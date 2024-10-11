2024《台灣創新技術博覽會》10月17日登場 精彩活動一次看

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

一年一度的創新盛宴， 2024《台灣創新技術博覽會》（創博會）(TAIWAN INNOTECH EXPO 2024，tie) 將於10月17日至19日於台北世貿1館隆重登場，展會概況在前期北美智權報《2024台灣創新技術博覽會》10月登場：探索前瞻科技，見證創新力量 》一文中有已有詳細介紹，本刊期將集中介紹展覽亮點及精彩活動。

焦點參展產品

● 展示技術：聲學智能隔音艙



參展單位：萊斯聲學智能國際有限公司

攤位號碼：臺灣專利超級站 - D0529a

智能聲學隔音艙系統具有環保節能減碳為目標，產品特性「快速組裝」、「隔音」及「控制降噪」功能，並有耐撞、耐燃、無甲醛、無毒害之材料建置。產品特性: 「快速組裝」組裝方法90%以上利用扣鎖方法施作, 無需倚賴螺絲固定，玻璃窗框玻璃按裝方便，以力學設計用橡膠固定，不需任何壓條及矽利康固定。(均採用強化玻璃), 保持表面乾淨美觀。

聲學效能: 良好的隔音及吸音性能，隔音量可達 STC-35~STC-50以上，吸音殘響效能可依據需求，設計吸音性能。

建置地點：各大機場、火車站、高鐵站、捷運站、商業大樓、一樓大廳、或任何公共空間

圖片來源：【2024 tie 電子報】

● 展示技術：可換裝紗網的紗窗及其捲紗装置



參展單位：良展新科技股份有限公司

攤位號碼：臺灣專利超級站 - D0529a

一種可換裝紗網的紗窗及其捲紗裝置，安裝在一窗框，且適用於捲收及拉張一紗網，包含可卸離地連接於該窗框且連接於該紗網一邊緣的一捲紗單元、滑行於該窗框間的一拉張單元，及連接於該紗網的另一邊緣的一組合單元。該拉張單元界定有一收納槽。該組合單元在一安裝模態與一換裝模態間變化，在安裝模態時，該組合單元被收納在該拉張單元的收納槽內，且與該拉張單元形成連動，並用於拉張該紗網，在該換裝模態時，該組合單元脫離該拉張單元。藉此，使連接該紗網的捲紗單元與組合單元形成一個獨立且能夠分離的模組，進而提升換裝紗網時的方便性與簡易性。

圖片來源：【2024 tie 電子報】

● 展示技術：一種血小板乾粉 (Platelet Dry Powder, PDP) 用於緩解呼吸道部位發炎或損傷之用途



參展單位：思必瑞特生技股份有限公司

攤位號碼：國內發明區 - B0324

人體血小板富含生長因子，是再生醫學裡最安全、最多實證的治療方式。思必瑞特設立高規格實 驗室，首創以生物鑄造工程 (Bio-Foundry) 與藥品級規格，開發 BMLT (Bio Material Lyophilized Technology) 凍晶技術，萃取高濃度血小板生長因子，改寫精準再生醫療的產業規則。

思必瑞特的團隊擁有前瞻視野與豐富經驗，將專利技術成功轉換為商業模式，與廣大醫療院所合作， 提供定劑定量、安全可靠、靈活應用、長期活化、常溫保存的治療新選擇，讓醫師與病患認識血小板的龐大潛力。

● 展示技術：使用甘蔗渣來除臭的方法以及包含有甘蔗渣的除臭清潔組成物



參展單位：台灣糖業股份有限公司

攤位號碼：國內發明區：B0313a

甘蔗於蔗髓薄壁細胞儲存蔗糖，將糖壓榨去除後會產生許多中空纖維孔洞，本材料經處理後產生甘蔗纖維中空纖維孔洞，毛細現象使成為良好的吸油去味材料。

其吸附氣味的能力未經活性碳之碳化與活化處理即有其70%吸附壬烯醛(2-nonenal)的能力、吸油能力為天然多孔性粉體(高嶺土)吸油能力的7倍，不需經化學處理即與人造多孔性粉體相當。

此技術研發的材料是天然、環境友善且對人體安全，並具有親油、易聚集且不易黏附特性，相較其他材料於吸附油脂後易挑起或去除，不會像其他原料(竹炭粉或高嶺土)吸附油脂後會黏附在物品上。目前已測試可應用乾洗髮及環境清潔用品，未來可運用在清潔用品、寵物清潔除臭墊料、芳香吸附劑及吸油面膜等產品。

圖片來源：【2024 tie 電子報】

● 展示技術：汽車鍍膜的方法及其鍍膜結構



參展單位：宗揚科技有限公司

攤位號碼：國內發明區：B0217a

【ENMO Distinctive 特仕版第一膜】：鍍膜塗層在結晶後備如玻璃般透明，高硬度特色，市場又稱石英鍍膜，9H 鍍膜、鑽石鍍膜等，成分選用二氧化矽的無機／有機混成技術，搭配特殊濕氣結晶技術，並使塗層結晶後達到耐酸雨侵蝕，紫外線攻擊的長效特色。

