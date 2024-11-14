智慧局「2024年產業專利分析與布局競賽」 成果揭曉 8支優秀團隊脫穎而出

聯合新聞網／ 北美智權報
智慧局局長廖承威與「2024年產業專利分析與布局競賽」得獎團體合照；攝影：北美智權報／盧頎
智慧局局長廖承威與「2024年產業專利分析與布局競賽」得獎團體合照；攝影：北美智權報／盧頎

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

自今年3月11日報名開始，到11月5日頒獎典禮暨成果發表會，歷經7個多月，「2024年產業專利分析與布局競賽」終於圓滿落幕。主辨單位經濟部智慧財產局 (智慧局)指出，本屆競賽首度以「企業出題×團隊解題」競賽模式，促進專利分析與產業需求精準對接，共有15家企業共襄盛舉，同時吸引了50支隊伍報名參賽。過程中參賽團隊與出題企業深度交流，充分瞭解產業需求及分析目標，讓專利分析布局貼近產業發展趨勢。最終經過初複賽的激烈競爭，8支優秀團隊脫穎而出，獲得總獎金30萬元。

競賽結果由台灣大學與業界人士共同組成的「來自公館的AMY」團隊，以《智能客服技術之專利分析與布局》拔得頭籌，政治大學及清華大學組成的「雲端馬斯特」團隊以《智能客服專利研究 — 以語音辨識技術為核心》獲得第二名，第三名則為台北科技大學及中興大學「專利小五郎」團隊的《駛入新視界：智慧座艙AR-HUD專利分析與布局》(所有8支得獎團隊及作品詳見表1)。

歷屆競賽不斷改進 力求更貼近實際需求

智慧局局長廖承威在致辭時表示，此一競賽今年是第4屆，從一開始沒有獎金，到今天能夠設立高達30萬元的總獎金，這是一個質的飛躍，也顯示了智慧局及業界對專利布局分析競賽的重視與肯定。其中第一名的獎金高達12萬，對參賽團體來說，是一份不小的激勵。而更重要的是，這份獎金背後所代表的，是對團體專業能力的肯定。

他指出，此一競賽的歷史其實並不長，但每年都在不斷改進和創新。最初，這是一個完全由參賽團隊自己出題的比賽，但這樣的模式有時會出現一些挑戰，比如參賽團體可能會把已經完成的成果拿來比賽，削弱了競賽的意義。因此，經過幾年的摸索與反思，智慧局於第二年決定改革，讓一部分題目由企業提供，這樣不僅能更貼近實際需求，還能避免參賽團體「一魚兩吃」的情況。

企業出題的意義與成果

到了今年（2024），為了進一步提升比賽的專業性、實用性及貼近市場需求，智慧局決定將所有比賽題目全部交由企業來出題。廖承威表示雖然這個孤注一擲的決定有許多不決定的因素，但結果卻令人相當滿意 — 成功吸引了15家企業提供了27個題目，而且參賽的隊伍也達到了50隊，這些數字顯示出此一競賽在業界和學界的影響力與吸引力。

此次競賽參與出題的企業包括鴻海精密、群創光電、益福生醫、台灣大哥大、台灣中油、昊慧、和興國際等國內企業，針對生成式人工智能（Gen AI）、口服巴金森氏症藥物、智能客服、遠距醫療等前瞻技術應用提出產業需求 (詳表2)，透過參賽團隊所完成之各項專利技術分析及產業發展報告，協助出題企業發掘創新技術及擬定未來市場發展策略方向。

廖承威表示，「重視企業出題背後有一個很簡單的邏輯：專利布局分析的最終目的是為了幫助企業做出更精準的技術決策、研發規劃和市場布局。當企業親自參與出題時，參賽團隊可以依據實際的業務需求來進行專利檢索與分析，這樣不僅能夠讓報告更加切合企業的實際需要，也能提高團體解題的實際應用價值。」他提到，有企業執行長向他反映，雖然檢索報告不一定能完全符合企業所有需求，但這份報告已經為他們的研發工作提供了寶貴的初步指引，幫助他們在未來的專利布局中省下了不少時間與精力。而更令人欣慰的是，這樣的成果並非僅限於紙面上的報告，很多參賽團隊的表現甚至吸引了企業的注意，未來他們或許能夠進一步與企業合作，甚至可以協助企業的專利管理工作。

「2024年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表會與會來賓大合照；攝影：北美智權報／盧頎
「2024年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表會與會來賓大合照；攝影：北美智權報／盧頎

展望未來：創新與跨界合作的無限可能

競賽指定使用智慧局所建置之「全球專利檢索系統（GPSS）」，GPSS收錄超過1億6,500萬筆全球專利文獻，具高效的檢索與專利布局分析服務，可協助參賽團隊快速探索技術突破點。除了有GPSS系統助力外，智慧局也透過培訓課程及專家輔導，讓參賽團隊在競賽過程中不斷精進，逐步成為產業專利布局的生力軍。

