快訊

韓國瑜挺謝國樑 笑問為何要罷免「他去選總統了嗎？」逗樂全場

跌破眼鏡！南韓財閥SK集團「2公主」下嫁美華裔軍官 因1共同點擦愛火

聽新聞
0:00 / 0:00

AI訓練資料集侵犯了著作權？LAION在德國獲得勝訴

聯合新聞網／ 北美智權報
攝影：北美智權／唐銘偉
攝影：北美智權／唐銘偉

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

袁如陵╱台灣專利師

人工智慧（AI）的日益普及，為創意產業帶來了許多新的可能性，但各式各樣的法律風險也隨之而來，特別是在著作權方面；在德國漢堡地方法院的一起訴訟就凸顯了這些挑戰。此訴訟案是一名攝影師起訴 LAION未經他的同意，在人工智慧訓練資料集中使用他拍攝的照片。而引起廣泛關注的原因，是因為此案是目前世界先進國家中，少數已經針對人工智慧技術做出判決的著作權案件。

LAION e.V. (Large-scale Artificial Intelligence Open Network，大型人工智慧開放網路)是一家德國非營利組織，致力於開源人工智慧模型和資料集的建置，主要的工作是將網路上的公開圖片製作成資料集，並提供給AI開發商訓練人工智慧模型使用，例如Google Brain就曾經使用過其製作的LAION-400M資料集，知名AI圖片生成引擎Midjourney、Stable Diffusion也是利用LAION-5B資料集訓練其AI系統。本案的主角就是此LAION-5B資料集，其中包含超過50億張從網路上蒐集的圖片和文字描述[1]。

案件背景

原告Robert Kneschke則是一位德國攝影師，他於Have I Been Trained網站發現自己拍攝的照片出現在 LAION-5B 資料集中。這些照片原本收錄於圖庫網站 bigstock.com 供大眾免費瀏覽，但帶有浮水印，並附註說明未經許可不得複製。

當 Robert Kneschke 要求停止侵權行為時，LAION 並未配合，甚至在收到警告信後，還寄了一張 887 歐元的律師費帳單給原告[2]。Robert Kneschke 因此憤而提起訴訟，指控 LAION 未經他同意就下載照片使用。被告LAION 承認自己下載了照片，但認為自己的行為受到德國《著作權法》（Urheberrechtsgesetz, UrhG）中例外條款的保護，包括：

第 44a 條的「暫時性重製」（Temporary acts of reproduction）：如果複製行為是「技術過程所必要」（an integral and essential part of a technical process）的，並且「沒有獨立的經濟價值」（have no independent economic significance），就允許對作品進行臨時、短暫的複製。舉例來說，瀏覽器會暫時儲存網頁的內容，這是顯示網頁所必要的，也沒有獨立的經濟價值，就可能被認定為「暫時性重製」。另外，複製的目的必須是為了「傳輸」或「合法使用作品」。

第 44b 條的「文字和資料探勘」（Text and data mining）：允許個人或機構為了進行資料探勘（從資料中萃取出有價值的資訊而進行的自動化分析）而複製作品的行為。不過著作權人也可以選擇保留自己的權利，主動以「機器可讀」的形式（machine-readable format）「選擇退出」（opt-out），此時第三方就不能任意使用作品。例如內容提供商可以在網頁上使用 robot.txt，讓自動化的第三方爬蟲快速判斷內容是不可主動抓取的。

第 60d 條的「為科學研究目的之文字和資料探勘」（Text and data mining for scientific research purposes）：例如大學、科學研究院等研究機構，只要不是追求商業利益、或是為了公益，就可以使用他人的作品。另外，文化遺產機構如圖書館、博物館，或是不追求商業利益的個人使用者也同樣可受到豁免。與第 44b 條不同的是，著作權人無法選擇退出。

以上條款中，第44a條是源自於歐盟《資訊社會著作權指令》（InfoSoc Directive）中第5條第1項；而44b條及60d條則分別源自於歐盟《數位單一市場著作權指令》（DSM Directive）第4條及第3條。

這起訴訟於2024年7月11日在德國漢堡地區法院首次開庭審理，而法院於2024年9月27日做出對LAION有利於的判決。[3]

不適用44a條的「暫時性重製」

法院認為，LAION 對圖片的複製行為並非「暫時性重製」，原因如下：

並非「暫時性或附帶性」: 法院指出，暫時性重製的持續時間僅限於技術過程正常運作所需的時間，且應在達成目的後自動刪除。雖然LAION在分析完成後會自動刪除圖片，但下載圖片是LAION出於分析目的而進行的有意識且積極控制的獲取過程，而非僅僅是分析過程的附帶結果

