快訊

PS5 Pro、PS5配件30周年限量版定價揭曉！貴1萬元、2階段抽選預購規則曝光

台股上揚97點收22,858點 台積電漲10元收1,015元

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

2024《台灣創新技術博覽會》10月登場： 探索前瞻科技 見證創新力量

聯合新聞網／ 北美智權報
圖1. 2024年《台灣創新技術博覽會》（創博會）」將於10月17日於世貿一館盛大登場；攝影：北美智權報／李淑蓮
圖1. 2024年《台灣創新技術博覽會》（創博會）」將於10月17日於世貿一館盛大登場；攝影：北美智權報／李淑蓮

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報　編輯部

一年一度的創新盛宴， 2024《台灣創新技術博覽會》（創博會）(TAIWAN INNOTECH EXPO 2024，tie) 將於10月17日至19日於台北世貿1館隆重登場。展會由經濟部、國家科學及技術委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、農業部、國家發展委員會、環境部及中央研究院等11個部會聯合主辦，匯聚近500家廠商展出1,100多項發明技術，展示台灣在因應國際未來趨勢上的創新成果。

台灣在全球的創新研發領域中始終保有一席之地，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布之「2024年IMD世界競爭力年報」，台灣在67個受評比國家中排名第8，且「每千人研發人力」指標更是高居世界第2。2024年創博會以「發明競賽區」、「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」等多元展區，全方位展示台灣產官學研發之卓越表現，打造國際專利技術交流平台，引領台灣創新科技邁向全球舞台。

發明競賽件數創新高，國內外參賽者角逐鉑金獎

今年展會的「發明競賽區」吸引來自國內外600件參賽作品，包括韓國、印尼及泰國等國代表團，共同競逐創博會發明競賽最高榮譽鉑金獎。主辦單位表示，參賽作品數量刷新歷年紀錄，充分展現創博會在創新專利的代表地位。

圖2. 2024創博會的「發明競賽區」吸引來自國內外600件參賽作品，包括韓國、印尼及泰國等國代表團。圖為去年創博會卯尼代表團；攝影：北美智權報／李淑蓮
圖2. 2024創博會的「發明競賽區」吸引來自國內外600件參賽作品，包括韓國、印尼及泰國等國代表團。圖為去年創博會卯尼代表團；攝影：北美智權報／李淑蓮

至於我國參賽者部分，由國家原子能科技研究院、中華電信研究院、台電公司、兆豐銀行等近90家研發單位及企業以半導體、資通訊、資安、醫療等領域專利參加競賽；而學術界方面則有崑山科技大學、陽明交通大學、台北城市科技大學等近40所學研單位參賽，彰顯了台灣在創新人才培育方面的深厚根基，從教育機構向下扎根，推動未來科技發展引擎。

三大主題館聚焦前瞻技術，引領產業升級與永續未來

主辨單位指出，創博會的另一種重要看點則是由各政府機構率民間企業組成的「創新領航館」、「未來科技館」及「永續發展館」。

「創新領航館」作為推動產業升級的重要舵手，由創未來科技、捷騰光電、艾知科技等指標廠商領軍，緊隨人工智慧的熱潮，展示在淨零轉型、數位韌性、智慧醫療等五大領域的最新應用成果。「未來科技館」以「全球科研．鏈結台灣」為題，探索未來三到十年的技術發展方向。「永續發展館」則展出「資源回收物動態影像AI辨識」、「多元資源虛擬電廠技術驗證平臺」、「人工智慧應用於電廠含裂紋組件之安全評估技術」等以前瞻技術打造的永續生活方式，致力成為守護地球最堅實的後盾。

圖3. 創博會匯集超過千項發明技術，讓參觀者可深入體驗未來世界；照片提供：外貿協會
圖3. 創博會匯集超過千項發明技術，讓參觀者可深入體驗未來世界；照片提供：外貿協會

多元活動與國際論壇，深入探索未來技術

創博會不僅是「看科技」的展覽，展期間同時舉辦多樣豐富的精彩活動，讓參觀者「玩科技」及「聽科技」。每日主題導覽將以人工智能、淨零科技、智慧醫療等熱門趨勢議題規劃8條路線，帶領與會者深入了解各展區之亮點技術，體驗科技如何融入我們的生活。此外，還有不可錯過的重磅節目 — 國際趨勢論壇，今年以「量子科技」、「運動科技」及「5G資安」等三大議題，探討創新科技如何重塑產業格局以及相關應對策略，協助企業精準掌握未來發展的關鍵方向。

圖4. 創博會展覽期間將舉辦主題導覽、國際論壇等多元活動，豐富參觀者觀展體驗；照片提供：外貿協會
圖4. 創博會展覽期間將舉辦主題導覽、國際論壇等多元活動，豐富參觀者觀展體驗；照片提供：外貿協會

