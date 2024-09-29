淺談兩岸專利優先權主張復權、新增與修正

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邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

2023年12月21日公布施行的《中華人民共和國專利法實施細則》於第36條以及第37條新增優先權主張恢復、增加與改正的權利。台灣也有優先權復權制度，二者的規範初看有類似，但實際操作上仍有不同。

對岸法令

於2023年12月21日公布施行的《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱「中國專利法實施細則」)第36條以及第37條，分別規定優先權主張的恢復、增加以及改正。二條文分別如下:

第36條 申請人超出專利法第29條[1]規定的期限，向國務院專利行政部門就相同主題提出發明或者實用新型專利申請，有正當理由的，可以在期限屆滿之日起2個月內請求恢復優先權。

第37條 發明或者實用新型專利申請人要求了優先權的，可以自優先權日起16個月內或者自申請日起4個月內，請求在請求書中增加或者改正優先權要求。

第36條係優先權主張的恢復，第37條則是增加與改正。對於第36條，還要再注意同法第128條[2]，因該條係針對國際專利申請案 (簡稱PCT申請案) 的優先權主張恢復的適用規範。惟因台灣非PCT成員國，無法向台灣智慧局直接提出PCT申請，於此便不贅述。

我國規定

台灣專利法第29條第4項則規定

第29條第4項 申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或違反第一項第一款、第二款規定視為未主張者，得於最早之優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張，並繳納申請費與補行第一項規定之行為。

兩岸條文看似相似，但其實在操作上仍有不同，茲分述如下。

兩岸異同

● 優先權恢復

■ 適用的優先權種類



中國專利法實施細則第36條係規定逾越專利法第29條規定的期限，回看專利法第29條的規定，第1項係國際優先權主張，第2項則是國內優先權主張。因此，中國專利法實施細則第36條的恢復規定適用於國際與國內優先權，而中國專利法實施細則第37條的增加與改正，雖無如中國專利法實施細則第36條中的［專利法第29條］的敘述文字，但前提就是於申請時已經主張一件以上的優先權基礎案，自是可以直接適用國際與國內優先權主張的增加或改正。

而台灣專利法第29條第4項所的［主張優先權］僅係指同法第28條之國際優先權，不包括同法第30條的國內優先權。

■ 適用的狀況

中國規範是如果超過專利法第29條規定之期限，只要提交申請書並說明理由。而台灣則是除前述的期限外，尚須是非故意為前提。

另台灣對於［視為未主張優先權］之［違反台灣專利法第29條第1項第1款、第2款］情況，在中國法規中並未見到，惟應可適用。因為［台灣專利法第29條第1項第1款、第2款］的［視為未主張優先權］的狀況，在中國適用上，只要超過12個月的優先權主張期限，都屬於專利法實施細則第36條的［超出專利法第29條規定的期限］。

● 優先權增加

中國規範在中國專利法實施細則第37條，前提是申請案必須已經主張一件以上的優先權基礎案後，要再增加新的優先權基礎案時方適用。而台灣對於此增加狀況，則是直接掛在優先權恢復的適用範圍中。

● 優先權更正

［更正］一詞，在中國稱作［改正］，中國係同樣規範在專利法實施細則第37條中。也是必須在申請案中已經主張一件以上的優先權基礎案後，發現提供的基礎案資料，第一次申請日、申請國家或申請號記載錯誤時，均可以提出改正申請。但在台灣則是無法條直接載明［優先權更正］，而是在審查基準第一篇第七章1.6主張國際優先權聲明事項之更正中，列出二種可提出更正的狀況如下：

■ 聲明事項記載之第1次申請日、受理國家或WTO會員、基礎案號與優先權證明文件記載不一致，更正聲明事項與優先權證明文件一致。但第1次申請日及受理國家或WTO會員兩者均記載錯誤時，不得請求更正，應依國際優先權之復權辦理。

■ 因外國或WTO會員專利專責機關，誤發優先權證明文件，致聲明事項記載有誤，嗣經該專利專責機關，重新核發更正後之優先權證明文件。

關注重點

中國專利法施行細則修正後，新增的優先權主張恢復、增加與修改規範，是因應潮流的修正。但仍有部分國家，對於此種恢復的規範是不予以承認其效力。例如德國、印度、韓國、印度、菲律賓以及捷克…等國家。因此，在優先權主張期限的管控上，仍是以遵循12個月為要。

另有個重點必須注意，就是［前申請案與本次申請案的時間間隔］以及［主張優先權期限］是不同概念。前者的12個月時間間隔，並無可增加或改正的機會。而後者的12個月期限，係未於該期限內主張者，可以在規定的補救期間內處理，增加或改正合乎［前申請案與本次申請案的時間間隔為12個月內］的優先權基礎案。

備註：

作者： 邱英武 現任： 北美智權 智權法規研究組主管 經歷： 電腦週邊產品製造公司管理部門（法務、IP、人事與總務）主管 國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管 大專院校講師（1995-2002） 智慧財產局專利審查官訓練課程講師（2013、2014）

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