《2024創博會》精彩回顧：百工百業共迎AI時代 GenAI Stars得獎名單揭曉！

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吳碧娥╱北美智權報 編輯部

在今（2024）年台灣創新技術博覽會未來科技館中，舉辦了GenAI Stars Demo Day百工百業應用發表會，遴選出23組創新團隊首度對外發表生成式AI創新應用，並頒發由國科會主辦，台大智活中心、台北市電腦公會、國研院科政中心共同執行的「GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔」，最終抱走GenAI Stars創新創業組金獎150萬獎金的是中山醫學大學附設醫院所建造雲端無代碼平台「醫點家」，透過無縫整合集成生成式AI、臨床資料（HIS、FHIR）以及各式檔案與訊號資料，協助醫療人員透過標準化模組自主建構臨床資料處理分析工具，減輕文件作業的負擔。

為了推動GenAI百工百業落地應用，台大智活中心以深度輔導加速企業創新，從概念到落地，大企業、中小企業及新創企業運用GenAI推動內部營運創新，或以GenAI加值產品與服務，展現製造、照護、醫療、教育、食品、保險、營建等19大產業發展GenAI落地應用的潛能，為百工百業發展GenAI應用指路。

頒獎典禮頒發GenAI Stars創新創業組金、銀、銅獎，獲獎企業分別獲得150萬、100萬、50萬獎金。金獎為「中山醫學大學附設醫院」，建造雲端無代碼平台「醫點家」，團隊由資訊、醫療與公衛專業背景人員組成，核心價值是提供雲端無代碼平台，無縫整合生成式 AI 與臨床資料，實現資料處理與分析所需專業工具由醫療人員自主開發與分享，減輕間接業務負擔讓工作重心回歸臨床專業事務，從體制內改善醫療執業環境，並藉由資料標準化與產品化等核心技術將專業工具推廣導入各醫療機構。

銀獎為「意藍資訊」，專注於AI語意分析、搜尋引擎等尖端軟體技術研發，致力於結合AI與大數據，打造「新一代生成式AI知識管理系統」，以AI提升知識管理效率，協助企業打造如ChatGPT般的企業專屬知識庫，限制機敏文件之調閱使用，同時僅參考明確內容做精準摘要回答，文有所本、列明出處，解決生成式AI常有的「幻覺」。

圖2. 意藍資訊獲得GenAI Stars創新創業組銀獎；圖片來源：國科會。

銅獎為「中興工程顧問」，由周頌安總工程師整合多年工程經驗與實務需求，組隊建置符合公司業務需求的工程查驗專用AI平台，以設計圖說自動生成施工查驗表單，整合施工規範、圖說、BIM模型三種不同類型的設計資料，再配合中興工程獨有的查驗範本資料庫，轉換成監造所需的查驗表單，大量減少員工資料比對負擔，確保工程品質。

圖3. 中興工程顧問獲得GenAI Stars創新創業組銅獎；圖片來源：國科會。

「優質創新獎」則由以下5家企業獲得：「神瑞人工智慧」結合4D腦部影像與臨床數據，預測失智風險。「Profet AI_杰倫智能」將製造業專家知識系統化，破解製造業人才斷層。「智齡科技」自動生成專業易懂的照護報告，減少長照機構與家屬之間的溝通時間。「日月光半導體先進製程控制資訊部」以AI自動生成維修指引，縮短20％設備維修時間。「精誠軟體服務」打造AIxGPT應用服務，助企業知識共享、內部培訓。

GenAI Stars團隊預示台灣各行各業導入GenAI藍圖

國科會科技辦公室執行秘書楊佳玲指出，透過國科會GenAI Stars生成式AI百工百業應用選拔，見證國內生成式AI應用的最新發展成果，我們已經成功點燃了一把火，希望能把台灣打造成人工智慧島。台灣不只是製造硬體的強國，也真的能用AI來解決問題。GenAI Stars團隊預示各行各業導入GenAI的藍圖，也是加速台灣百工百業推動GenAI創新創業的重要里程碑，未來台灣才有機會在全球AI競賽中發光發熱。

圖4. 國科會科技辦公室執行秘書楊佳玲；攝影：北美智權報／吳碧娥。

台大智活中心主任劉佩玲指出，GenAI Stars不僅是一場競賽，更是百工百業實現生成式AI落地應用的領航者。首屆GenAI Stars應用選拔分為創新創業組、創意創客組兩大組別，歷經激烈角逐，高中、大專生的創意創客組，從836隊創意提案選出特選、優選各15隊。而企業、新創的創新創業組從橫跨19大產業263隊中選出最終前20強GenAI Stars企業。創新創業組團隊經過3個月的深度輔導，10/19在台灣創新技術博覽會「未來科技館」舉辦GenAI Stars Demo Day百工百業應用發表會，23組首度對外發表生成式AI創新應用。

圖5. 台大智活中心主任劉佩玲；攝影：北美智權報／吳碧娥。

劉佩玲表示，台大智活用設計思考協助企業創新，GenAI只是一種技術，仍需要設計思考推動企業創新，才能讓GenAI真正落地應用。台灣正面臨AI產業創新應用不足、AI創新缺乏成功商業模式、企業數位轉型壓力大，以及中小企業涉足AI創新的門檻高等四大問題。

橫跨19大產業、超過20項生成式AI應用

在創博會的Demo Day發表會上，20隊創新創業組新星與3隊創意創客組獲獎團隊輪番上陣，向現場230位產官學研及創投界嘉賓分享其在製造、照護、醫療、教育、食品、零售、保險、營建等多個產業的GenAI落地應用。其中，成熟大企業推動內部營運創新，像「中山附醫」建造雲端無代碼平台，助醫護人員自主開發工具，減輕文件作業的負擔。「日月光半導體」以AI自動生成維修指引，縮短20％設備維修時間。「中興工程」建置工程查驗專用AI平台，以設計圖說自動生成施工查驗表單，確保工程品質。微星、國泰人壽、數位時代也以GenAI推動內部創新。

大企業以GenAI加值產品與服務，例如「意藍資訊」以AI提升知識管理效率，協助企業打造如ChatGPT般的企業專屬知識庫。「精誠軟體」打造AIxGPT應用服務，助企業知識共享、內部培訓。

中小企業、新創企業也展現產品與服務的GenAI創新應用，如「碩網資訊」透過GenAI 快速解答企業內外部的問題，提升資料管理效率。「杰倫智能」將製造業專家知識系統化，破解製造業人才斷層。「神瑞人工智慧」結合4D腦部影像與臨床數據，預測失智風險。「智齡科技」，自動生成專業易懂的照護報告，減少長照機構與家屬之間的溝通時間。「好食機」建立AI智能食安管理平台，守護消費者食安健康。

在深度輔導的過程中，也有團隊成功成立公司，如「網市科技」革新傳統市場的訂單、記帳流程，讓攤商每月節省許多時間，助傳統微型企業轉型。「StoryCraft」為家長和孩子創造個性化故事體驗，以家長的口吻說故事給孩子聽。除了以上團隊，巨量移動、Voiss繆偲、臺灣行銷研究、H.I.T.生醫創新實作社群、全齡生活也將GenAI融入外部產品及服務之中，展現GenAI在百工百業落地應用的無限潛能。

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

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