今年創博會將展出從生成式AI、半導體、資通訊、生技等領域至生活用品的前瞻技術，引領參觀者一覽多元產業創新趨勢。創博會參觀預登現正開放中，有意觀展者可至官網預先登記（登記連結：https://bit.ly/4cQWG2T），即可憑QR Code在展期間快速入場；一般民眾亦可直接至展覽現場，填寫問卷免費入場。更多資訊可詳官網：https://www.inventaipei.com.tw/zh-tw/index.html

作者：李淑蓮
現任：北美智權報總編輯
學歷：文化大學新聞研究所
經歷：北美智權報主編

半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》365期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

新加坡專利實務新近變動

生醫產業淨零技術專利分析與佈局趨勢

國衛院攜手台大醫院 發現癌細胞轉移偵測新標的

《東方Project》還沒過氣！第四屆例大祭in台灣：最溫馨、和平的同人展會

相關新聞

新加坡Corporate Venture Launchpad平台第三版推出以促進在地既有企業與新創企業攜手向前

新加坡（又稱星國）在企業創新上的投入不遺餘力，其2014年推出的「智慧國家倡議」（The Smart Nation Initiative）迄今也已十年。上述作為促使許多數位科技業者赴星國投資，而在美中衝突的背景下，該國也成為製造業布局的重點之一。本篇將介紹新加坡當前提出的第三版企業創新平台（Corporate Venture Launchpad 3.0, CVL 3.0）。

工業設計轉向無實體及虛擬環境 - 2：國際倡議和討論

儘管現今工業設計已經轉變為將設計納入數位空間中，國際上的註冊設計體系也隨之轉變。在世界各地的許多司法管轄區的註冊設計系統係為虛擬設計提供保護。然而，虛擬設計的保護等級和提供方式因司法管轄區而異，主要區別在於所提供的保護範圍及是否考慮設計所附加或嵌入的實體產品。其他國家也在考慮改變其設計實務，以適應數位和虛擬設計，各個國際智慧財產權組織和論壇也正在就此主題進行討論。

從AI軟體的性質談AI輔助創作之原創性

在AI軟體輔助人類進行音樂創作已成為常態之狀況下，相關歌曲能否受著作權法保護則為重要課題。假設AI軟體能提供功能選項給使用者操作以產出音樂，則其應類似利用攝影器材創作攝影著作。在此情境下，本文主張可將攝影著作的原創性判斷原則，運用在AI音樂創作之分析上。

起司名稱與商標註冊爭議：英格蘭暨威爾斯高等法院2024年Halloumi Foundation v. Fontana Food AB案

FONTANA FOOD AB（以下簡稱Fontana公司），向英國智慧財產局（UKIPO）申請註冊「GRILLOUMI」和「GRILLOUMAKI」商標。塞浦路斯傳統起司哈羅米（Halloumi）保護基金會（以下簡稱Halloumi基金會）為HALLOUMI團體商標之註冊商標權人。Halloumi基金會認為，Fontana公司申請的商標和自己的HALLOUMI商標過於近似，非但有致公眾混淆誤認之虞，並且不公平地利用或損害HALLOUMI商標的識別特徵或聲譽，因此對註冊案提出異議。UKIPO認為異議無理由，予以駁回，Halloumi基金會於是向英格蘭暨威爾斯高等法院（EWHC）提起上訴，尋求翻案。

電子菸商標屬違法使用而無效？2024年聯邦巡迴上訴法院VPR Brands v. Shenzhen Weiboli Technology案

在美國，雖然可以合法銷售電子菸產品，但任何在2016年8月8日之後上市的電子菸產品都必須通過美國食品藥品監督管理局（FDA）的審查核准，才能上市銷售。VPR公司（VPR Brands, VPR）是一家銷售電子菸的廠商，在美國註冊了「ELF」商標。其發現深圳威鉑利科技有限公司（Shenzhen Weiboli Technology Co，下稱威鉑利）也以「ELFBAR」為名在銷售電子菸，故對威鉑利提起侵權訴訟。威鉑利抗辯，VPR有非法銷售未經FDA核准上市的電子菸產品，屬非法使用，故商標無效。

2024《台灣創新技術博覽會》10月登場： 探索前瞻科技 見證創新力量

一年一度的創新盛宴， 2024《台灣創新技術博覽會》（創博會）(TAIWAN INNOTECH EXPO 2024，tie) 將於10月17日至19日於台北世貿1館隆重登場。展會由經濟部、國家科學及技術委員會、國防部、教育部、勞動部、衛生福利部、數位發展部、農業部、國家發展委員會、環境部及中央研究院等11個部會聯合主辦，匯聚近500家廠商展出1,100多項發明技術，展示台灣在因應國際未來趨勢上的創新成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。