2024《台灣創新技術博覽會》10月登場： 探索前瞻科技 見證創新力量

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部

一年一度的創新盛宴， 2024《台灣創新技術博覽會》（創博會）(TAIWAN INNOTECH EXPO 2024，tie) 將於10月17日至19日於台北世貿1館隆重登場。展會由經濟部、國家科學及技術委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、農業部、國家發展委員會、環境部及中央研究院等11個部會聯合主辦，匯聚近500家廠商展出1,100多項發明技術，展示台灣在因應國際未來趨勢上的創新成果。

台灣在全球的創新研發領域中始終保有一席之地，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布之「2024年IMD世界競爭力年報」，台灣在67個受評比國家中排名第8，且「每千人研發人力」指標更是高居世界第2。2024年創博會以「發明競賽區」、「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」等多元展區，全方位展示台灣產官學研發之卓越表現，打造國際專利技術交流平台，引領台灣創新科技邁向全球舞台。

發明競賽件數創新高，國內外參賽者角逐鉑金獎

今年展會的「發明競賽區」吸引來自國內外600件參賽作品，包括韓國、印尼及泰國等國代表團，共同競逐創博會發明競賽最高榮譽鉑金獎。主辦單位表示，參賽作品數量刷新歷年紀錄，充分展現創博會在創新專利的代表地位。

圖2. 2024創博會的「發明競賽區」吸引來自國內外600件參賽作品，包括韓國、印尼及泰國等國代表團。圖為去年創博會卯尼代表團；攝影：北美智權報／李淑蓮

至於我國參賽者部分，由國家原子能科技研究院、中華電信研究院、台電公司、兆豐銀行等近90家研發單位及企業以半導體、資通訊、資安、醫療等領域專利參加競賽；而學術界方面則有崑山科技大學、陽明交通大學、台北城市科技大學等近40所學研單位參賽，彰顯了台灣在創新人才培育方面的深厚根基，從教育機構向下扎根，推動未來科技發展引擎。

三大主題館聚焦前瞻技術，引領產業升級與永續未來

主辨單位指出，創博會的另一種重要看點則是由各政府機構率民間企業組成的「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」。

「創新領航館」作為推動產業升級的重要舵手，由創未來科技、捷騰光電、艾知科技等指標廠商領軍，緊隨人工智慧的熱潮，展示在淨零轉型、數位韌性、智慧醫療等五大領域的最新應用成果。「未來科技館」以「全球科研．鏈結台灣」為題，探索未來三到十年的技術發展方向。「永續發展館」則展出「資源回收物動態影像AI辨識」、「多元資源虛擬電廠技術驗證平臺」、「人工智慧應用於電廠含裂紋組件之安全評估技術」等以前瞻技術打造的永續生活方式，致力成為守護地球最堅實的後盾。

圖3. 創博會匯集超過千項發明技術，讓參觀者可深入體驗未來世界；照片提供：外貿協會

多元活動與國際論壇，深入探索未來技術

創博會不僅是「看科技」的展覽，展期間同時舉辦多樣豐富的精彩活動，讓參觀者「玩科技」及「聽科技」。每日主題導覽將以人工智能、淨零科技、智慧醫療等熱門趨勢議題規劃8條路線，帶領與會者深入了解各展區之亮點技術，體驗科技如何融入我們的生活。此外，還有不可錯過的重磅節目 — 國際趨勢論壇，今年以「量子科技」、「運動科技」及「5G資安」等三大議題，探討創新科技如何重塑產業格局以及相關應對策略，協助企業精準掌握未來發展的關鍵方向。

圖4. 創博會展覽期間將舉辦主題導覽、國際論壇等多元活動，豐富參觀者觀展體驗；照片提供：外貿協會

今年創博會將展出從生成式AI、半導體、資通訊、生技等領域至生活用品的前瞻技術，引領參觀者一覽多元產業創新趨勢。創博會參觀預登現正開放中，有意觀展者可至官網預先登記（登記連結：https://bit.ly/4cQWG2T），即可憑QR Code在展期間快速入場；一般民眾亦可直接至展覽現場，填寫問卷免費入場。更多資訊可詳官網：https://www.inventaipei.com.tw/zh-tw/index.html。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

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