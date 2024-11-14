智慧局「2024年產業專利分析與布局競賽」 成果揭曉 8支優秀團隊脫穎而出

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

自今年3月11日報名開始，到11月5日頒獎典禮暨成果發表會，歷經7個多月，「2024年產業專利分析與布局競賽」終於圓滿落幕。主辨單位經濟部智慧財產局 (智慧局)指出，本屆競賽首度以「企業出題×團隊解題」競賽模式，促進專利分析與產業需求精準對接，共有15家企業共襄盛舉，同時吸引了50支隊伍報名參賽。過程中參賽團隊與出題企業深度交流，充分瞭解產業需求及分析目標，讓專利分析布局貼近產業發展趨勢。最終經過初複賽的激烈競爭，8支優秀團隊脫穎而出，獲得總獎金30萬元。

競賽結果由台灣大學與業界人士共同組成的「來自公館的AMY」團隊，以《智能客服技術之專利分析與布局》拔得頭籌，政治大學及清華大學組成的「雲端馬斯特」團隊以《智能客服專利研究 — 以語音辨識技術為核心》獲得第二名，第三名則為台北科技大學及中興大學「專利小五郎」團隊的《駛入新視界：智慧座艙AR-HUD專利分析與布局》(所有8支得獎團隊及作品詳見表1)。

歷屆競賽不斷改進 力求更貼近實際需求

智慧局局長廖承威在致辭時表示，此一競賽今年是第4屆，從一開始沒有獎金，到今天能夠設立高達30萬元的總獎金，這是一個質的飛躍，也顯示了智慧局及業界對專利布局分析競賽的重視與肯定。其中第一名的獎金高達12萬，對參賽團體來說，是一份不小的激勵。而更重要的是，這份獎金背後所代表的，是對團體專業能力的肯定。

他指出，此一競賽的歷史其實並不長，但每年都在不斷改進和創新。最初，這是一個完全由參賽團隊自己出題的比賽，但這樣的模式有時會出現一些挑戰，比如參賽團體可能會把已經完成的成果拿來比賽，削弱了競賽的意義。因此，經過幾年的摸索與反思，智慧局於第二年決定改革，讓一部分題目由企業提供，這樣不僅能更貼近實際需求，還能避免參賽團體「一魚兩吃」的情況。

企業出題的意義與成果

到了今年（2024），為了進一步提升比賽的專業性、實用性及貼近市場需求，智慧局決定將所有比賽題目全部交由企業來出題。廖承威表示雖然這個孤注一擲的決定有許多不決定的因素，但結果卻令人相當滿意 — 成功吸引了15家企業提供了27個題目，而且參賽的隊伍也達到了50隊，這些數字顯示出此一競賽在業界和學界的影響力與吸引力。

此次競賽參與出題的企業包括鴻海精密、群創光電、益福生醫、台灣大哥大、台灣中油、昊慧、和興國際等國內企業，針對生成式人工智能（Gen AI）、口服巴金森氏症藥物、智能客服、遠距醫療等前瞻技術應用提出產業需求 (詳表2)，透過參賽團隊所完成之各項專利技術分析及產業發展報告，協助出題企業發掘創新技術及擬定未來市場發展策略方向。

廖承威表示，「重視企業出題背後有一個很簡單的邏輯：專利布局分析的最終目的是為了幫助企業做出更精準的技術決策、研發規劃和市場布局。當企業親自參與出題時，參賽團隊可以依據實際的業務需求來進行專利檢索與分析，這樣不僅能夠讓報告更加切合企業的實際需要，也能提高團體解題的實際應用價值。」他提到，有企業執行長向他反映，雖然檢索報告不一定能完全符合企業所有需求，但這份報告已經為他們的研發工作提供了寶貴的初步指引，幫助他們在未來的專利布局中省下了不少時間與精力。而更令人欣慰的是，這樣的成果並非僅限於紙面上的報告，很多參賽團隊的表現甚至吸引了企業的注意，未來他們或許能夠進一步與企業合作，甚至可以協助企業的專利管理工作。

「2024年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表會與會來賓大合照；攝影：北美智權報／盧頎

展望未來：創新與跨界合作的無限可能

競賽指定使用智慧局所建置之「全球專利檢索系統（GPSS）」，GPSS收錄超過1億6,500萬筆全球專利文獻，具高效的檢索與專利布局分析服務，可協助參賽團隊快速探索技術突破點。除了有GPSS系統助力外，智慧局也透過培訓課程及專家輔導，讓參賽團隊在競賽過程中不斷精進，逐步成為產業專利布局的生力軍。

廖承威指出，經過幾年的發展，專利布局分析競賽已經不僅僅是一場競賽活動，它已經成為了業界和學界合作的一個重要平台，成為企業發現優秀專業人才、發掘創新技術的橋樑；他希望未來能夠有更多的企業參與此一比賽來出題、提供專業指導，並從中發現更多具備專業能力、能夠提供高質量專利分析的年輕團隊。

表1. 2024 年經濟部智慧財產局「產業專利分析與布局競賽」獲獎名單；資料來源：智慧局

表2. 2024年經濟部智慧財產局「產業專利分析與布局競賽」出題企業名單；資料來源：智慧局

延伸閱讀：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》368期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】