應用等領域作為應用。

國防部 國家中山科學研究院：無鉛集電弓接觸片

重金屬鉛為一種有毒物質，但因其獨特功能，持續使用在負責匯集高壓電車銅纜線電流的集電弓接觸片中，且隨著列車行駛被磨耗的含鉛粉塵，就會不斷散佈在高鐵軌道沿線。由中山科學研究院研發的創新產品無鉛集電弓接觸片，則是在完全無鉛情況下，依然保有相同性能，可完全取代市售含鉛鐵基接觸片。中山科學研究院表示，這項展品適用於採用鐵基集電弓接觸片的高速軌道車輛，例如高速鐵路、日本新幹線等等。

圖2. 無鉛集電弓接觸片；圖片來源：創博會官網

國防部 國家中山科學研究院：電液伺服閥

電液伺服閥為電液伺服控制系統的核心組件，其具有體積小、反應速度快的優勢，與一般比例閥體積較大、反應速度較慢有很大的不同。中山科學研究院本項展品的亮點是電液轉換效率高、頻率響應高、控制精度高及體積小。在軍用方面，可用來做飛彈翼片定位、軍∕民用航空載具飛行控制；民用方面，可應用在工業機器人、工具機、飛行模擬器、F1賽車及試驗設備等領域。

圖3. 電液伺服閥；攝影：北美智權報／吳碧娥

國防部 國防大學理工學院：目標式雷擊預警監控系統

國防大學理工學院利用雷電感測儀器LD-250、EFM-100、ERL-10蒐集即時雷電資訊，運用程式進行數據統整並視覺化顯現在介面上，建立雷擊防護監控平台。透過該監控平台，能預警天候對特定地點的威脅，提前預防損壞。目標式雷擊預警監控系統整合全台雷擊位置，並利用顏色標示常發生雷擊的區域，協助使用者分析易遭受雷擊的地區，以降低受雷擊機率。除了偵測雷擊以外，也利用人工智慧模型去預測未來雷擊的落點，目前正在實驗當中；未來也希望結合機器手臂等物聯網的裝置，達到自動化防護的效果。

國防部 國防大學理工學院：仿生振翼機

國防大學理工學院採用4顆伺服馬達製作的仿生振翼機，透過精密控制翅膀的動作來操控飛行，達到最好的飛行效果。伺服馬達的特點是能夠提供精確的動作控制和高扭矩，讓翅膀能夠模仿真實豆娘的拍打動作。透過程式設計來調整仿生振翼機翅膀的拍打頻率、角度和力度，從而實現多樣化的飛行模式。

圖4. 仿生振翼機；攝影：北美智權報／吳碧娥

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作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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