《2024年創博會》精彩回顧 農業部攜手7大部會展出119項創新技術

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2024年創新技術博覽會中，永續發展館整合4大部會與7個機關的研發成果，以「智慧韌性、永續安心」為主題，規劃「數位轉型」、「綠能潔淨」、「循環永續」三主題區，於實體和線上同步展出119項創新研發技術，打造智慧鏈結ヽ韌性糧安ヽ產業及資源永續的安心共榮生活。

2024年「創新技術博覽會」分成「創新領航」、「未來科技」、「永續發展」3館盛大展出。其中「永續發展館」由農業部、環境部、經濟部能源署、經濟部產業發展署、經濟部國營事業司、勞動部勞動及職業安全衛生研究所，以及國家原子能科技研究院共7個機關/單位合作辦理，包括農業部45項在內，共同展示119項創新科技。今年也邀請美國、日本、新加坡、立陶宛、瑞典等國共10家國際廠商參展，展示內容涵蓋綠色能源、循環經濟、智能科技等領域的先進技術及產品，期望企業及學術機構透過本展覽媒合技術，促進技術交易與合作，加速推動科技創新成果商業化發展。

農業部展示45項創新科研成果

農業部司長李紅曦出席開幕典禮時表示，農業部在「智慧韌性、永續安心」主軸下，規劃「數位轉型」、「綠能潔淨」及「循環永續」3大主題區，展示45項具商品化潛力的科技研發成果，包括農業藥物試驗所研發「藥物殘留檢測自動化演算輔助判讀雲端服務技術」，利用電腦自動化技術分析質譜數據，將藥物檢驗數據分析時間縮短超過90%；苗栗區農業改良場研發「蜂蟹蟎智慧監測與警示系統」，藉由深度學習演算法開發自動辨識軟體，應用物聯網技術設計智慧監測與警示系統，辨識精準度達83%；農業試驗所研發「批次處理多線作業式香菇切柄技術」，機械作業能力達每小時6,000朵香菇以上，且誤剪率低於2%。此外，展場另有多項農業循環永續相關技術，期透過本展覽媒合授權，促進技術廣泛應用，以惠及農民與相關業者。

台灣創新技術博覽會已成為跨國技術行銷的重要舞台，今年永續發展館特邀請國際廠商於國際區展示碳排管理系統、農業先端技術資材，以及水工服務檢測等先進技術。李紅曦進一步指出，像是美商Alltech展示愛奇能農場解決方案、日商AIST展示氫氣可視化技術、新加坡商Evergloss Pte Ltd展示水聽感應器管理水資源方案、立陶宛商IKAR展示歐洲現代化液體肥料生產，以及瑞典商Minesto展示Dragon Class 海洋能風箏系統，期望透過本展覽引進國外先進技術，加速台灣產業發展。

透過技術授權，加速台灣農業科技普及運用

而為了配合「數位轉型」、「循環永續」及「綠能潔淨」等主題，今年由病蟲害警示、微生物肥料製造、寄生蜂球量產等15項技術的授權廠商代表，於開幕日在永續發展館舞台區辦理簽約儀式，透過展出分享農業部所屬試驗機構研發的農業科技成果，未來將透過技術授權，以公私協力方式共同解決產業問題，加速台灣農業科技發展與普及運用。

此外，農業部今年也展出多項農業技術，像是青蕉粉製程技術改善、光學技術篩選咖啡豆、AI智慧挑選咖啡生豆等技術，以下將介紹這些具備亮點的農業改良技術。

循環永續：青蕉粉製程技術改善與製成青蕉粉膜

農業部這項發明提供了一種由青香蕉粉製成的可食用膜，無論是否含有果皮。通過調整果皮含量和粉末顆粒大小，這種青蕉粉膜的組成、水溶性、顏色、透明度、抗氧化能力、密度、膨脹性、防潮性和抗拉強度等性能，都得到了提升。這一創新提高了加工穩定性，延長了水果、蔬菜、肉類等鮮食品的保質期，同時增強了膜的功能性。

圖2. 青蕉粉製程技術改善與製成青蕉粉膜；攝影：北美智權報／吳碧娥

綠能潔淨：批次處理多線作業式香菇切柄技術

這項香菇切柄技術是專為國內香菇產業作業流程所設計開發的機具，可提升剪柄效能，剪柄速度為人工剪柄的2～3倍，誤剪率可低於2%。此切柄機台導入機電整合技術，以既有食品及傳輸皮帶輸送物料，形成3條作業線間歇性傳動機台，輔以皮帶支撐板維持長皮帶穩定，以搭配部分人工作業輔助菇柄定向的模式，再以電動機直驅切刀機構切除菇柄，可減少處理過程的多次碰撞損傷，以及輸送過程的掉落及切刀機構的油汙染現象。根據測試，這台機械的作業能力可達每小時6,000個香菇以上，且香菇誤剪率低於2%，為業界可接受的作業效能。

圖3. 「批次處理多線作業式香菇切柄技術」；圖片來源：農業技術交易網

數位轉型：咖啡生豆AI智慧挑選機

本技術研發的咖啡生豆分豆盤，可讓咖啡生豆自動挑選進入軌道的同步挑選，提升分豆效率。分豆盤的特殊設計，具有緩衝柱，用以避免咖啡生豆進入多軌道的過程中集中在一起。具有落塵孔，讓咖啡生豆上的粉塵在前進過程中從孔中掉落，降低進入挑選機台上的咖啡生豆粉塵。

圖4. 咖啡生豆AI智慧挑選機；攝影：北美智權報／吳碧娥

農業部強調，台灣創新技術博覽會是台灣重要的技術交易平台，為了讓外界多認識台灣最新的科技成果，農業部除了在創博會期間實體展覽外，相關技術亦透過農業技術交易網進行線上展示，業者或民眾可由該網站瀏覽各項技術內容及影片說明，共同加速台灣農業產業升級。

附件一：農業部暨所屬機關展出45項技術項目

1. 數位轉型

2. 循環永續

3. 綠能潔淨

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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