「國衛院×台灣諾和諾德」於世界糖尿病日簽訂合作備忘錄！精準防控三高風險、攜手推動健康台灣

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

盧頎、李淑蓮╱北美智權報 編輯部

根據衛生福利部（衛福部）統計，2023年國人十大死因中慢性病占了半數，其中又以三高對國人健康構成重大威脅；因此，政府積極推動「888計畫」，透過整合專業團體力量：預計以8年時間將8成以上三高病患納入照護網，協助患者妥善管理疾病風險，期望將三高的控制率可以達到8成。有鑑於此，國家衛生研究院（國衛院）與台灣諾和諾德藥品股份有限公司攜手合作，將結合台灣健康大數據永續平台之資料庫與大數據，針對多項慢性病的核心風險因子進行監測、分析，如高血糖及肥胖等，期待共同致力於心血管、腎臟、代謝症候群、失智症等疾病防控管理，邁向健康台灣。

國衛院一向以解決國人重要的疾病以及健康問題為任務，擔任政府醫藥衛生智庫，發展醫藥科技；而諾和諾德專注於肥胖、糖尿病等研究，今年因其類升糖素胜肽-1 （GLP-1）之發現、藥物應用及潛力，獲頒今年唐獎之生技醫藥獎。國衛院院長司徒惠康指出，此次合作期望透過研究、臨床試驗、數據分析、科技介入等，找到防治疾病之關鍵；他表示今（2024）年為「健康台灣」計畫啟航之第一年，雙方訂於世界糖尿病日（11月22日）簽訂合作備忘錄，具重大意義。

表1. 台灣2023年十大死因統計數據（以性別分）；資料來源：2024/6/17，衛生福利部

司徒惠康院長強調，台灣即將邁入超高齡社會，推估至2050年，高齡人口每年醫療支出將超過6,200億新台幣，期待透過公私合作模式（Public-Private Partnership），結合諾和諾德在肥胖及代謝領域的專業知識和GLP-1療法的創新潛力，以創新醫療協作模式減輕慢病對國民健康的負擔，實現「健康台灣」的長遠目標。

國衛院院長司徒惠康；攝影：北美智權報／盧頎

諾和諾德台灣區總經理Daniel Bohsen表示：「三高以及與其相關的併發症，已成為台灣國人的威脅以及負擔，作為關注糖尿病、肥胖症的公司，我們非常榮幸能與國家醫藥衛生研究機構合作，為未解的健康問題帶來解方。」

諾和諾德台灣區總經理Daniel Bohsen；攝影：北美智權報／盧頎

依據衛福部日前公布最新2021年國民健康調查，台灣64歲以下成人有超過4成至少罹患一項慢性病，每5人中就有1人甚至罹患兩種以上慢性病，而肥胖為許多慢性病之根源，罹患糖尿病、代謝症候群和血脂異常風險較正常人高三倍。隨著醫藥科技的進步下，許多疾病如癌症也漸漸成為慢性病，而台灣馬上就要邁入超高齡社會，相關之照護、防治政策刻不容緩。

表2. 台灣國民2021年18~64歲整體慢性疾病罹病情形；資料來源：2024/10/28，衛生福利部

國衛院副院長許惠恒表示：「國衛院已在積極嘗試慢病管理計畫，例如運用AI技術與大數據建立『智慧風險預測系統』，也針對新陳代謝症候群進行積極介入管理，包括生活運動習慣、數位工具配戴監測、藥物介入等，觀察全人照護模式與及早介入亞健康族群對於疾病延緩甚至逆轉的效果，預計在明年就有初步結果。」

國衛院副院長許惠恒；攝影：北美智權報／盧頎

值得注意的是，患有肥胖及二型糖尿病也是併發失智症之高度危險因子，根據NIH一篇於2022年3月發表的醫學研究報告[1]顯示，當51~60歲族群中血糖每升高15 mg/dL，罹患阿茲海默症（退化性失智症）風險就提高14.5%。因此，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成提醒，當三高慢性病患者一旦合併失智症，將造成醫療照護負擔大幅增加，因此失智全人照護是減輕社會及醫療成本的關鍵，也是此次合作後須第一項啟動的計畫。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成；攝影：北美智權報／盧頎

國衛院高齡研究中心長期致力於失智症的預防、治療和照護領域，並與高雄醫學大學緊密合作。擔任「失智研究與防治專家小組」召集人的高醫大神經科學研究中心主任楊淵韓指出，目前台灣的失智症醫療體系與照護系統尚未達到十分有效整合，加上高風險因子早期控管缺乏系統化的框架，因此本次失智症風險因子管理計畫，致力將從轉譯醫學出發，落實醫學研究能與臨床照護結合的政策和方向，同時，透過跨領域跨科系的合作，期望作為日後人才培育基礎，進而達到落實台灣長照與醫療的結合。

高醫大神經科學研究中心主任楊淵韓；攝影：北美智權報／盧頎

備註：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》369期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】