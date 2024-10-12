科技覺醒：宏碁的循環經濟與永續發展行動

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

全球電子廢棄物已經產生嚴重的環境污染問題，電子業巨頭紛紛反思如何共同拯救地球環境。宏碁在2021年加入RE100（100%使用再生能源）倡議，承諾將在2035年100％使用再生電力，並在2050年達成淨零排放。為了達成此一目標，宏碁將永續發展的具體行動落實在產品設計上，預計2025年消費後回收塑料的使用量，將達到總塑膠使用量的20%至30%。宏碁被《時代雜誌》評選為2024年全球最具永續發展企業（World's Most Sustainable Companies 2024）之一，並榮獲EcoVadis永續評鑑平台（Sustainability Rating）名列前1%的最高榮譽白金獎。

早在2008年，宏碁已經加入原碳揭露計畫（CDP）供應鏈計劃，管理供應鏈的碳排放，並擴展至二階與三階供應商，2021年宏碁宣布加入RE100（100%使用再生能源）倡議，承諾2035年實現使用100％再生電力，以及在2050年達成淨零排放。宏碁在2021年啟動為期20年的「Earthion」計畫，將減碳行動理念延伸至供應商及合作夥伴，從能源、產品設計、包裝設計、生產、物流及回收等項目中展開行動，並在產品中增加使用消費後回收塑料的比例。自啟動Earthion 計畫以來，宏碁積極與供應商及合作夥伴合作，以呼應對環境、社會及治理（ESG）承諾，達成未來更永續PC的目標，並參與了微軟在聯合國氣候峰會會場舉辦的The Future PC論壇，提倡提高能源使用效率和增加永續材料的使用。

宏碁的「Earthion」計畫；圖片來源：宏碁官網

從2020年至今，隨著產業的發展及生活型態的轉變，宏碁除了持續在現有業務上持續創新，專注於環境友善電腦，同時拓展綠色生活型態及多元事業引擎，並設定100%使用可再生電力的目標，發展節能減碳、永續科技、永續能源及永續產業。吳麗娟指出，宏碁永續發展聚焦於地球環境、企業生存和人類健康三大面向，將宏碁從「理性品牌」推向「感性品牌」，並發展智慧醫療的健康事業。宏碁在160個國家設有子公司或是據點，全球員工超過7,800人，為了推廣ESG，宏碁內部從員工的內化開始著手，透過積分制度和獎勵機制，鼓勵全球員工加入減碳活動。

使用PCRR材料，環保卻不失強韌

為了達成RE100目標，宏碁持續致力於增進大眾對消費後回收塑膠（PCR）的認識，在機殼上的PCR塑膠材料用量提升至40％，轉換器外殼則提升至50%，同時亦維持其耐用性，確保可享有更長的裝置壽命，足以有效應付日常的磨損情況，讓產品在兼顧環保同時卻不失強韌。吳麗娟進一步解釋，消費後回收塑料（Post-Consumer Recycled Plastic，PCR Plastic）指的是消費者使用後所丟棄的塑膠產品，經過回收、分類和處理後，再利用的原料。宏碁的筆電Aspire Vero 15採用40% PCR材料製成的機殼，相較於100%由原生塑膠製成的同重量筆電機殼，降低了30%的二氧化碳排放量。2024年推出的Aspire Vero 16，更進一步將回收塑料在機殼中的比例拉高到60%，相當於2021年的兩倍。

從2020年到2023年，宏碁共有超過4,000萬台電腦與顯示器產品使用消費後回收塑料，宏碁結合循環經濟概念，盡可能降低產品對環境的衝擊，透過創新設計、延長產品生命週期、有效利用材料等低碳循環策略，尋求產品管理與環境保護的平衡點。宏碁也致力研發對於環境、人類有益的產品並取得專利，強化核心的競爭力。

建立「負責任的供應鏈」

宏碁透過每年的ESG溝通會議、不定期業務會議、CDP及碳管理相關培訓課程等，使合作夥伴的思維與宏碁同步，並透過ESG評分卡的管理機制，將供應商的溫室氣體盤查、碳管理、減碳行動與再生電力使用情形納入評估之中，藉此鼓勵供應商承諾淨零、訂定RE100或SBT等積極的減碳目標，帶領供應商一同邁向2050淨零排放。

宏碁自2008 年起參加責任商業聯盟（Responsible Business Alliance，RBA），參與各項供應鏈社會與環境責任等議題討論與行動，藉此瞭解國際企業執行社會責任的動向與會員實踐的經驗。除了宏碁本身，所有製造與服務供應商需符合RBA行為準則，宏碁會進行年度供應商RBA 行為準則現場稽核，實地了解工人的工作環境與人權條件，攜手供應鏈共同提升全球電子供應鏈的工作環境。近年來「自然與生物多樣性」議題亦成為重要議題，宏碁亦要求供應商開始評估其營運據點的生物多樣性風險並鼓勵擬定相關承諾。

為確保供應鏈有效實施永續計畫，供應鏈ESG管理與計畫由採購單位與ESG辦公室共同擬定執行，並受永續委員會與董事會監督。目前宏碁共有154家重要供應商，其中有25家一階供應商和129家非一階供應商。新進供應商須通過ESG的風險評估，並簽署RBA 行為準則符合性聲明後，才能成為宏碁的正式供應商。除了一階供應商要落實社會與環境責任外，並分階段擴及二階與三階供應商，針對風險較高之供應商進行現場稽核與追蹤改善。宏碁將此績效列入供應商企業社會責任評分卡考核，以落實並擴展供應鏈的環境與社會責任。宏碁的一階供應商包括最終組裝廠（ODM 與OEM）、主要零組件、指定零組件、物流與服務等五大類，製造供應商分布於台灣、中國、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南、新加坡、日本、韓國、印度、巴西與匈牙利，主要生產基地則位於中國。宏碁強調在地採購與供應鏈多元化的平衡性，除了可降低整體供應鏈碳排放與創造在地就業機會外，還能降低整體供應鏈的風險。

宏碁循環經濟模式

循環經濟是將傳統線性的經濟模式，改為使大自然沒有廢棄物產生的循環經濟模式，包括產品共享、產品服務化、修復及翻新、再製造、副產品及產業共生、再生料替代原生料、資源再生與回復等等，都是常見可達到循環經濟的商業模式。

除了直接購買硬體設備，宏碁也提供藉由新租賃與分享經濟的新商業模式，宏碁在歐洲區域推出「設備即服務」（device as service，DaaS），DaaS是一套完整的智慧IT解決方案，包含了硬體、配件和軟體，按月或按季付款，使用DaaS的公司可以快速擴展或縮減其設備，無需進行大量投資即可獲得最新的技術和設備。DaaS服務不僅能達成資源的最佳使用，透過產品維修與翻新，盡可能延長產品使用壽命，同時減少公司在IT設備上的費用支出。

此外，宏碁集團旗下的海柏特公司，提供多國支援、原廠授權的多品牌檢測、維修與維運，從購買前期的諮詢、產品功能設定、保固、維修，甚至到產品終了的報廢，協助消費者處理產品生命階段的重要環節，提升產品效能之外還能降低環境衝擊。在產品的最後循環階段，除了遵守各國法規進行產品回收外，宏碁也有自願性回收的方案，例如台灣的地球回收計畫，透過全台23個服務中心，結合經銷體系網絡，常態性提供筆記型電腦、手機、平板、電池等3C回收服務。宏碁積極使用消費後回收塑料以及海廢塑料進行產品設計，不僅減低電子產品報廢後成為難以處理的塑膠垃圾或可能對環境造成的污染，也推動了循環經濟的發展。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》366期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】