【ENMO Distinctive 特仕版第二膜】： 運用航太塗料，聚矽氮烷為基礎，高技術氟素鏈結，超強性撥水，不易殘留水滴，降低漆面髒污及水漬產生， 強效滑順感不易衰退，高增艷，抗高溫紫外線，長保新車漆面效能。

圖片來源：【2024 tie 電子報】

● 展示技術：台酒生技甘益守胜肽飲



參展單位：臺灣菸酒股份有限公司生技研發中心

攤位號碼：國內發明區 B0223a

台酒公司醞釀永續綠色食材，定位甘益守「兼具美味及健康之喝的保養品，且乳製品過敏及全素者也能放心飲用，」透過酒粕濃縮液絲滑的質地，帶出植化素洋溢活力，呈現和諧與精緻，帶來美好香氣和結尾，採用可持續的SAPITIDE®台酒生技清酒粕胜肽製成，專利萃取技術滴滴精粹，經過發酵、陳釀、水解，多了經過特殊工藝脫醇過濾去掉酒精的步驟，專利特有濃縮技術保留完整營養素，「鎖住鮮釀穀米活性，」以獨家釀造精粹-酒粕胜肽（臺酒發明專利I701039、I705977、I425916），「糅合臺灣百年固態和液態發酵工藝，」輔以天然植萃精製程序，實現綠色低碳供應鏈，全酵打造出調整體質、增強體力、精神旺盛及促進新陳代謝的保養聖品。

圖片來源：【2024 tie 電子報】

● 展示技術：弧形健身椅暨辦公椅



參展單位：寬鑫有限公司

攤位號碼：國內發明區 B0319a

這是一項突破傳統的創新設計，是將傳統結構的辦公椅設計突破為多功能的搖擺椅及辦公椅，再將弧形搖擺底管加彎角度，使搖擺椅在使用時維持身體的平衡及身體的伸展運動。結合可調整背部彈簧管的角度，使用者可依照個人需求做最好的調整及平衡伸展的各式運動。且利用可調整搖擺角度的結構組合以及彈簧背部鐵管，依照使用者需求做搖擺角度的調整，並可作為手臂的推或拉運動。另外，不同搖擺角度產生不同的阻力，可作為腿部、腹部及核心的運動。

此設計因結構簡單、操作簡便、穩固安全且具有多種手、腳、腹部及背部等運動功能，不僅適合任何家庭、場所使用且對人體工學及節省能源助益良多，是一種多用途的新設計產品。

圖片來源：【2024 tie 電子報】

● 展示技術：具生物功能性與可調控光學特性之新型液體式人工水晶體



參展單位：台大生物界面及先進醫材實驗室

攤位號碼：臺灣專利超級站 - D0529a

團隊利用化學氣相沉積法製備多功能性高分子鍍膜，為一無針孔之奈米級聚對二甲苯薄膜。利用氣相沉積封裝技術，將液珠包覆於聚對二甲苯鍍膜內，液體式仿生設計如同真實水晶體，具彈性、柔軟並能達到肌肉調節的能力，且同時具備「光學可操控性」及「生物功能性」之特性。 此新型人工水晶體之光學特性是由中心液體光學區域所決定，透過不同液體的選擇及表面的潤濕性的調控，達到調控光學參數之目的，以達到精準醫療的效果；並藉由特殊表面改質技術，決定功能性區域，進而達到細胞的貼附或遷移，對於減少囊袋纖維化細胞增生併發症具有十分重要的意義。期待本產品能夠為逐年增加之白內障患者提供更接近天然的水晶體，幫助患者更快恢復原有生活品質。

圖片來源：【2024 tie 電子報】

精彩活動表列

資料來源：2024年台灣創新技術博覽會活動行事曆 - 大會活動，更新日期: 2024/05/21

展會簡介及入場資訊：

● 2024年台灣創新技術博覽會展覽資訊



主辦單位：經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、環境部、數位發展部、國家發展委員會、中央研究院

策劃單位：經濟部智慧財產局、經濟部產業發展署、經濟部能源署、經濟部產業技術司、經濟部中小及新創企業署、經濟部國營事業管理司、環境部資源循環署、國家原子能科技研究院、勞動部勞動及職業安全衛生研究所

執行單位：中華民國對外貿易發展協會、工業技術研究院

協辦單位：世界發明智慧財產聯盟總會、台灣發明協會、台灣國際發明得獎協會、台灣發明商品促進協會、社團法人中華創新發明學會、中華民國傑出發明家總會、台灣創新發明聯合總會、中華民國流行顏色協會

展覽地點：台北世貿1館（台北市信義區信義路五段5號）

展覽日期及參觀時間：

10/17（四）-18（五）09:30-17:30

10/19（六）09:30-16:30

● 入場方式

國內業者：歡迎於官網預先登記（點此連結），於展覽期間憑確認信中的QR Code入場。

國外業者：請先點此預先登記，展覽期間憑QR Code及名片換證入場。

一般民眾：可於展期間入場參觀，12歲（含）以下參觀者須家長陪同入場。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》366期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】