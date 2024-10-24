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《2024創博會》精彩回顧：2024博覽會圓滿落幕 以「未來、永續、創新」打造AI科技島

聯合新聞網／ 北美智權報
行政院長卓榮泰出席2024博覽會開幕典禮，與部門首長及官員合照；圖片提供：外貿協會
行政院長卓榮泰出席2024博覽會開幕典禮，與部門首長及官員合照；圖片提供：外貿協會

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李淑蓮╱北美智權報　編輯部

由11個政府部會共同主辦、外貿協會及工研院執行之《台灣創新技術博覽會》(創博會) 已於10月19日圓滿落幕。官方數據顯示，本屆展覽共吸引20國431家廠商，使用超過1,200個攤位。為期3天的展會共吸引超過10,000人、50,000人次進場參觀，包含來自南韓、新加坡、紐西蘭、菲律賓、泰國等地的智慧局、科研機構及公協會親臨現場，一睹各國最新科研成果，進一步鞏固創博會作為國際頂尖技術展示平台的地位。

除了創新科技展覽外，展會期間也有許多精彩活動同步舉行，包括國際研討會、技術媒合會、技術發表會等等，北美智權報將分2刊期作重點介紹。

本屆創博會以「智慧科技島．AI新技元」為主題，結合政府單位與民間企業的力量，以「創新領航館」、「未來科技館」、「永續發展館」及「發明競賽區」三館一區，展示AI技術在國防、資安、醫療及淨零碳排等領域的應用。

「創新領航館」聚焦淨零永續、數位韌性、智慧城市、智慧醫療、國防軍工等方面的創新應用。其中工研院展示的「AI固態光達系統」為台灣首顆自主研發的高階固態光達，路況偵測精準度高達90%，展示了台灣在自駕車技術上的實力，吸引大量參觀者進入座艙體驗未來的智慧交通。此外智慧財產局也設置了「臺灣專利超級站」，展示在國際著名發明展上獲獎的台灣專利商品，並以智慧客廳形式打造沉浸式體驗，讓參觀者親身感受未來智慧生活的樣貌，也是今年展覽最受關注的亮點之一。

智慧局局長廖承威表示，今年創博會首次規劃了「臺灣專利超級站」的專館展出，因為台灣發明人的發明的成果需要有一個出海口，而「臺灣專利超級站」即創造了這樣一個的展出場域，給所有發明人在其發明成果商品化後，有一個展覽的場域。他指出「『站』的本身另外一個意義就是『讚』，所以在設計上可以看到一個『Best』，就是一個大姆哥『讚』；而『站』的本身是一個「加油」跟「再出發」的概念，因此希望『專利超級站』是未來所有發明家的家，有好的展品可以在這個場域上展出。」

「未來科技館」展示未來三到十年的技術趨勢。國立臺灣大學研發的「智慧巡檢機器狗」結合AI運算、3D光達自主導航、自動平衡等功能，可應用於巡檢及物流配送，展現臺灣AI的領先技術，靈活的動作和智慧表現驚豔現場。

行政院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝、國科會主委吳誠文與各部會代表，參觀最新AI技術「智慧巡檢機器狗」，一同見證台灣的創新能量；圖片提供：外貿協會
行政院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝、國科會主委吳誠文與各部會代表，參觀最新AI技術「智慧巡檢機器狗」，一同見證台灣的創新能量；圖片提供：外貿協會

「永續發展館」以數位轉型、綠能潔淨、循環永續為主題。環境部資源循環署的「資源回收物動態影像AI辨識系統」可準確辨識回收物的種類和狀況，並配合機械手臂的自動分撿，能有效的提升回收效率，成為實現循環經濟的核心推動力量。

環創源科技展示的氨氮廢水電解處理系統；攝影：北美智權報／李淑蓮
環創源科技展示的氨氮廢水電解處理系統；攝影：北美智權報／李淑蓮

農產品之副產品回收再利用展示；攝影：北美智權報／李淑蓮
農產品之副產品回收再利用展示；攝影：北美智權報／李淑蓮

備受關注的「發明競賽區」，今年共有565件專利參賽，參賽件數較上屆展覽成長7%；共會頒出12個鉑金獎、106面金牌、銀牌102面、及136面銅牌；總共356個獎項。在學校發明區中，國立陽明交通大學及崑山科技大學分別以17面及14面獎牌成為最大贏家；國內發明區則由中華電信研究院以15面獎牌及國家原子能科技研究院以10面獎牌脫穎而出。其他值得一提的是，本屆20組獨立發明人的27件參賽專利，亦有11件獲獎；國外發明區則吸引來自包含韓國發明振興會（KIPA）、泰國國家研究委員會（NRCT）及印尼發明創新促進協會（INNOPA）等81件專利參賽，較上屆大幅成長26%，顯示創博會在國際專利舞台上的重要性。

各國得獎人在頒獎典禮後興奮合照（1）；攝影：北美智權報／李淑蓮
各國得獎人在頒獎典禮後興奮合照（1）；攝影：北美智權報／李淑蓮

各國得獎人在頒獎典禮後興奮合照（２）；攝影：北美智權報／李淑蓮
各國得獎人在頒獎典禮後興奮合照（２）；攝影：北美智權報／李淑蓮

各國得獎人在頒獎典禮後興奮合照（３）；攝影：北美智權報／李淑蓮
各國得獎人在頒獎典禮後興奮合照（３）；攝影：北美智權報／李淑蓮

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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