未構成「技術過程的必要組成部分」: 法院認為，LAION的下載行為是為了將圖片用於其資料集中，並非網路傳輸的必要步驟

因此，LAION的行為無法受到第44a條的豁免。

是否適用44b條的「文字和資料探勘」？

地院對此條款的適用性表達了意見，但並未作出最終決定。是否適用「文字和資料探勘」的關鍵點在於，圖庫bigstock.com是否有以「機器可讀」的形式保留自己的權利？

判決中指出，bigstock.com是以一般的文字在網頁上顯示聲明：「您不得對：(...)為任何目的使用自動程式、小程式、機器人或類似工具訪問XXX.com網站或網站上的任何內容，包括（僅舉例說明）下載內容、編製索引、或快取網站上的任何內容」。對此，法院傾向認為，就算圖庫網站bigstock.com沒有使用robot.txt，而是用此「自然語言」進行聲明，只要當時的技術水準能夠讓機器理解其內容，就可以被視為「機器可讀」。

有趣的是，在判決前的聽證會中，雙方就是在第44b條唇槍舌戰，但法院最後的判決，卻是仰賴接下來的第60d條，而一般資料探勘的判斷標準仍然懸而未決。[4]

適用60d條的「為科學研究目的之文字和資料探勘」

法院裁定，LAION下載原告Kneschke照片的行為適用60d條款的豁免，因此並未侵權。

LAION屬於研究機構：法院認為LAION是專注於人工智慧研究的非營利組織，其建立資料集的目的是為了促進科學研究，符合60d條款中「研究機構」的要求。

LAION-5B本身不具商業性：法院指出，LAION將其資料集免費提供給公眾使用，沒有從中獲取商業利益，因此符合60d條款中「非商業性」的要求。

LAION-5B有商業用途，但仍然適用60d條：法院認為，LAION無法預測資料集會被如何使用，所以即使有商業公司使用LAION的資料集，也不會影響LAION本身的非商業性質。

判決能成為製作資料集的避風港，但未必有利AI開發商

LAION之所以能夠勝訴，要歸功於能讓法官相信，LAION是一個非商業性的研究機構，並將自己的行為包裝在德國著作權法第60d條的例外條款之下：

LAION本身沒有儲存圖片，研究人員必須利用LAION所提供的工具「img2dataset」來下載感興趣的子集以取得圖片資料。而LAION-5B資料集事實上是一個「表格」，只包含圖片的網址以及文字描述。

法院認為LAION的資料集是用於科學研究目的。

LAION將資料集「免費公開」，符合「非商業性」的要求。

雖然原告指出LAION與Stability AI等商業公司關係密切，而Stability AI就是使用LAION-5B資料集來訓練其商業AI模型Stable Diffusion；除此之外，LAION 曾接受商業公司的資金支持，甚至LAION的部分成員就任職於這些商業公司，明顯存在利益關係。然而，法院認為重點是LAION自身的行為是否具有商業目的，並非資金來源，而也沒有證據指出資金被LAION用於開發自己的商業產品。

不過客觀上來說，似乎難以否認Stability AI與LAION有某種程度的依存關係（沒有LAION-5B，就難以打造Stable Diffusion），只是在訴訟中原告無法成功舉證Stability AI對LAION有實質的控制力。若原告選擇上訴，這應該仍會是攻防的關鍵點。[5]

雖然LAION可以稍微鬆一口氣。但反過來說，這個判決只有利於專門建立資料集的機構，而其他實際用LAION-5B資料集訓練AI模型的廠商，如Midjourney、Stability AI等明顯更商業導向的公司，幾乎不可能獲得第60d條的豁免，只能冀望其他條款的適用。

「建立」與「使用」資料集是兩種不同的行為

判決書中，法院刻意區分「建立資料集」和「訓練AI」這兩種行為，並指出LAION僅負責建立資料集，並未參與AI模型的訓練或使用，是否也是在暗示其他使用LAION資料集的廠商在法庭上會有不同的結果？另外，法院認為LAION的複製行為不是「暫時性重製」，且網站只要以一般文字標註就可以符合「機器可讀」的選擇退出，對AI開發商是明顯不利的。

話雖如此，那OpenAI、Meta等生成式AI的開發商，在德國就會陷入極大風險嗎？倒也未必。在判決理由中，德國法院多次提及歐盟的《DSM Directive》以及《AI Act》，而在《AI Act》中歐盟似乎已經表態，訓練AI模型應該也屬於《DSM Directive》所規定的一種資料探勘，因此若商業公司尊重著作權人的選擇退出聲明，應可降低部分風險。

