［慢飛天使］商標在不適當的商品／服務類別中 國知局如何以公序良俗去應對？

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邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

［慢飛天使］註冊商標在中國異議程序後被國知局 (CNIPA) 裁定不予註冊。為何一個［慢飛天使］的圖樣註冊商標會被裁定不予註冊？裁定的依據不是混淆誤認，而是以違反中國商標法第10條第1款第8項，俗稱的公序良俗不予註冊，這件申請案圖樣有違反公序良俗嗎？

讀者在聽到［慢飛天使］一詞的第一個印象就是發展遲緩，借用網路上的定義[1]，［之所以稱為發展遲緩，是指幼兒在認知發展、生理、語言、溝通、心理、社會發展，以及生活自理等方面發展落後、異常。可分類為以下四種：語言發展遲緩、運動發展遲緩、認知發展遲緩、社會性發展遲緩。］可以包括智能障礙者、唐氏症兒童、自閉症、過動兒、以及身心受創兒童。

此一用詞在台灣是有商標註冊的，註冊號為01822940，商標權人為「伊甸社會福利基金會」，註冊類別有：16、25、35以及41類。

在中國，同樣的名詞，卻有多個商標權人，分別為

成都賽肯思創享生活景觀設計股份有限公司，有9件商標，類別為：9、16、28、35、20、41、43、25以及42。 青島市自閉症研究會則是1件，類別為：44。 長沙縣志願者協會則是1件，類別為：36。 姚娜則是3件，類別為：29、30以及32。

另在中國商標異議案件中，姚娜以下圖商標提出申請並獲得註冊登記，註冊類別為第33類的［白酒；含酒精的飲料（啤酒除外）；甜酒］等商品，商標申請號為64310227。此異議案件為「中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司」提出，異議人提出的異議證據之商標為［飛天］，係4件註冊商標的文字。異議審查委員認定64310227的［慢飛天使］的文字以及呼叫及含義等方面，和異議人證據之商標［飛天］具有一定區別，因此未構成使用在類似商品上的近似商標，如予並存使用，應不致造成相關消費者的混淆誤認。但為何64310227商標最終仍是被裁定不予註冊呢?

姚娜商標圖

中國知識產權局商標局的異議委員會係以中國商標法第10條第1款第8項之［有害於社會主義道德風尚或者有其他不良影響的］不得作為商標使用而不予註冊的。因為商標權人必須對獲證的商標予以使用，便會在生產經營活動中、在市場上宣傳使用該商標。而商標在商業推銷過程中，在某種程度上，也會對社會價值觀產生大小不一程度的影響。當消費者在選購商品或服務時，可能會將商標名稱與其對應的商品或服務進行一定的聯想。因此，在異議審查時，判斷商標是否具有不良影響，除了要考慮商標的構成要素及含義外，還要結合指定使用商品或服務特點等因素進行綜合判斷。

再則，［慢飛天使］一詞，在目前中國社會觀念中，誠如首段所述，此一特殊群體可能在學習、運動、社交或者情感等方面，與同齡孩子存在一定差距，需要更多的時間和支援來激發他們的潛能。也因此，［慢飛天使］們應該得到社會更多關注和關愛。

而在中國［未成年人保護法］第17條、第59條規定，未成年人的父母或者其他監護人不得放任、唆使未成年人吸煙、飲酒；學校、幼稚園周邊不得設置煙、酒銷售網站；禁止向未成年人銷售煙、酒；任何人不得在學校、幼稚園和其他未成年人集中活動的公共場所吸煙、飲酒。對應到此異議案，［慢飛天使］這一特定詞，經過社會各界廣泛關注及媒體報導，已與特定兒童群體形成關聯，將其作為商標指定使用在［酒類］商品上，不僅會傷害該群體相關公眾的感情，也會給社會風氣帶來消極負面的影響，對社會主義核心價值觀產生誤導和衝擊。無論商標申請人主觀上是否具有惡意，其註冊申請效果都是負面的。

而在台灣也有件申請案在申請階段就被核駁，訴願以及行政訴訟也都被以違反公序良俗為由而駁回，擇期再與讀者分享。

備註：

作者： 邱英武 現任： 北美智權 智權法規研究組主管 經歷： 電腦週邊產品製造公司管理部門（法務、IP、人事與總務）主管 國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 大專院校講師（1995-2002） 智慧財產局專利審查官訓練課程講師（2013、2014）

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