廖承威指出，經過幾年的發展，專利布局分析競賽已經不僅僅是一場競賽活動，它已經成為了業界和學界合作的一個重要平台，成為企業發現優秀專業人才、發掘創新技術的橋樑；他希望未來能夠有更多的企業參與此一比賽來出題、提供專業指導，並從中發現更多具備專業能力、能夠提供高質量專利分析的年輕團隊。

表1. 2024 年經濟部智慧財產局「產業專利分析與布局競賽」獲獎名單；資料來源：智慧局
表1. 2024 年經濟部智慧財產局「產業專利分析與布局競賽」獲獎名單；資料來源：智慧局

表2. 2024年經濟部智慧財產局「產業專利分析與布局競賽」出題企業名單；資料來源：智慧局
表2. 2024年經濟部智慧財產局「產業專利分析與布局競賽」出題企業名單；資料來源：智慧局

 

延伸閱讀：

  1. 「企業出題×團隊解題」模式促進專利分析與產業需求精準對接！　鴻海、台灣大哥大心得分享

 

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》368期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

新北群募為你的每一天添點味根號3磨豆機 原桌Kimolo辣椒醬熱賣中！

中華大學推動全校普及AI 獲教育部補助GAI課程計畫

美國大選前簡訊轟炸 催出2.27億美元小額捐款

美國選後再降息 債市投資雙管齊下

相關新聞

海底電纜成為角逐地緣政治關鍵產業

海底電纜（下稱海纜）產業的發展，牽涉到大量數據傳輸，在掌握數位主權將成為主導現今雲端產業龍頭的趨勢下，海纜產業儼然成為地緣政治的必爭之地。因此，一場以美中兩國為領頭，並以網路數據傳輸產業為主戰場的爭奪戰正在海面下無形展開。本文將簡單介紹目前美中兩國及俄羅斯在海纜產業的布局、可能引發的風險及目前美國的作為。

中經院全面分析 川普重回白宮如何牽動美中台經貿及科技發展

在2024美國總統大選由代表共和黨的川普以壓倒性姿態勝出後，各國均對川普當選後的政策會對全球經貿及政治外交產生什麼樣的影響高度關注。中華經濟研究院（中經院）指出， 川普以美國再度偉大為競選主軸，強調低稅率、高關稅、管制移民、反對綠色新政，這些政策短期有利股市、經濟成長，但長期來看，會不會造成二次通膨，進而使美國貨幣政策改弦易轍，並影響全球經濟、金融的走勢，值得觀察。 此外，川普在選前頻頻放話，將持續對中國的貿易 / 科技戰，而且指出，台灣人搶了美國人的半導體工作，也必須支付美國保護費，並以GDP的10%編列國防經費。由此觀之，川普重新入主白宮，勢將影響台灣、中國、亞洲、全球經濟，乃至產業、科技政策的走向，以及兩岸的政經局勢，值得政府及企業界正視。 為此，中經院於川普正式宣佈當選後，旋即舉行了「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」研討會，由中經院各領域菁英，以美國大選的發展態勢及背後政策的走向，探討其對台灣貿易、兩岸局勢、產業科技、財政等各個層面的影響，並研擬因應對策，作為政府未來政策規劃的遵循方向。

工業設計轉向無實體及虛擬環境 - 5：澳洲、加拿大與日本對無實體設計保護的政策趨勢

科技的進步習慣性的地超越並挑戰現行法律法規，對於智慧財產權制度，在註冊設計的進步挑戰智慧財產權制度層面上也不例外。儘管技術進步可以帶來新的設計形式，但國家法律在確定新的或新興的設計是否能夠受到保護的能力僅限於設定主題資格的定義。 然而，那些不強制要求虛擬設計與產品之間存在聯繫的司法管轄區（例如歐盟和英國），虛擬設計（例如透過虛擬實境「VR」顯示並存在於虛擬環境中的 GUI）可能更容易受到保護。 本篇將介紹澳洲、加拿大與日本對於無實體設計保護的作法。

中國修法新增的援引加入和優先權恢復、 增加與改正的牽連關係

中國專利法師施細則第45條的援引加入與同法第36、37間的關係如何？再對應到台灣的規定，二者間是否有不同？

談專利法第97條第1項第1款的實際損害法與「真正的」損害

專利法第97條第1項明訂三種專利侵權之損害賠償計算方法；其第1款稱為「實際損害法」，分為「具體損害法」與「差額說」。本文舉台灣高等法院台中分院88年度訴字第67號民事判決為例，以點出司法實務並未探究「真正的」實際損害，而將實際損害的範圍限縮在專利產品的銷售量損失。此限制是否為妥當，值得探究。

雲端協助運算方法屬於抽象概念不具專利適格性？ 2024年Eolas v. Amazon案

美國Eolas公司擁有一種雲端協助運算的方法專利，並以此提告Amazon、Google和Walmart等大公司。但Amazon等公司反擊，主張該專利只是一抽象概念，不該獲得專利保護。聯邦巡迴上訴法院於2024年2月1日判決Eolas敗訴後，Eolas向最高法院上訴。最高法院於同年10月7日決定不受理此案，故此案確定，Eolas的專利無效，Amazon、Google和Walmart勝訴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。