本案較為可惜的是，由於LAION的行為已經被判定屬於第60d條的豁免，地院就沒有對商業公司能夠主張的44b條豁免做判斷。

整體來說，本次判決僅涉及LAION行為的具體事實，不宜擴張解釋。未來其他商業公司若進行資料探勘而被提起訴訟時，很可能會有不同的判決結果。 因此，AI開發商仍需謹慎評估其資料收集方式，並積極尋求與著作權人合作，才能在合法的基礎上發展AI技術。

備註：

 

責任編輯：李淑蓮

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

 

作者：袁如陵 （Juling Yuan）
經歷：雃博股份有限公司 法務智權部經理

英國 Visiongain 產業分析師

鴻海精密 專利工程師

學歷：國立台灣大學 植物病理暨微生物學碩士

英國倫敦大學皇后瑪麗學院 智慧財產權管理碩士

專長：專利佈局、企業品牌、商業情資調查、企業內訓
資格：台灣專利師

無形資產評價管理師初級

英國專利／商標代理人初試通過

中國專利代理人考試通過

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》366期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

富比世2024全球最佳雇主 微軟首奪冠 三星跌到這名次

好微笑推出「大衛像」組裝模型 小弟弟零件獨立、有葉子可選擇性組裝

AI創作的法律迷思：誰是真正的作者？著作權法的新考驗

陸買氣低迷衝擊…德國豪車雙雄 銷量溜滑梯

相關新聞

工業設計轉向無實體及虛擬環境 - 3：替代的保護形式

智慧財產權相關法規有時被視為一組由保護不同類型創新活動邊界而成的法律。然而，界限並不總是清晰的。圖形使用者介面（Graphical User Interface， GUI）、圖像和字體等虛擬設計可以跨越這些界限。儘管這些設計在視覺上很有吸引力，但它們也具有諸如有助於人機互動的功能性目的。儘管上面討論了註冊設計系統下虛擬設計的保護，但顯示器上看到的圖形內容也可以成為著作權和商標法下受保護的主題。由於這些智慧財產權制度的用途不同，保護的要件也不同，設計法的規定可能會因此重疊，本篇將針對這些重疊內容進行介紹。

樂高迷你人偶立體商標再遭質疑—淺析2023年歐盟普通法院判決

註冊為歐盟立體商標的樂高迷你人偶（LEGO® Minifigure）曾遭Best-Lock申請撤銷，最終，歐洲法院於2016年判決駁回，保住其商標權（參見北美智權報第246期）。然而，競爭對手BB Services GmbH於2020年時再度申請撤銷，儘管其主張未被歐盟普通法院接受，但法院論理方式明顯與前次爭議不同。

科技覺醒：宏碁的循環經濟與永續發展行動

全球電子廢棄物已經產生嚴重的環境污染問題，電子業巨頭紛紛反思如何共同拯救地球環境。宏碁在2021年加入RE100（100%使用再生能源）倡議，承諾將在2035年100％使用再生電力，並在2050年達成淨零排放。為了達成此一目標，宏碁將永續發展的具體行動落實在產品設計上，預計2025年消費後回收塑料的使用量，將達到總塑膠使用量的20%至30%。宏碁被《時代雜誌》評選為2024年全球最具永續發展企業（World's Most Sustainable Companies 2024）之一，並榮獲EcoVadis永續評鑑平台（Sustainability Rating）名列前1%的最高榮譽白金獎。

《AI的現在與未來》生成式AI在智慧工廠的五大應用

智慧工廠精髓在於管理統一化，透過工業物聯網等數位化技術，使廠務作業更加透明。在AI技術發展逐漸成熟，陸續應用於智慧工廠後，智慧工廠重點轉為利用數據作決策，以數據導向發展出思考、預測的能力。過往要利用AI進行瑕疵檢測，常因資料量不足而延遲上線，智慧工廠導入生成式AI後，可填補訓練AI的資料缺口，事前預警機器設備的預測性維護，並分析控管供應鏈風險，還能模擬可能發生的情況，自行動態調整因應作法。

商標侵害 小心打二次官司

商標侵權行為發生，後續的法律追索，可能不是一件民事訴訟官司可以解決的，打算偷渡掛牌販售產品者，請再多多思量。

《科技戰與國家安全》以「使用之虞」佐證意圖在境外使用商業資訊類營業秘密

根據智慧財產法院103年度民營上字第4號民事判決，「營業秘密之保護不限定於技術資訊，非技術之商業資訊亦包括在內」。智慧財產局曾建議企業所可盤點出的商業資訊包括客戶名單、成本分析、經營策略等。企業雖對商業資訊採取合理保密措施，但事實上仍無法防止具有資訊接觸權限的內部人員非法將該類資訊。本文在介紹智慧財產及商業法院109年度刑智上更（一）字第8號刑事判決，該案例涉及離職高階主管回頭找前公司的同仁提供相關營業秘密。特別是該等被告將相關資訊傳輸至境外公司以供營運使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。