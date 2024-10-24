4大跨國科技公司之能源策略：亞馬遜、谷歌、微軟、輝達

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

美國市調公司CB Insights於9月初發布了《Big Tech in Energy》調查報告 (下稱《報告》)，《報告》採用了 CB Insights資料庫，包括投資、收購、業務關係、公司考察報告、以及收益記錄等等，藉此了解 Amazon（亞馬遜）、Google (谷歌)、Microsoft (微軟)、及Nvidia (輝達) 4家科技巨頭如何透過策略性投資、合作夥伴關係和其他措施來實現其永續發展目標：

● 亞馬遜正在致力於使其運輸和配送中心運作脫碳，發展重點為氫技術。

● 谷歌正在開創清潔能源採購的新模式，致力於提高其資料中心網路的可持續性。

● 微軟正專注於再生能源（如太陽能和聚變）和碳捕獲技術，以滿足其人工智慧驅動的業務之不斷增長的能源需求。

● 輝達正在提高其資料中心的能源效率，並投資開發可靠的綠色電網。

為了達成2050淨零排放的目標，潔淨能源之開發及應用已成為許多大型科技公司的焦點之一。一方面，能源產業為大型科技公司提供了滿足對清潔能源解決方案不斷增長的需求，望能實現其永續發展的目標；另一方面，這些技術領頭羊也開始涉足能源產業，與能源企業和新創公司跨域合作，以確實掌握再生能源的技術、資源，早日實現營運脫碳。

大型科技公司於能源產業各領域之的參與度

圖1及圖2為4大大型科技公司在能源產業不同領域之關係數，從圖1及圖2均可發現，微軟的參與度最高，只有在永續交通 (sustainable transportation)的領域落後亞馬遜，其他領域之關係數均超越其他3家大型科技公司。

圖1. 大型科技公司在能源產業不同領域之關係數；資料來源：《Big Tech in Energy》, September 2024, CB Insights；註：關係分析包括收購、合作夥伴關係、授權協議和投資。計數包括以下活動：分析了2022年第1季到24年第2季之企業及其相關實體。

圖2. 按能源產業子行業劃分的參與比例；資料來源：《Big Tech in Energy》, September 2024, CB Insights；註：關係分析包括收購、合作夥伴關係、授權協議和投資。計數包括以下活動：分析了2022年第1季到24年第2季之企業及其相關實體。

亞馬遜Amazon以零碳運輸為目標，致力再生能源投資

身為全球數一數二的網購公司，完善的物流支撐十分重要。據《報告》顯示，亞馬遜正努力增強其永續性物流與供應鏈網絡，致力於交通運輸脫碳。像是透過其氣候承諾基金（Climate Pledge Fund）投資了氫動力卡車和航空器具。此外，為了提高這些網絡的可持續性，亞馬遜也投資了再生能源夥伴及低碳材料。

亞馬遜的首席永續長Kara Hurst指出，「針對再生能源方面，亞馬遜設定了目標，希望於2030年達成全球營運100%採用再生能源，然而，此目標於2023年即達成，整整提前了7年。展望未來，我們堅定不移地履行我們的氣候承諾，承諾於2040年在亞馬遜的營運中實現淨零碳排；並透過投資太陽能、風能、核能和其他新興能源技術，在世界各地大規模產出無碳能源。」

● 相關新興能源投資

(1) 亞馬遜支持了一些氫能公司的巨額融資，希望有助於工業運作脫碳。它於2024年Sunfire的E輪融資投資了2.33億美元；並於2023年 Electric Hydrogen的C輪融資投資了3.8億美元。

(2) 除了從Rivian [1]訂購 10 萬輛電動送貨車外，亞馬遜還透過其氣候承諾基金投資了開發氫電動航空系統和重型車輛氫儲存系統的新創公司 (ZeroAvia[2]及Verne[3])。

(3) 建亞馬遜立合作關係以測試零碳運輸：與First Hydrogen 開始測試用於包裹遞送的氫動力 FCEV、投資低碳混凝土技術（CarbonCure），以支持脫碳計劃。

谷歌Google與公用事業部門合作，倡議「潔淨能源轉型稅」

谷歌正透過其倡議的「潔淨能源轉型稅」(Clean Transition Tariff) 來改變針對公用事業部門的潔淨能源採購政策。這是一種新的費率結構，旨在激勵大型能源用戶採用資本密集型潔淨能源，像是地熱能、核能以及電網儲電[4]。

Google首席永續長Kate E. Brandt表示，「我們將持續不斷發展的基礎設施視為推動低碳經濟所需的創新和投資機會。人工智慧在推動氣候行動方面有著巨大的前景。事實上，到2030 年，人工智慧有潛力幫助減少全球溫室氣體 (GHG) 排放量的5-10%。透過我們的產品，我們的目標是到 2030 年時幫助個人、城市和其他合作夥伴每年共同減少 10 億噸碳當量排放，並且我們將繼續開發幫助社區適應氣候變遷影響的技術。」

● 具體行動

(1) 與公用事業公司合作進行潔淨能源採購，提高Google全球資料中心網路的可持續性。

(2) 谷歌與現有企業[5]和新創公司[6]合作，以堅定潔淨能源建設為新的「潔淨能源轉型稅」模式做準備。

(3) 為了實現其永續發展目標，Google也測試了資料中心廢熱的再利用。它利用其地熱經驗在芬蘭啟動了一個專注於建築物供暖的餘熱回收項目。

微軟Microsoft期許2030年實現負碳排，無碳電力設施為首要焦點

微軟的目標是到2030年實現負碳排，但資料中心的能源消耗和排放卻帶來了挑戰。為了以永續的方式滿足資料中心的能源需求，微軟正在利用太陽能和聚變等再生能源。

微軟副主席兼總裁Brad Smith與微軟首席永續發展長Melanie Nakagawa指出，「我們的負碳排承諾包括三個主要領域：減少碳排放、增加無碳電力的使用、及碳清除。於2023財政年度，我們在無碳電力和碳清除方面取得了有意義的進展。微軟採取了先行者的方式來支持無碳電力基礎設施，進行長期投資，為我們運營的電網帶來更多的無碳電力。」

● 具體行動

(1) 微軟正在使用太陽能等成熟能源[7]，而且也慢慢轉向聚變[8]。

(2) 為了實現負碳排目標，微軟也投資擴展直接空氣捕獲技術[9]。

(3) 氫燃料電池將為微軟不斷成長的資料中心營運提供零排放的備用電源[10]。

輝達Nvidia與能源巨頭合作來提高能源效率

正藉由與能源巨頭合作來提高能源效率，並實施創新的冷卻技術來推動資料中心的可持續性。同時，輝達也透過投資企業來支持智慧電網的發展。

輝達《2023財政年度企業責任報告書》指出，「現在全球資料中心用電量每年超過200兆瓦，占全球能源使用量的2%，預計消耗量也將持續成長。這是一個需要關注的不可持續趨勢，這就是為什麼輝達正在發展旨在提高全球所有資料中心效率及可持續性的產品」。

● 具體行動

(1) 輝達正在與能源巨頭合作，利用人工智慧提高資料中心的能源效率[11]。

(2) 除了資料中心的永續性之外，輝達還專注於開可靠的發綠色電網[12]。

(3) 輝達為了準備大規模部署液冷以降低資料中心能耗，正與業者合作開放大規模的液冷技術。

資料來源：

備註：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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